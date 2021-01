Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που αποδείχτηκαν «χρυσωρυχεία» και φέτος -Τρελά λεφτά για τη Μαράια Κάρεϊ

Τα Χριστούγεννα είναι ίσως η μοναδική περίοδος του χρόνου με τόσα τραγούδια αφιερωμένα στις γιορτές για το τέλος του χρόνου.

Πολλά από αυτά παλιά, κλασικά, ακόμη και… κάλαντα για τον ερχομό του θείου βρέφους, αλλά και για τη νέα χρονιά. Άλλα πάλι, πολύ πιο σύγχρονα, ακόμη και pop, τα οποία όμως αντέχουν στον χρόνο περισσότερο από άλλα χιτ της εποχής τους. Το All I Want For Christmas για παράδειγμα είναι για τον υπόλοιπο κόσμο, ό, τι και τα «Χριστούγεννα» από τη Δέσποινα Βανδή για την Ελλάδα.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα πέντε πιο επιτυχημένα τραγούδια για τη φετινή εορταστική περίοδο στο Spotify και πόσα χρήματα απέφεραν στους δημιουργούς τους, μόνο από τις ακροάσεις στη μουσική πλατφόρμα.

Σχεδόν 1 εκατομμύριο για την Μαράια Κάρεϊ

Όπως διαβάζουμε σε δημοσίευμα του αμερικανικού Variety, η μεγάλη επιτυχία της Μαράια Κάρεϊ, «All I Want For Christmas» αποδείχτηκε χρυσωρυχείο για την τραγουδίστρια, αφού μόνο από τις ακροάσεις στο Spotify, απέφερε φέτος σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια και πιο συγκεκριμένα 946.000 δολάρια από την 1η Νοεμβρίου, ως και την 28η Δεκεμβρίου.

Η μουσική υπηρεσία καταβάλλει για πνευματικά δικαιώματα 0.0045 δολάρια για κάθε ακρόαση και καθώς το κομμάτι αναπαράχθηκε 210 εκατομμύρια φορές, η Μαράια Κάρεϊ είδε τον λογαριασμό της να αυξάνεται ραγδαία την περίοδο των γιορτών. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε τα χρήματα αποδίδονται σε όλους του δημιουργούς, όπως ο παραγωγός και ο στιχουργός.

Η Μαράια Κάρεϊ φέρεται να έχει ήδη κερδίσει πάνω από το 60 εκατομμύρια από το τραγούδι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Economist, οι οποίες μάλιστα δεν υπολογίζουν τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Το Last Christmas δεύτερο πιο δημοφιλές στη λίστα

Στη δεύτερη θέση ένα τραγούδι που παίζει στο repeat κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Το Last Christmas των Wham! είναι ένα από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα κομμάτια της Pop μουσικής και φέτος ακούστηκε στο ίδιο διάστημα (μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 28ης Δεκεμβρίου) 180 εκατομμύρια φορές. Αυτό μεταφράζεται λοιπόν με βάση όσα αναφέραμε νωρίτερα σε έσοδα για τους δημιουργούς τους, ύψους 810.000 δολαρίων.

Το τραγούδι των Wham! κυκλοφόρησε στις 3 Δεκεμβρίου του 1984 κι έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία. Τα Χριστούγεννα εμφανίζονται μόνον στον τίτλο του, ενώ στους στίχους απουσιάζουν σύμβολα του χειμώνα όπως το χιόνι, το κρύο, οι καμπάνες κτλ.

Τρίτο στη λίστα των πιο επιτυχημένων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών το «Santa Tell Me» από την Αριάνα Γκράντε, που με 148 εκατομμύρια streams στο Spotify απέφερε στους δημιουργούς του 666.000 δολάρια.

Ποια κομμάτια συμπληρώνουν τα 5 δημοφιλέστερα

Για τη συνέχεια, οι συνδρομητές του Spotify κινήθηκαν σε πιο κλασικές μουσικές μελωδίες, με το «Rocking Around The Christmas Tree» της Μπρέντα Λι, από το μακρινό 1958, να σημειώνει 138 εκατομμύρια streams, αποφέροντας κέρδη στους δικαιούχους (ή μάλλον στους κληρονόμους τους, 62 χρόνια μετά) ύψους 620.000 δολαρίων.

Στα πιο πολυπαιγμένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια θα πρέπει να περιλάβει κανείς και το Snowman, από την Σία, που μπορεί να μην έγινε τεράστια επιτυχία πριν από τρία χρόνια, μέσα από το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της, ωστόσο είναι από τα πιο πολυπαιγμένα στο Spotify με 66,7 εκατομμύρια streams.