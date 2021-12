Μαράια Κάρεϊ: Η απίστευτη αποκάλυψή της για το φόρεμά της που δεν πίστευε κανείς [εικόνες & βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η Μαράια Κάρεϊ πάντα πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις. Όταν πρόκειται ειδικά για τα Χριστούγεννα, η υπερβολή και η λάμψη έχουν την τιμητική τους.

Στη νέα εορταστική ειδική εκπομπή για την Apple TV+ της τραγουδίστριας, με τίτλο «Mariah's Christmas: The Magic Continues», φοράει ένα περίτεχνο, χρυσό φόρεμα με χάντρες, με ψηλό σκίσιμο στα πόδια και τεράστια ουρά.

Μάλιστα, η ουρά του είναι τόσο μεγάλη, που όπως αποκάλυψε η ίδια η Μαράια Κάρεϊ στη βρετανική εκπομπή Lorraine, χρειάστηκαν έξι άνδρες για να την κουβαλήσουν την ώρα που η διάσημη τραγουδίστρια κατέβαινε τα σκαλιά.

«Θες να γελάσεις; Χρειάστηκαν έξι ενήλικες άντρες να κουβαλήσουν την ουρά με αυτό το φόρεμα για να κατέβω από τις σκάλες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το ίδιο το φόρεμα χρειάστηκε 250 ώρες για να κεντηθεί. Ζύγιζε γύρω στα 27 -30 κιλά» είχε πει επίσης, σε συνέντευξή της στη Vogue. «Όλοι έλεγαν “Ωχ, υπερβάλλει”, μέχρι που το κράτησαν για δύο δευτερόλεπτα», πρόσθεσε.

Τα over the top φορέματα είναι αδυναμία της Μαράια Κάρεϊ. Σύμφωνα με τη συνέντευξή της στην εκπομπή Lorraine, η συγκέντρωση μιας ομάδας ανδρών για να τη βοηθήσει να αποκτήσει το glam look είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Όταν ρωτήθηκε πόσους άντρες «στρατολογεί» για να τη βοηθήσουν όταν είναι ντυμένη με πολυτελή και υπερβολικά ρούχα σαν αυτό, η Μαράια Κάρεϊ απάντησε: «Μερικές φορές είναι πέντε, μερικές φορές είναι έξι… εξαρτάται από τις χάντρες».