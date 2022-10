Lost: Πώς είναι σήμερα οι ηθοποιοί, 12 χρόνια μετά το τέλος της σειράς -Κάποιοι είναι αγνώριστοι [εικόνες] - iefimerida.gr

Το Lost (Οι Αγνοούμενοι) είναι μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές των τελευταίων ετών.

Μάλιστα, έκανε τόση αίσθηση, που κατατάσσεται τακτικά από τους κριτικούς ως μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, ενώ πολλοί λένε ότι ήταν η βάση για να αρχίσουν να δημιουργούνται πολλές αξιόλογες τηλεοπτικές σειρές.

Ωστόσο, το τέλος της σειράς απογοήτευσε πολύ τους θαυμαστές της, οι οποίοι ομολογούν ότι έχουν μείνει ακόμα με την απορία για το τι ακριβώς παρακολουθούσαν επί έξι σεζόν.

Την παράσταση σίγουρα έκλεψαν οι πρωταγωνιστές της σειράς, κάποιοι από τους οποίους ήταν ήδη γνωστοί, ενώ άλλοι ξεχώρισαν μέσα από τη συμμετοχή τους στο Lost. Πού βρίσκονται, όμως, και τι κάνουν σήμερα;

Τι κάνουν σήμερα οι ηθοποιοί του Lost

Matthew Fox, ήJack Shephard του Lost

Ο ρόλος του Fox ως Dr. Jack Shephard, ο βασανισμένος ηγέτης της ομάδας, ήταν η τηλεοπτική του επιστροφή μετά τον ρόλο του Charlie Salinger στο Party of Five.

Μετά το Lost εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το Alex Cross και το World War Z. Έπειτα από κάποιες προσωπικές αναποδιές -ο Φοξ κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στο Όρεγκον το 2012-, έκανε ένα διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πρόσφατα, ο Φοξ πήρε την απόφαση να επιστρέψει από την τηλεοπτική «σύνταξη» και είναι ο πρωταγωνιστής στη σειρά «Last Light». Πρόκειται για μια μίνι σειρά πέντε επεισοδίων στην πλατφόρμα του «Peacock» και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του συγγραφέα Άλεξ Σκάροου. Αυτός και η σύζυγός του Margherita έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Ο Matthew Fox στο Lost

Ο Matthew Fox στην τελετή έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Μόντε Κάρλο στις 17 Ιουνίου 2022 στο Μονακό / Φωτογραφία: Arnold Jerocki/WireImage

Evangeline Lilly, η Κέιτ του Lost

Ο ρόλος της σκληρής, αντιφατικής και ατρόμητης Kate Austen έκανε τη Lilly να ξεχωρίσει.

Συνέχισε να υποδύεται την Tauriel στις ταινίες Hobbit και στη συνέχεια την κάλεσαν οι Avengers: η Lilly πρωταγωνιστεί ως Hope van Dyne/The Wasp στο franchise της Marvel. Η ίδια και ο σύντροφός της Νόρμαν Κάλι έχουν δύο παιδιά.

Η Evangeline Lilly στο Lost

Η Evangeline Lilly ποζάρει στο IMDb Official Portrait Studio στις 10 Σεπτεμβρίου 2022 στο Anaheim της Καλιφόρνια / Φωτογραφία: Corey Nickols/Getty Images for IMDb

Jorge Garcia, ο Χάρλεϊ του Lost

Ο Garcia ήταν ο αγαπημένος των fans. Οι καταραμένοι αριθμοί της λοταρίας του Hugo «Hurley» Reyes θα γίνονταν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του Lost.

Μετά την ολοκλήρωση της σειράς, ο Garcia εμφανίστηκε σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές, όπως το Alcatraz, το How I Met Your Mother και το Hawaii Five-0. Είχε επίσης ένα cameo στην κωμωδία The Wrong Missy του Adam Sandler στο Netflix, ως «τύπος στο αεροπλάνο». Το 2019 παντρεύτηκε τη Rebecca Birdsall.

Ο Jorge Garcia στο Lost

Josh Holloway, ο Σόγιερ του Lost

Ο τραχύς, σέξι James «Sawyer» Ford, ο Holloway ήταν ταυτόχρονα ανταγωνιστής του Jack και ρομαντικό ενδιαφέρον για την Kate και, τελικά, για την Juliet.

Ο Χόλογουεϊ πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Τομ Κρουζ στην ταινία Mission Impossible: Ghost Protocol, και πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία Yellowstone της Paramount Network. Μαζί με τη σύζυγό του Yessica έχουν δύο παιδιά.

Ο Josh Holloway στο Lost

Yunjin Kim, η Σαν του Lost

Η Kim υποδύθηκε την Sun-Hwa Kwon, μέλος του κεντρικού παντρεμένου ζευγαριού της σειράς.

Μετά το Lost, η Kim συνέχισε να πρωταγωνιστεί απέναντι από την Alyssa Milano στο Mistresses για τέσσερις σεζόν, καθώς και σε αρκετές κορεατικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Παντρεύτηκε τον πρώην μάνατζέρ της Jeong Hyeok Park το 2010.

