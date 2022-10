Η Λιζ Τρας είχε απαιτήσεις «ροκ σταρ» -Σούσι, σάντουιτς, κρασί, «42.000 καφέδες» τη μέρα - iefimerida.gr

Τρελές απαιτήσεις στα ταξίδια της στο εξωτερικό «σαν ροκ σταρ» με διπλούς εσπρέσο, φρέσκα σάντουιτς, σούσι κ.α. πρόβαλλε η Λιζ Τρας κατά το διάστημα που είχε στα χέρια της τα ηνία του υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας, σύμφωνα με μια νέα βιογραφία της.

Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, που παραιτήθηκε μετά από μόλις 44 μέρες στη Ντάουνινγκ Στριτ, όταν ήταν επικεφαλής του Φόριν Όφις, συνεργάτες της έστελναν υπομνήματα σε πρεσβείες της Βρετανίας ανά την υφήλιο αναφορικά με το τι ήθελε να της σερβίρουν, όπως αποκαλύπτουν αποσπάσματα του βιβλίου “Out of the Blue: The Inside Story of the Unexpected Rise and Rapid Fall of Liz Truss”. Ειδικά όσον αφορά στον καφέ η Τρας ήταν ιδιαίτερα εκλεκτική, αφού ήθελε να της σερβίρουν διπλό εσπρέσο σε ρηχή λευκή κούπα και να προμηθεύονται τον καφέ από ανεξάρτητα καταστήματα, σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύουν οι Sunday Times.

Η Τρας, που έχει πλέον το χρόνο να σκεφτεί το μέλλον της μετά την αποχώρηση από τη Ντάουνινγκ Στριτ, εμφάνιζε μια… αλλεργία στους καφέδες επώνυμων αλυσίδων, εκτός από τις περιπτώσεις που βρισκόταν στη Βρετανία, όπου προτιμούσε καφέ από το Pret a Manger. Η αγαπημένη εσπρεσιέρα της Τρας μετακινείτο από υπουργείο σε υπουργείο, όποτε άλλαζε χαρτοφυλάκιο σε ανασχηματισμούς της κυβέρνησης.

Σούσι και φρέσκα σάντουιτς χωρίς μαγιονέζα

Και δεν τέλειωναν εκεί οι ιδιορρυθμίες της Τρας. Τα σάντουιτς που της σέρβιραν έπρεπε να είχαν φτιαχτεί εκείνη τη στιγμή, καθώς απέρριπτα εκείνα που ήταν τυλιγμένα σε πλαστική μεμβράνη.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς του βιβλίου, Χάρι Κόουλ και Τζέιμς Χιλ, η Τρας ζητούσε για μεσημεριανό σούσι ή μπάγκελ αλλά «χωρίς καθόλου μαγιονέζα», ενώ πρώην συνεργάτης της αποκάλυψε ότι ουδέποτε δεχόταν να της σερβίρουν φρούτα για πρωϊνό. Το βιβλίο υποστηρίζει ακόμη ότι στις περιπτώσεις που διανυκτέρευε η Τρας, ζητούσε να υπάρχει πάντα στο ψυγείο ένα παγωμένο μπουκάλι sauvignon blanc.

«Πίνει κάπου 42.000 εσπρέσο τη μέρα, ή τουλάχιστον αυτό έκανε όταν ήμουν στην υπηρεσία της», δήλωσε η πρώην συνεργάτιδα της Τρας, Κίρστι Μπιουκάναν. «Καθόταν μπροστά σε ένα πιάτο γεμάτο κεφτέδες ή έτρωγε τρία κρουασάν για πρωινό. Μπουκωνόταν στους υδατάνθρακες. Ειλικρινά, καμία γυναίκα γύρω στα 40 δεν θα έπρεπε να τρώει τόσο πολύ», πρόσθεσε.

Η ματαιόδοξη Τρας

Πρώην συνεργάτες της ανέφεραν ότι η Τρας στα ταξίδια της στο εξωτερικό έδινε προτεραιότητα στις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναντι των ενημερώσεων για το σκοπό των επισκέψεών της και μάλιστα δίνονταν οδηγίες σε διπλωμάτες να περιμένουν μέχρι η τότε υπ ΕΞ να μείνει ικανοποιημένη από τις πόζες της μαζί τους στο φακό.

Η βιογραφία περιγράφει με λεπτομέρειες ένα εξάωρο ταξίδι της στο Σίδνεϊ, τις περισσότερες ώρες του οποίου η Τρας ξόδεψε για να σκηνοθετήσει μια φωτογραφία της πάνω σε βρετανικό ποδήλατο κάτω από μια ομπρέλα με τα χρώματα της σημαίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Και σε ένα ταξίδι της στο Τόκυο ριψοκινδύνευε επί μία ώρα τη ζωή της για μια φωτογραφία σε μια από τις πλέον πολυσύχναστες στον κόσμο διασταυρώσεις, το Σιμπούγια. «Ήταν τόσο επικίνδυνο. Η κίνηση ήταν τεράστια, κι εκείνη, πόζαρε ακατάπαυστα, τραβούσε τη μία φωτογραφία μετά την άλλη», ανέφερε αυτόπτης μάρτυς, σύμφωνα με το βιβλίο.

Οι παράλογες απαιτήσεις των rock stars

Οι συγγραφείς του βιβλίου δεν δίστασαν μάλιστα να συγκρίνουν τις απαιτήσεις της Τρας με εκείνες ορισμένων διάσημων rock stars:

Οι Van Hallen ζητούσαν να τους σερβίρουν M&Ms αφού είχαν αφαιρεθεί τα καφέ κουφέτα

Ο Axl Rose ζήτησε σε μια περιοδεία του το 2012 ένα… τετράγωνο καρπούζι

Ο Morissey ήθελε να διακοσμούν το καμαρίνι του με ένα δεντράκι ύψους όχι μικρότερου του 1,20 μ. και όχι μεγαλύτερου του 1,80 μ.

Η Lady Gaga ζητά να την περιμένει ένα καυτό ψητό κοτόπουλο, όταν αποχωρεί από τη σκηνή

Η Adele έχει έναν αυστηρό κανόνα: «απαγορεύεται η αμερικανική μπύρα»