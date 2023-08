Lizzo: Από ποπ είδωλο, στο χείλος του γκρεμού η τραγουδίστρια, μετά τις κατηγορίες -Η ίδια τα αρνείται όλα - iefimerida.gr

Η Lizzo, τραγουδίστρια, υπέρμαχος του body positivity και του φεμινισμού βλέπει τώρα την καριέρα της να κρέμεται από μια κλωστή μετά τη μήνυση που της υπέβαλαν τρεις από τις πρώην χορεύτριές της που την κατηγορούν για σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η 35χρονη τραγουδίστρια, μηνύθηκε από πρώην χορεύτριές της, καθώς την καταγγέλουν ότι τις ανάγκασε να εκτελέσουν σεξουαλικές πράξεις με μια μπανάνα, μεταξύ άλλων και ότι «ντροπιάζει» όλες τις χορεύτριές της για το βάρος τους, πίσω από τις κάμερες.

Η Lizzo αρνείται τα πάντα - «Εξωφρενικοί ισχυρισμοί»

Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, καθώς σήμερα τοποθετήθηκε χαακτηρίζοντας τις καταγγελίες ως «απίστευτες» και «εξωφρενικές».

Η Lizzo επέμεινε ότι οι ισχυρισμοί είναι αναληθείς και ότι οι κατήγοροί της είχαν προηγουμένως προειδοποιηθεί για τη δική τους «ανάρμοστη και αντιεπαγγελματική» συμπεριφορά.

Η ίδια έγραψε σε δήλωσή της: «Αυτές οι τελευταίες ημέρες ήταν ενδόμυχα δύσκολες και συντριπτικά απογοητευτικές».

«Συνήθως επιλέγω να μην απαντώ σε ψευδείς ισχυρισμούς, αλλά αυτοί είναι τόσο απίστευτοι όσο ακούγονται και πολύ εξωφρενικοί για να μην τους αντιμετωπίσουμε», είπε.

Oι καταγγελίες αναδεικνύουν μια έντονη αντίθεση με τη δημόσια εικόνα της Lizzo, η οποία προωθεί ακούραστα τη θετικότητα του σώματος και τη συμπερίληψη και έχτισε μεγάλο μέρος της επιτυχημένης καριέρας της γύρω από αυτά.

Η πορεία στην κορυφή

Η Lizzo, γεννημένη ως Melissa Jefferson, είναι περισσότερο γνωστή ως τραγουδίστρια στις ΗΠΑ, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της με επιτυχίες της όπως το Good As Hell και το Juice.

Η μουσική της καριέρα απογειώθηκε για πρώτη φορά όταν ζούσε στη Μινεάπολη και έλαβε τεράστια υποστήριξη από τον θρυλικό καλλιτέχνη Prince. Κατά τη διάρκεια της ανόδου της στο προσκήνιο, η Lizzo εμφανίστηκε με πολλά διαφορετικά συγκροτήματα και ντουέτα, σχηματίζοντας ένα electro soul-pop ντουέτο με την ονομασία «Lizzo and the Larva Inks», καθώς και ένα γυναικείο συγκρότημα ραπ και R&B, τις «The Chalice».

Ο πατέρας της, πέθανε όταν ήταν 21 ετών και μετά το θάνατό του, η Lizzo πάλευε με την ψυχική της υγεία και ζούσε στο αυτοκίνητό της, ενώ παράλληλα κυνηγούσε τη μουσική της καριέρα.

Το πρώτο της άλμπουμ μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας. «Cuz I Love You», μπήκε στο τοπ 10 των charts στις ΗΠΑ. Η Lizzo κυκλοφόρησε το δεύτερο mainstream άλμπουμ της, Special, το 2022, το οποίο περιείχε ένα από τα πιο γνωστά της κομμάτια About Damn Time, το οποίο εκτοξεύτηκε στο νούμερο ένα των αμερικανικών charts.