Η Yunjin Kim στη σειρά Lost

Η σειρά «Mistresses» της Walt Disney Television με πρωταγωνίστρια τη Yunjin Kim ως Karen Kim / Φωτογραφία: Bob D'Amico / Disney General Entertainment Content via Getty Images

Daniel Dae Kim, o Tζιν του Lost

Τον σύζυγο της Sun-Hwa, Jin-Soo Kwon, υποδύθηκε ο Daniel Dae Kim.

Ο Kim παρέμεινε στη Χαβάη -όπου γυρίστηκε μεγάλο μέρος του Lost- μετά τη σειρά για να πρωταγωνιστήσει στο Hawaii Five-0, το οποίο έτρεξε από το 2010 έως το 2017. Εμφανίστηκε στο New Amsterdam, ενώ είχε επίσης ρόλους στο franchise Divergent, στο Hellboy και στο Always Be My Maybe. Ο ίδιος και η σύζυγός του Mia έχουν δύο παιδιά.

Ο Daniel Dae Kim στο Lost

Ο ηθοποιός έχει μιλήσει για τις επιθέσεις στην κοινότητα των AAPI μετά την πανδημία του COVID-19, και μάλιστα μίλησε ανοιχτά στους δημιουργούς του Lost για τα ασιατικά στερεότυπα που θα μπορούσαν να έχουν παίξει στη σειρά.

«Ενώ κάναμε γυρίσματα, θυμάμαι να κάθομαι με τον Damon Lindelof και τον J.J. Abrams και να λέω: "Παιδιά, αυτός ο χαρακτήρας δεν μπορεί να εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο. Βασικά είπαν "Εμπιστευτείτε μας". Το έκανα, κι αυτό αποδείχθηκε προς το καλύτερο» περιέγραψε.

«Ως Ασιάτης ηθοποιός, απλώς ψάχνεις να σε προσλάβουν. Το θέμα είναι να δουλεύεις μέσα στο σύστημα για να προσπαθήσεις να το αλλάξεις όταν έχεις την ευκαιρία», είπε. «Ο χαρακτήρας αναπτύχθηκε σε ένα σημείο όπου δεν νομίζω ότι θα τον αποκαλούσες στερεότυπο μέχρι το τέλος».

Terry O'Quinn, ο κ. Τζον Λοκ του Lost

Ο Quinn ήταν ο μυστηριώδης John Locke, που πήρε το όνομά του από τον διάσημο Άγγλο φιλόσοφο.

Μετά τη σειρά, εργάστηκε σταθερά στην τηλεόραση, εμφανιζόμενος σε σειρές όπως το 666 Park Avenue, Hawaii Five-0 (μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του Daniel Dae Kim), Emergence και FBI: Most Wanted. Με την πρώην σύζυγό του Lori μοιράζονται δύο γιους.

Ο Terry O'Quinn στο Lost

Ο Terry O'Quinn στην πρεμιέρα του «Perpetual Grace, LTD» στο Λος Άντζελες, στο Linwood Dunn Theater, στις 21 Μαΐου 2019 στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια / Φωτογραφία: Shutterstock

Naveen Andrews, o Σαγίντ του Lost

Ο Andrews πρωταγωνίστησε ως πρώην Ιρακινός στρατιώτης Sayid Jarrah.

Όταν ολοκληρώθηκε το Lost, συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές, κυρίως στις Sense8, Instinct και στην επερχόμενη σειρά The Dropout. Έχει δύο παιδιά από προηγούμενες σχέσεις.

Ο Naveen Andrews στο Lost

Ο Naveen Andrews φτάνει στην προβολή της ταινίας «The Dropout» τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, στο Paramount Lot Theatre στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία: Richard Shotwell/Invision/AP

Dominic Monaghan, ο Τσάρλι του Lost

Αφού πρωταγωνίστησε στο franchise Lord of the Rings, ο Monaghan ανέλαβε τον ρόλο του ροκά Charlie Pace στο Lost.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε πολλές άλλες ταινίες και σειρές, συμπεριλαμβανομένης μιας άλλης σειράς που έκανε άλματα στον χρόνο, το Flashforward. Το 2019 ένωσε και πάλι τις δυνάμεις του με τον συνδημιουργό του Lost, J.J. Abrams, για να υποδυθεί τον Beaumont στο Star Wars: Episode IX: The Rise of Skywalker.

Ο Dominic Monaghan στο Lost

Ο Dominic Monaghan, μέλος του καστ της σειράς «Moonhaven», ποζάρει στην πρεμιέρα της σειράς AMC+ στο ξενοδοχείο London Hotel, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, στο Δυτικό Χόλιγουντ της Καλιφόρνια / Φωτογραφία: AP Photo / Chris Pizzello

Emilie de Ravin, η Κλερ του Lost

Η De Ravin πρωταγωνίστησε στον ρόλο της μέλλουσας -και τελικά νέας- μαμάς Claire Littleton (και, σημειωτέον, μιας από τις λίγες Αυστραλές επιβάτιδες της πτήσης 815, παρά τη διαδρομή της πτήσης από το Σίδνεϊ στο Λος Άντζελες).

