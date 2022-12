Maestro: Γιατί άλλαξε στο Netflix τίτλο - iefimerida.gr

Το «Maestro» είναι η πρώτη ελληνική σειρά που πουλήθηκε στο Netflix και από σήμερα προβάλλεται στη συνδρομητική εταιρεία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Μπορεί λοιπόν η δημοφιλής σειρά να ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο την προηγούμενη εβδομάδα, όμως, όσοι δεν την έχουν δει ή θέλουν να τη ξαναδουν, είναι διαθέσιμη στο Netflix. Ωστόσο, αυτό που μπορεί να παραξενεύει τους χρήστες είναι ο τίλος της σειράς καθώς για τον υπόλοιπο κόσμο είναι διαφορετικός από ότι στο ελληνικό Netflix. Συγκεκριμένα στα Αγγλικά η σειρά θα έχει τίτλο «Maestro in Blue».

Ο λόγος δεν έχει γίνει επίσημα γνωστός, ωστόσο πιθανολογείται πως είναι επειδή το Netflix θα «φιλοξενήσει» άλλη μια παραγωγή εντός του 2023, με τον ίδιο ακριβώς τίτλο.

Πρόκειται για την ταινία «Maestro» του Bradley Cooper που θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το 2023.

H ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για το Maestro

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης το πρωί της Δευτέρας έκανε την πρώτη του ανάρτηση για τη σειρά που πήρε στο εισιτήριο για το Netflix.

«Από σήμερα λοιπόν ο Maestro μας στο Netflix. Αυτό και αν είναι ένα ωραίο Χριστουγεννιάτικο δώρο.. Ελλάδα και Κύπρο σε πρώτη φάση και σε λίγο καιρό και στις υπόλοιπες χώρες όλου του κόσμου.

Την σειρά στο εξωτερικό σύντομα θα έχουν την επιλογή να την παρακολουθήσουν στην γλώσσα μας (με υπότιτλους) αλλά και ντουμπλαρισμένη σε διαφορετικές γλώσσες ανάλογα την χώρα προβολής. Our «Meastro» is on Netflix Greece and Cyprus from today and in 2 months in the rest of the world. “Maestro in Blue” will be the international title and is opening worldwide around February or March..Looking forward!!!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

