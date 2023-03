The Lord of the Rings-The Rings of Power: Πέθανε άλογο από ανακοπή καρδιάς στα γυρίσματα σκηνής μάχης - iefimerida.gr

Ένα άλογο πέθανε από καρδιακή ανακοπή στα γυρίσματα της σειράς «The Lord of the Rings: The Rings of Power», κατά τη διάρκεια σκηνής μάχης.

Το άλογο εκείνη τη στιγμή είχε αναβάτη στην πλάτη του, και ήταν ένα από τα εκατό που συμμετείχαν στα γυρίσματα στο Shottesbrooke Park του Berkshire. «Ήταν απολύτως αποκαρδιωτικό. Τη μια στιγμή τα άλογα πήγαιναν όλα στο πεδίο της μάχης, προς τις κάμερες και το επόμενο λεπτό ένα σωριάστηκε στο έδαφος. Το επόμενο πράγμα που μάθαμε, ήταν ότι ήταν νεκρό», είπε άτομο της παραγωγής. .

Σύμφωνα με τον ξένο Τύπο, τα γυρίσματα σταμάτησαν για λίγες ημέρες μετά το τραγικό συμβάν, ωστόσο η παραγωγή ξεκίνησε ξανά στο τέλος της εβδομάδας.

Οι δημιουργοί υπόσχονται ότι αν απογοητεύτηκαν οι fans από την πρώτη σεζόν, θα τους αρέσει η δεύτερη.

Απογοητευτική η πρώτη σεζόν του Rings of Power

Η πρώτη σεζόν του «The Rings of Power» αντιμετώπισε σφοδρές αντιδράσεις από τους θαυμαστές, καθώς έχει βαθμολογία κοινού 38% στο Rotten Tomatoes, βαθμολογία χρηστών 2,4 στο Metacritic και ένα μετρίως καλύτερο 6,9 στο IMDb (το οποίο ανήκει στην Amazon). Στο Prime Video, η σειρά έχει 3,3 (στα 5) αστέρια. Το Amazon καθυστέρησε τις κριτικές του κοινού για τη σειρά για μια εβδομάδα για να μειώσει τις κακόπιστες απαντήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Business Insider, μέρος της αρνητικής υποδοχής οφείλεται στο «review bombing», όπου διαδικτυακά «τρολ» προσπαθούν να μειώσουν τη βαθμολογία μιας ταινίας ή σειράς, κυρίως για ρατσιστικούς ή σεξιστικούς λόγους. Ορισμένοι έχουν επικρίνει το γεγονός ότι μαύροι ηθοποιοί παίζουν ορισμένους ρόλους στη σειρά.

Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγοί της σειράς εμφανίζονται αισιόδοξοι.