Το 2010 συμπρωταγωνίστησε με τον Robert Pattinson στο ρομαντικό δράμα Remember Me, πριν συνεχίσει να υποδύεται την Belle στο Once Upon a Time. Από το 2016 είναι αρραβωνιασμένη με τον σκηνοθέτη Eric Bilitch, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Η Emilie de Ravin στο Lost

Harold Perrineau, o Mάικλ του Lost

Ο Perrineau ήταν ο Michael Dawson, αφοσιωμένος μπαμπάς του γιου του, Walt.

Ο Perrineau είχε πολλούς τηλεοπτικούς ρόλους μετά το Lost, σε σειρές όπως Sons of Anarchy, Criminal Minds και The Rookie. Έχει επίσης εμφανιστεί σε ταινίες όπως το Dumplin' και το Zero Dark Thirty. Αυτός και η σύζυγός του Brittany έχουν τρία παιδιά.

Ο Harold Perrineau στο Lost

Malcolm David Kelley, o μικρός Γουόλτ του Lost

Ο David Kelley υποδύθηκε τον Walt Lloyd, το μοναδικό παιδί που επέζησε από την πτήση 815.

Συνέχισε να παίζει, εμφανιζόμενος σε σειρές όπως το Blindspot και το Insecure, καθώς και στην ταινία Detroit. Είναι επίσης το μισό του pop-rap ντουέτου MKTO, μαζί με τον πρώην συμπρωταγωνιστή του στο Gigantic, Tony Oller.

Ο Malcolm David Kelley στο Lost

Ο Malcolm David Kelley στην πρεμιέρα του "Sleepless" στο Regal Cinemas στις 5 Ιανουαρίου 2017 στο Λος Άντζελες, CA / Φωτογραφία: Shutterstock

Michael Emerson, o Mπεν από τους... Αλλους στο Lost

Ως ένας από τους «Άλλους», ο Ben Linus, ο Emerson ήταν ένας από τους πιο αινιγματικούς χαρακτήρες της σειράς.

Μετά το Lost, πρωταγωνίστησε απέναντι από τον Jim Caviezel στο Persons of Interest για πέντε σεζόν. Εμφανίστηκε επίσης στο Arrow και τώρα παίζει στη σειρά Evil του CBS. Παντρεύτηκε την Κάρι Πρέστον το 1998.

Ο Michael Emerson στο Lost

Henry Ian Cusick, o Ντέσμοντ του Lost

Ο Cusick υποδύθηκε τον Desmond Hume, κάτοικο καταπακτής και εραστή της Penny.

Έκτοτε παρέμεινε στη μικρή οθόνη, με ρόλους στις σειρές Scandal, Inhumans, The Passage και The 100, στην τελευταία εκ των οποίων πρωταγωνίστησε για έξι σεζόν. Με τη σύζυγό του Annie έχουν τρία παιδιά.

Ο Henry Ian Cusick στο Lost

Ο Henry Ian Cusick σήμερα / Φωτογραφία: henryiancusick / Instagram

Ian Somerhalder, o ωραίος Μπουν του Lost

Ο Somerhalder υποδύθηκε τον Boone Carlyle. Πρωταγωνίστησε αργότερα στη σειρά του HBO Tell Me You Love Me, αλλά ο ρόλος του ως Damon Salvatore στο The Vampire Diaries ήταν αυτός που εδραίωσε το status του στην ποπ κουλτούρα. Ο Somerhalder παντρεύτηκε επίσης την ηθοποιό Nikki Reed το 2015 και το ζευγάρι καλωσόρισε την κόρη του Bodhi Soleil το 2017.

Ο Ian Somerhalder στο Lost / Φωτογραφία: MARIO PEREZ / WALT DISNEY TELEVISION

Maggie Grace, η ωραία Σανόν του Lost

Ως ετεροθαλής αδελφή του Boone, Shannon Rutherford, ο χρόνος της Grace στο νησί ήταν επίσης σχετικά σύντομος.

Ωστόσο, έχετε σίγουρα δει το πρώην μοντέλο από τότε - έπαιξε τόσο στο Taken όσο και στο Twilight, ενώ πρωταγωνίστησε και στο Fear the Walking Dead. Η ίδια και ο σύζυγός της Brent Bushnell έχουν ένα παιδί.

Η Maggie στο Grace Lost / Φωτογραφία: MARIO PEREZ / WALT DISNEY TELEVISION

Michelle Rodriguez, η αστυνομικός Αννα Λουτσία του Lost

Η Rodriguez εμφανίστηκε σε 26 επεισόδια της επιτυχημένης σειράς ως αστυνομικός και γεννημένη ηγέτιδα Ana Lucia Cortez.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε, συνέχισε να επαναλαμβάνει τον ρόλο της ως Letty στο franchise Fast & Furious, καθώς και να εμφανίζεται στις ταινίες Machete και Avatar.

Η Michelle Rodriguez στο Lost