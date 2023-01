Lucien Laviscount: Ο σέξι Άλφι από το Emily in Paris φαβορί για τον επόμενο James Bond - iefimerida.gr

Ο Lucien Laviscount είναι ένας από τους επικρατέστερους υποψήφιους για να αντικαταστήσει τον Daniel Craig στο ρόλο του επόμενου James Bond.

Έχει κερδίσει εκατομμύρια θαυμαστές ως ο γοητευτικός καρδιοκατακτητής στη σειρά του Netflix Emily In Paris.

Και τώρα φημολογείται ότι ο ηθοποιός Lucien Laviscount έχει, επίσης, τραβήξει το βλέμμα της παραγωγού του James Bond, Barbara Broccoli, και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για να γίνει ο νέος 007 που εκείνος που θα αντικαταστήσει τον Daniel Craig.

O 30χρονος Lucien Laviscount.

Οπως αναφέρει δημοσίευμα της DailyMail, o 30χρονος Laviscount, του οποίου ο πρώτος ρόλος ήταν ως μοντέλο για τα Marks & Spencer όταν ήταν δέκα ετών, θεωρείται ότι βρίσκεται στην ιδανική ηλικία για να υποδυθεί τον Bond. Η Broccoli έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει ο επόμενος ηθοποιός να ενσαρκώσει τον χαρακτήρα για 15 χρόνια, γεγονός που αποκλείει το πρώην φαβορί Idris Elba, ο οποίος έκλεισε τα 50 τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, ορισμένα στελέχη φοβούνται ότι η εμφάνιση του Laviscount στο ριάλιτι Celebrity Big Brother το 2011, όπου τερμάτισε στην πέμπτη θέση, θα αμαυρώσει τις πιθανότητές του να πάρει τον ρόλο, επειδή οι προηγούμενοι Bond ήταν πιο υψηλών προδιαγραφών.

Μια πηγή δήλωσε: «Ο Lucien πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Είναι ένας σούπερ ταλαντούχος ηθοποιός, είναι εξαιρετικά όμορφος και τους τελευταίους 18 μήνες έχει κερδίσει πολλούς νέους θαυμαστές, από τότε δηλαδή που συμμετείχε στο Emily In Paris».

«Οι παραγωγοί του Μποντ λένε ήδη πώς μπορεί να τον δούμε με το σμόκιν του 007. Αλλά, υπάρχει ένα σημείο που κολλάνε, και αυτό είναι το Big Brother. Ο Lucien εμφανίστηκε στο σόου σε μια εποχή που η καριέρα του ως ηθοποιός δεν ήταν τόσο προβεβλημένη όσο τώρα. Η Barbara, πάντως, είναι πολύ γοητευμένη μαζί του».

Lucien Laviscount: Από το Emily In Paris στον James Bond;

Ο Laviscount συμμετέχει στο Emily In Paris από τον δεύτερο κύκλο. Υποδύεται τον Βρετανό τραπεζίτη που κέρδισε την πρωταγωνίστρια Emily μετά τη γνωριμία τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γαλλικών. Μάλιστα για χάρη της αρνήθηκε μια δουλειά στο Λονδίνο και παρέμεινε στο Παρίσι για να ζήσουν τον έρωτά τους.

Στιγμιότυπο από το Emily in Paris

Ο πρώτος ρόλος του Laviscount ήταν στο δράμα του BBC Clocking Off, προτού τον δούμε στο Coronation Street, υποδυόμενος τον κολυμβητή Ben Richardson. Μετά το πέρασμά του από το Celebrity Big Brother, πρωταγωνίστησε στο Waterloo Road, πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ και αναλάβει τον ρόλο του Earl Grey στην κωμική σειρά τρόμου Scream Queens του Fox.

Επαιξε επίσης στο δράμα Peacock του BBC3, καθώς και στην ταινία του Netflix Your Christmas Or Mine μαζί με την Angela Griffin και τον ηθοποιό του Sex Education Asa Butterfield. Ο Laviscount φέρεται να έχει βγει ραντεβού με διάφορες διασημότητες, όπως η Kelly Osbourne και η τραγουδίστρια των Little Mix Leigh-Anne Pinnock.

Πέρυσι η Broccoli δήλωσε ότι τα γυρίσματα για την επόμενη ταινία δεν θα ξεκινήσουν σε «τουλάχιστον δύο χρόνια».

Παρόλο που είπε ότι "κανείς δεν είναι ακόμα υποψήφιος", οι στοιχηματικές εταιρίες εικάζουν ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος Μποντ. Υποψήφιος είναι και ο 32χρονος πρωταγωνιστής του Kick-Ass, Aaron Taylor-Johnson.