Body positivity και τραγούδι

Από την αρχή της καριέρας της, η Lizzo έχει επαινεθεί για την υπεράσπιση της θετικότητας του σώματος και της αυτοπεποίθησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σχήμα σας. Ποτέ δεν απέφυγε να επιδείξει τις καμπύλες της σε μια πληθώρα σέξι και αποκαλυπτικών εμφανίσεων, είτε στη σκηνή, είτε στο κόκκινο χαλί, είτε στο Instagram.

Αλλά σε μια προηγούμενη συνέντευξή της στη Vogue, αποκάλυψε ότι θα προτιμούσε να είναι γνωστή για το «body-normative», παρά για το «body positive».

Είπε: «Νομίζω ότι είναι τεμπελιά για μένα να λέω απλώς ότι είμαι body positive σε αυτό το σημείο… Θα ήθελα να είμαι body normative. Θέλω να κανονικοποιήσω το σώμα μου».

Η σταρ πρόσθεσε επίσης ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει να ανοίγει το δρόμο για τα «κορίτσια με λίπος» και τα «κορίτσια με κοιλιές που κρέμονται» λέγοντας: «Το χρωστάω στους ανθρώπους που το ξεκίνησαν αυτό να μην σταματήσω εδώ».

Αναφερόμενη στους αναπόφευκτους επικριτές έλεγε: «Αν δεν σας αρέσει η μουσική μου, εντάξει. Αν δεν σας αρέσει το Rumors, το τραγούδι, εντάξει. Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν με συμπαθούν εξαιτίας της εμφάνισής μου».

Είπε επίσης: «Είναι σαν να μην έχει σημασία πόση θετική ενέργεια βάζεις στον κόσμο, και πάλι θα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν … κάτι κακό να πουν για σένα».

«Και ως επί το πλείστον, δεν με πληγώνει - δεν με νοιάζει. Απλά νομίζω ότι όταν δουλεύω τόσο σκληρά, η ανοχή μου εξαντλείται. Η υπομονή μου εξαντλείται. Είμαι πιο ευαίσθητη και αυτό με επηρεάζει».

lizzo/ Φωτογραφία AP

«Έτσι είναι το σώμα μου»

Ως υπέρμαχος της θετικότητας του σώματος, η Lizzo έχει αναγκαστεί να απαντήσει σε trolls σε πολλές περιπτώσεις, απειλώντας μάλιστα να εγκαταλείψει εντελώς τη μουσική αφού έπεσε θύμα κριτικών για την εμφάνισή της

Τον Μάιο του 2023, έμεινε εξοργισμένη όταν είδε ένα κακό σχόλιο στο διαδίκτυο από τη συγγραφέα Layah Heilpern που έγραφε: «Πώς είναι η Lizzo ακόμα χοντρή όταν κινείται συνεχώς τόσο πολύ στη σκηνή;! Αναρωτιέμαι τι πρέπει να τρώει».

Αναδημοσιεύοντας το σχόλιο, η Lizzo έγραψε: «Μόλις μπήκα στην εφαρμογή και αυτές είναι οι μ...ες που βλέπω για μένα σε καθημερινή βάση».

Η σταρ πρόσθεσε ότι «μισεί» το Twitter και είπε: «Έτσι είναι το σώμα μου όταν τρώω καθαρά και γυμνάζομαι».

Όταν μια γυμνή εικόνα του σώματός της ήρθε στην επιφάνεια, ένα διαδικτυακό τρολ προσπάθησε να ντροπιάσει τη Lizzo μέσω Twitter, αλλά αυτό γύρισε γρήγορα μπούμερανγκ, καθώς οι θαυμαστές της συσπειρώθηκαν για να την υποστηρίξουν. Παράλληλα με την προώθηση της θετικότητας του σώματος, η Lizzo έχει μιλήσει έντονα για τα πρότυπα που επιβάλλονται στις γυναίκες της βιομηχανίας, αντιδρώντας στην ιδέα ότι είναι «γενναία» επειδή αγκαλιάζει τη σιλουέτα της.

