Λος Άντζελες: «Πλημμύρισε» το γήπεδο από σταρ που πήγαν να δουν τον Μέσι -Πλήθος celebrities [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Στο Λος Άντζελες βρέθηκε τις προηγούμενες ώρες ο Λιονέλ Μέσι, στο πλαίσιο του αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι με την τοπική ομάδα, και αυτό αποτέλεσε μια πρώτης τάξης ευκαιρία για πολλούς celebrities να πάνε στο γήπεδο.

Η νέα ομάδα του Αργεντινού σούπερ σταρ, της οποίας ηγείται διοικητικά ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 της πρωταθλήτριας του MLS, Λος Άντζελες FC (LAFC), σημειώνοντας την πιο σημαντική νίκη της από την ημέρα που ο 36χρονος σπουδαίος ποδοσφαιριστής πάτησε το πόδι του στις ΗΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ όσων πήγαν να δουν από κοντά τον Μέσι, ήταν και ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος φαίνεται πως πέρασε ένα πλούσιο σε διασκέδαση Σαββατοκύριακο. Μετά τη συναυλία της Beyonce το βράδυ της Παρασκευής (1/9), ο δούκας του Σάσεξ βρέθηκε την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου στις κερκίδες του «Banc of California Stadium».

Ο πρίγκιπας Χάρι στα επίσημα του «Banc of California Stadium», συζητά με τον συνιδιοκτήτη της LAFC, Γουίλ Φέρελ / Φωτογραφία: AP Photo-Mark J. Terrill

Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τον 38χρονο πρίγκιπα να δείχνει ενθουσιασμένος και να διασκεδάζει, βλέποντας τον Αργεντινό ποδοσφαιρικό σταρ να... χορεύει στο χορτάρι. Άλλωστε, ο Χάρι είναι γνωστό πως λατρεύει το ποδόσφαιρο, ενώ είναι γνωστός για τα οπαδικά αισθήματα που τρέφει στην Άρσεναλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, εκτός από τον Χάρι, στο γήπεδο βρέθηκαν πάρα πολλοί αστέρες του καλλιτεχνικού χώρου, αλλά και του αθλητικού. Μεταξύ αυτών ήταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι Τζέραρντ Μπάτλερ, Έντουαρντ Νόρτον, Μάριο Λόπεζ, Τόμπι Μαγκουάιρ, Τομ Χόλαντ, Μπρένταν Χαντ και ο Τζέισον Σουντέικις, ο οποίος έχει μια επιπλέον σύνδεση με το ποδόσφαιρο, έχοντας υποδυθεί προπονητή του αθλήματος Ted Lasso στην ομώνυμη ταινία.

O Λεονάρντο Ντι Κάπριο απολαμβάνει τον Μέσι και ένα... παγωτό:

Ωστόσο, ο ηθοποιός που κέρδισε κάτι παραπάνω από τα φλας των φωτογράφων ήταν ο Όουεν Γουίλσον, ο οποίος στο τέλος του αγώνα πήρε και το πιο πολύτιμο «σουβενίρ»... Μια θερμή κουβέντα με τον Αργεντινό άσο του ποδοσφαίρου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Όουεν Γουίλσον συναντά τον Λιονέλ Μέσι:

Από τον χώρο του πενταγράμμου το «παρών» έδωσαν -μεταξύ άλλων- η Σελένα Γκόμεζ με τον ράπερ Tyga, ο Λίαμ Γκάλαχερ (πρώην των Oasis), oι Bobo και B-Real (μέλη των Cypress Hill), ο Σάβο Ονταντζιάν (μπασίστας των System of a Down) και οι Rage Against the Machine.

Η Σελένα Γκόμεζ έμεινε άφωνη με τον Μέσι:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, τον χώρο του αθλητισμού εκπροσώπησαν οι Λεμπρόν Τζέιμς και Τζέιμς Χάρντεν, όπως και ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς, «Μάτζικ» Τζόνσον, που μαζί με τον ηθοποιό Γουίλ Φέρελ είναι συνιδιοκτήτες των LAFC.

Οι Τζέισον Σουντέικις και Μπρένταν Χαντ στις εξέδρες του γηπέδου στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία: AP Photo-Mark J. Terrill

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, ο οποίος έχει εξαιρετική επίδραση στο αμερικανικό πρωτάθλημα με 11 γκολ σε 10 αγώνες, επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Λος Άντζελες. Τα εισιτήρια του αγώνα είχαν εξαντληθεί εδώ και καιρό, παρά το γεγονός ότι για το ευρύ κοινό κόστιζαν περισσότερα από 500 δολάρια στις διαδικτυακές πλατφόρμες πωλήσεων.

Η Σελένα Γκόμεζ με τον ράπερ Tyga στις εξέδρες για χάρη του Λιονέλ Μέσι / Φωτογραφία:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