Λίζα Μαρί, το μόνο παιδί του Ελβις Πρίσλεϊ: Μια ζωή γεμάτη τραγωδίες -Αποτυχίες, ναρκωτικά, ο νεκρός γιος της - iefimerida.gr

Σοκ προκάλεσε χθες η είδηση του θανάτου της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη.



Η 54χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από μια οικιακή βοηθό, με τις πηγές να αναφέρουν πως ο πρώτος της σύζυγος, Ντάνι Κίου, επέστρεψε στο σπίτι στο οποίο συζούσαν και της έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Οι τραυματιοφορείς κατάφεραν να την επαναφέρουν και να την μεταφέρουν εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Ο Έλβις Πρίσλεϊ με την σύζυγό του Πρισίλα και την κόρη τους Λίζα Μαρί

Η μητέρα της, Πρισίλα, εξέδωσε τελικά δήλωση η οποία ανέφερε: «Με βαριά καρδιά πρέπει να μοιραστώ τα οδυνηρά νέα πως η όμορφη κόρη μου Λίζα Μαρί μας άφησε. Ήταν η πιο παθιασμένη, δυνατή, στοργική γυναίκα που γνώρισα ποτέ. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τις προσευχές. Προς το παρόν δε θα υπάρξει κανένα περαιτέρω σχόλιο».



Ως μοναχοκόρη του βασιλιά της ροκ εν ρολ, η Λίζα Μαρί έζησε μια ζωή στο προσκήνιο, ωστόσο οι τραγωδίες σημάδεψαν την ζωή της.



Η μάχη της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ με τον εθισμό



Στο πρόλογο του βιβλίο του Χάλι Νέλσον «The United States of Opioids:A Prescription for Liberating a Nation in Pain», η Λίζα Μαρί μίλησε για πρώτη φορά για τον εθισμό της στα παυσίπονα, τα οπιοειδή και την κοκαΐνη. Μάλιστα, έγραψε πως είναι «ευγνώμων που ζει σήμερα», πριν εξηγήσει ότι άρχισε να παίρνει οπιοειδή μετά την γέννηση των διδύμων της Βιβιέν και Φίνλεϊ το 2008.



Έγραψε: «Μπορεί να το διαβάσετε αυτό και να αναρωτηθείτε πώς, αφού έχασα κοντινούς μου ανθρώπους, έπεσα κι εγώ θύμα των οπιοειδών. Χρειάστηκε μόνο μια βραχυπρόθεσμη συνταγογράφηση οπιοειδών στο νοσοκομείο για να νιώσω την ανάγκη να συνεχίσω να τα παίρνω».



Ο εθισμός όμως, ήταν μέρος της ζωής της σταρ από τότε που ήταν παιδί, καθώς ο πατέρας της Έλβις Πρίσλεϊ και ο πρώην σύζυγός της Μάικλ Τζάκσον πέθαναν και οι δύο από επιπλοκές λόγω της χρήσης ναρκωτικών.



Η Λίζα Μαρί ήταν μόλις 9 ετών όταν είδε το πτώμα του πατέρα της πεσμένο με το πρόσωπο προς τα κάτω στο χαλί, και όπως θυμάται, είπε κλαίγοντας: «ο μπαμπάς μου είναι νεκρός».



Η Λίζα Μαρί Πρισλεϊ δίπλα στην βρεφική της κούνια

Οι τέσσερις αποτυχημένοι γάμοι της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ



Η Λίζα Μαρί πάλεψε να κρατήσει τον εθισμό της μυστικό, αλλά οι λεπτομέρειες της μάχης της για τη νηφαλιότητα προέκυψαν όταν κατέθεσε την αίτηση διαζυγίου από τον τέταρτο σύζυγό της, τον μουσικό Μάικλ Λοκντάουν.



Αρχικά, η Λίζα Μαρί παντρεύτηκε τον Ντάνι Κίου το 1988 και έμεινε μαζί του για έξι χρόνια. Οι δυο τους απέκτησαν της κόρη τους Ρίλεϊ και τον γιο τους Μπέντζαμιν. Στην συνέχεια, η κόρη του Έλβις Πρίσλεϊ παντρεύτηκε τον Μάικλ Τζάκσον το 1994. Είχαν γνωριστεί σε μια συναυλία στο Λας Βέγκας το 1975, αλλά έγιναν ζευγάρι μετά από ένα δείπνο με έναν κοινό τους φίλο στο Λος Άντζελες.



Ωστόσο, ο γάμος τους διήρκησε μόνο δύο χρόνια και γρήγορα κατακλύστηκε από προβλήματα – μεταξύ των οποίων οι κατηγορίες για κακοποίηση παιδιών που βάρυναν τον Μάικλ Τζάκσον. Η ίδια ισχυρίζεται ότι «παρασύρθηκε» στην πεποίθηση πως ο Τζάκσον ήταν ένα «παρεξηγημένο άτομο» και ο γάμος τους έγινε ένα χρόνο αφότου η Τζόρνταν Τσάντλερ κατέθεσε μήνυση εναντίον του υπογράφοντος, ισχυριζόμενη σεξουαλική κακοποίηση.