Όταν μίλησε στο Glamour στο πλαίσιο της σειράς "F" word του εντύπου, η Lizzo εξέφρασε την απογοήτευσή της όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη λέξη «γενναία» για να περιγράψουν την αυτοπεποίθηση που αποπνέει. «Είμαι απλά μια χαρά. Είμαι απλά εγώ. Είμαι απλά σέξι», είπε.

«Αν βλέπατε την Anne Hathaway με μπικίνι σε μια διαφημιστική πινακίδα, δεν θα την αποκαλούσατε γενναία», είπε η Lizzo. «Απλά πιστεύω ότι υπάρχουν διπλά στάνταρ όταν πρόκειται για γυναίκες».

Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair το 2022, η Lizzo πρόσθεσε ότι τα άγρια και πολύχρωμα σκηνικά της ρούχα τη βοηθούν επίσης να κάνει μια δήλωση.

Είπε: «Ήθελα να μοιάζω με χορεύτρια και επίσης ήταν κάπως πολιτικό και φεμινιστικό στα μάτια μου να φοράω κορμάκια, να δείχνω και να γιορτάζω τις καμπύλες μου και να είμαι ''ολυμπιονίκης'' στη δύναμη, την αντοχή και την ευλυγισία».

Το reality για την αναζήτηση χορευτριών

Το 2022, η Lizzo επαινέθηκε από τους τηλεθεατές για τη νέα πρωτοποριακή σειρά ριάλιτι του Amazon, «Watch Out For The Big Grrls».

Η σειρά παρακολουθεί τη Lizzo καθώς προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα από χορεύτριες που της μοιάζουν περισσότερο από τις συνηθισμένες που προσλαμβάνουν άλλοι μουσικοί.

«Χρειαζόμουν μεγάλα κορίτσια περισσότερο από ό,τι χρειαζόμουν ένα τηλεοπτικό σόου», δήλωσε για τη σειρά της, εξηγώντας ότι δυσκολευόταν να βρει χορεύτριες που να ταιριάζουν στο μέγεθός της.

Η σειρά απέσπασε ευρεία αποδοχή από τους κριτικούς και κέρδισε το βραβείο εξαιρετικής σκηνοθεσίας για πρόγραμμα ριάλιτι στα βραβεία Emmy.

Οι αγωγή που τα άλλαξε όλα

Ένα χρόνο αργότερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Πριν λίγες μέρες αποκαλύφθηκε ότι έχει μηνυθεί από τρεις πρώην χορεύτριές της, οι οποίες την κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος. Οι ενάγουσες - οι πρώην χορεύτριές της - κατονομάζονται στην αγωγή ως Arianna Davis, Crystal Williams και Noelle Rodriguez.

Κατηγορούν τη διάσημη τραγουδίστρια ότι «προσκάλεσε τα μέλη του καστ να αγγίζουν εναλλάξ στρίπερ», μέσα σε ένα στριπτιτζάδικο στο Άμστερνταμ, αναφέρει η μήνυση.

Φέρεται να ενθάρρυνε «να πιάνουν δονητές και να τρώνε μπανάνες από τους κόλπους των στρίπερ».

Η Lizzo δεν είναι η μόνη που κατονομάζεται ως κατηγορούμενη στην υπόθεση, η οποία κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες την Τρίτη. Η αρχηγός του χορού της, Shirlene Quigley, αντιμετωπίζει επίσης ένα σωρό κατηγορίες.

Μια συνέντευξη του 2019, στην οποία η Lizzo έκανε αιχμηρές παρατηρήσεις που αφορούσαν το ενδιαφέρον της να δει μπανάνες να ενσωματώνονται σε σεξουαλικές πράξεις, ήρθε επίσης στην επιφάνεια μετά την είδηση της αγωγής.

