Η Δέσποινα Βανδή με το μπικίνι της και κορμί άγαλμα στην Πάρο [εικόνες]

View this post on Instagram

Girls just wanna have fun🎼🎼🎼🎼🎼 Τίποτα καλύτερο από το να είσαι διακοπές δίπλα στο κύμα με αγαπημένους σου ανθρώπους και να περιμένεις να πάει 17:00( inside joke)! Love you girls,miss you @cholevamaria !!!