Η Λίζα Μαρί είχε δηλώσει στο περιοδικό Rolling Stone το 2003 πως την είχε γίνει έμμονη ιδέα να προσπαθήσει να «σώσει» τον σταρ και πίστευε ότι θα μπορούσαν να «σώσουν τον κόσμο» μαζί.



Το τελεσίγραφο στον Μάικλ Τζάκσον: «Ή εγώ ή τα ναρκωτικά»

Αναλογιζόμενη τις επιπτώσεις που είχε ο γάμος στη ζωή και τη φήμη της, είπε: «Το μόνο που κατάφερα να βγάλω από αυτό ήταν μια καταιγίδα από σκ@@@. Και βγήκα από αυτήν». Είπε ότι αντιλήφθηκε τον εθισμό του στα ναρκωτικά το 1995 – μόλις έναν χρόνο μετά το γάμο τους – αφότου κατέρρευσε στη σκηνή ενώ έκανε πρόβες για μια ειδική συναυλία του HBO. Τότε ήταν που έδωσε ένα τελεσίγραφο στον σούπερ σταρ – ή τα ναρκωτικά ή εκείνη. Εκείνος επέλεξε τα ναρκωτικά.



Η σταρ είπε ότι έβλεπε τακτικά τον δεύτερο σύζυγό της να επιστρέφει από το γραφείο του δερματολόγου του «εντελώς εκτός εαυτού». Επέμενε επίσης, πως ο γάμος τους ήταν αληθινός και όχι ένα διαφημιστικό κόλπο, λέγοντας συχνά ότι προσπάθησε να διορθώσει στον Μάικλ Τζάκσον ό,τι δεν μπόρεσε στον πατέρα της, Έλβις.



Ακόμα και μετά τον χωρισμό τους, παρέμειναν στενοί φίλοι, με εκείνη να πετάει «σε όλο τον κόσμο» για να είναι μαζί του. Η τελευταία φορά που μίλησαν ήταν το 2005, λίγο πριν δικαστεί για άλλη μία κατηγορία για παρενόχληση. Τότε τη ρώτησε εάν τον αγαπούσε ακόμα, αλλά σταμάτησαν να μιλούν όταν εκείνη είπε ότι ήταν «αδιάφορη». Όσο για τον θάνατό του, όταν έμαθε γι’ αυτό, είπε ότι ήταν «η πιο παράξενη μέρα της ζωής μου».



Ο γάμος με τον Νίκολας Κέιτζ - Κράτησε μόλις 107 ημέρες

Στη συνέχεια, αρραβωνιάστηκε τον τραγουδιστή Τζον Οσάικα, πριν διακόψει τη σχέση τους μετά την γνωριμία της με τον ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ. Ο γάμος τους κράτησε μόλις 107 ημέρες με τον Κέιτζ να καταθέτει αίτηση διαζυγίου με την αιτίαση πως δεν κατάφεραν να «σταθεροποιήσουν» ο ένας τη ζωή του άλλου.



Αναφερόμενη στο γάμο τους το 2003, είπε πως θα μπορούσε να συγκρίνει τη σχέση τους με αυτή των «τυράννων πειρατών». Όπως είπε: «Είχαμε μια σπουδαία σχέση. Ήμασταν και οι δύο κάτι σαν αυτούς τους τσιγγάνους, τους πειρατές τυράννους. Και ο ένας πειρατής παντρεύεται τον άλλον. Θα βουλιάξει το πλοίο. Ήταν ένα από εκείνα τα πράγματα όπου παντρεύεσαι κάποιον ελπίζοντας… είτε να σταθεροποιήσει τη ζωή σου είτε, πρόκειται, να τονίσει όλα όσα συνέβαιναν πριν από αυτό που ήταν προβληματικό. Σε εμάς συνέβη το δεύτερο, αυτό είναι όλο».



Στην συνέχεια, η Λίζα Μαρί παντρεύτηκε τον Μάικλ Λοκγουντ για 10 χρόνια, από το 2006 έως το 2016. Μαζί απέκτησαν τα δίδυμα Φίνλεϊ και Χάρπερ.



Ο αγώνας της με την κοκαΐνη



Στα έγγραφα όμως του διαζυγίου με τον τελευταίο σύζυγό της, έγινε γνωστός ο εθισμός της στην κοκαΐνη. Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως τα προβλήματά της με την νηφαλιότητα ξεκίνησαν το 2003, μετά από χρόνια που έβλεπε τους γύρω της να παλεύουν. Ως έφηβη, η κατάχρηση ναρκωτικών οδήγησε στην εισαγωγή της στο The Castle – ένα κέντρο της Σαηεντολογίας στο Χόλιγουντ – για αποτοξίνωση.



