Μαντόνα: Παθιασμένο φιλί στο στόμα με νεαρή ράπερ επί σκηνής -Σάλος στα social: «Είναι πολύ μεγάλη για τέτοια» - iefimerida.gr

Η Mαντόνα κατάφερε ξανά να τραβήξει τα φώτα πάνω της, καθώς φίλησε επί σκηνής νεαρή τραγουδίστρια.

Η Μαντόνα, η οποία στην τεράστια καριέρα της δεν διστάζει να παίρνει ρίσκα και να ξεπερνά τα μέχρι τώρα γνωστά όρια, προχώρησε σε μια νέα αμφιλεγόμενη performance. Φίλησε στο στόμα μια ακόμη γυναίκα συνάδελφό της, φέρνοντας στις μνήμες του κοινού την εμβληματική στιγμή με την Britney Spears και την Christina Aguilera στα VMAs του 2003.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτι που έκανε ξανά με την Britney Spears πριν από κάποιες ημέρες.

Ωστόσο, αυτήν τη φορά μια μερίδα του κόσμου δεν δίστασε να καυτηριάσει τη «βασίλισσα» της ποπ, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μέσω των social media έσπευσαν να επισημάνουν ότι είναι... πολύ μεγάλη για τέτοια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαντόνα γιόρτασε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με το remix του «End Enough Love» στο New York Pride την Πέμπτη (23/6), στο πλαίσιο της εκδήλωσης World of Women's NFT.NYC. Εκεί ανέβασε στη σκηνή τη Δομινικανή αμφιφυλόφιλη ράπερ Tokischa, με την οποία -εκτός του τραγουδιού- προχώρησαν και σε μια αναπαράσταση... προσωπικών στιγμών μεταξύ δύο γυναικών.

Αφού πρώτα η 26χρονη ράπερ έβαλε το πρόσωπό της στο ύψος όπου βρίσκονται τα... απόκρυφα της Μαντόνα, με την ποπ σταρ να λέει, αστειευόμενη, «είναι μια δύσκολη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει», στη συνέχεια οι δύο τους αντάλλαξαν ένα πολύ θερμό φιλί στο στόμα, με αποτέλεσμα το κοινό που έβλεπε το όλο θέαμα να παραληρεί.

To Twitter πέρασε... πριονοκορδέλα τη Mαντόνα: «Πολύ μεγάλης ηλικίας για να φιλά νεαρά κορίτσια στη σκηνή»

Πάντως, μια μερίδα του διαδικτύου δεν δίστασε να κατακεραυνώσει τη Μαντόνα για όσα έκανε στη σκηνή του «Terminal 5» στη Νέα Υόρκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περισσότερες από τις αρνητικές αναφορές έχουν να κάνουν με την ηλικία της και υπερθεμάτιζαν το γεγονός ότι μια 63χρονη δεν μπορεί να κάνει πράγματα που είναι για... κοπέλες πολύ μικρότερης ηλικίας από εκείνη.

Καθώς τα βίντεο από την αμφιλεγόμενη σκηνή με την Tokischa Altagracia Peralta άρχισαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, πολλοί άνθρωποι έδειχναν να μη διασκεδάζουν με τις ενέργειες της Μαντόνα. Αρκετοί αποκάλεσαν την τραγουδίστρια «κακή» και «χυδαία», ωστόσο αυτά τα σχόλια δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται για εκείνη.

«Η Μαντόνα διψάει τόσο πολύ για την πρώην ζωή της στο Material Girl. Πώς να συμπεριφέρεστε διψασμένοι και αξιολύπητοι στα 60 σας», έγραψε ένα άτομο στο Twitter.

«Σοβαρά, είναι αρκετά μεγάλη και θα μπορούσε να είναι η μαμά της -απλώς, χυδαία», ανέφερε κάποιος άλλος, ενώ ένας χρήστης του Twitter επισήμανε: «Το να φιλάς τη Μαντόνα πρέπει να είναι σαν να φιλάς το ξεραμένο σφουγγάρι στον νεροχύτη της κουζίνας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάποιος να την πάει πίσω στο σπίτι της… Για όνομα του Θεού», γράφτηκε σε ένα άλλο tweet, ενώ ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Η Μαντόνα είναι πολύ μεγάλη για να φιλάει στο στόμα κορίτσια στη σκηνή». Από «αηδιαστικό» μέχρι και... «ανατριχιαστικό» θεώρησαν το φιλί αυτό κάποιοι.

«Η Μαντόνα απλώς μειώνει την εμβληματική της αξία κάθε φορά που προσπαθεί να παραμείνει εντός θέματος», έγραψε στο Twitter ένας από τους χρήστες που την κατέκριναν, ενώ ένας άλλος σημείωσε: «Η Μαντόνα θα έκανε τα πάντα για την προσοχή των μέσων ενημέρωσης».