Έχει επίσης παραδεχτεί πως είχε δει τον πατέρα της να παίρνει «χούφτες χάπια» και θυμάται την «αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά» του προς το τέλος της ζωής του.



Στον πρόλογο του βιβλίου του Χάρι Νέλσον, γράφει: «Είναι δύσκολος ο δρόμος για να ξεπεράσω αυτή την εξάρτηση και να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Ακόμη και τα τελευταία χρόνια, έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους που αγαπούσα να παλεύουν με την εξάρτηση και να πεθαίνουν με τραγικό τρόπο από αυτή την επιδημία.

'Είναι καιρός να πούμε αντίο στην ντροπή για τον εθισμό. Πρέπει να σταματήσουμε να κατηγορούμε και να κρίνουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους γύρω μας. Αυτό αρχίζει με το να μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας

Εν μέσω των διαδικασιών διαζυγίου με τον Λοκντάουν, έχασε προσωρινά την επιμέλεια των δίδυμων κοριτσιών της, οι οποίες πήγαν να ζήσουν με την μητέρα της Πρισίλα. Σε κατάθεση που έδωσε το 2017, παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση κοκαΐνης, παυσίπονων και αλκοόλ.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ με τον 4ο σύζυγό της Μάικλ Λοκντάουν

Τα οικονομικά προβλήματα



Ο Λοκντάουν και η Λίζα Μαρί πέρασαν χρόνια μαλώνοντας για τα οικονομικά και συνέχιζαν τη μάχη μέχρι το θάνατό της την Πέμπτη. Εκείνος ζητούσε 40.000 δολάρια το μήνα σε διατροφή για το παιδί και επέμενε πως η Λίζα Μαρί είχε περισσότερα χρήματα από όσα ισχυριζόταν στα δικαστικά έγγραφα.



Η Πρίσλεϊ, με τη σειρά της, είπε ότι κάποια στιγμή είχε χρέη ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά από καταστροφικές επιχειρηματικές συμφωνίες που έκανε ο μάνατζέρ της Μπάρι Σίγκελ.



Η Λίζα Μαρί είχε πάρει τον έλεγχο του καταπιστεύματός της το 1993, σε ηλικία 25 ετών. Τη στιγμή του θανάτου του ο Έλβις άξιζε μόλςι 5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η Πρισίλα μετέτρεψε την Graceland σε τουριστικό αξιοθέατο και ίδρυσε την Elviw Presley Enterprises, εκμεταλλευόμενη την εικόνα του και την τεράστια λατρεία στο πρόσωπό του. Μέχρι τη στιγμή που η Λίζα Μαρί ανέλαβε τα ηνία, η αξία του ονόματος Πρίσλεϊ έφτανε τα 100 εκατομμύρια δολάρια.



Το 1995 διόρισε τον Μπάρι Σίγκελ για τη διαχείριση των χρημάτων. Το 2005 όμως, ο Σίγκελ πούλησε το 85% του μεριδίου της στην Elvis Presley Enterprises με αποτέλεσμα η Λίζα Μαρί να χάσει τον έλεγχο του ονόματος και των δικαιωμάτων της εικόνας του πατέρα της.



Ο Σίγκελ δήλωσε ότι η συμφωνία «ξεκαθάρισε πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια σε χρέη που είχε η Λίζα Μαρί και της απέφερε πάνω από 40 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μια ροή εισοδημάτων πολλών εκατομμυρίων δολαρίων».

Η Λίζα Μαρί είπε ότι έχασε τα εκατομμύρια της χάρη σε μια μεταγενέστερη επένδυση στην Core Entertainment, την εταιρεία πίσω από το American Idol που χρεοκόπησε το 2016.

Η τραγική απώλεια του γιου της



Το 2020 η Λίζα Μαρί αποσύρθηκε σχεδόν εντελώς από τα φώτα της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του γιου της Μπέντζαμιν. Ο μοναχογιός της αυτοκτόνησε σε ηλικία 27 ετών- στον οργανισμό του βρέθηκαν κοκαΐνη και αλκοόλ.

Μιλώντας για την απώλεια του γιου της, η Λίζα Μαρί είπε πως κατηγορούσε τον εαυτό της για τον θάνατο του γιου της. «Κάθε μέρα κατηγορώ τον εαυτό μου για τον θάνατό του» παραδέχτηκε ενώ πρόσθεσε πως «η θλίψη δεν σταματά ή δεν φεύγει με καμία έννοια, έναν χρόνο ή χρόνια μετά την απώλεια. Το πένθος είναι κάτι που θα πρέπει να κουβαλάτε μαζί σας για το υπόλοιπο της ζωής σας, παρά το τι θέλουν να πιστεύουν ορισμένοι άνθρωποι. Δεν τον ξεπερνάτε, δεν προχωράτε, τελεία και παύλα».