Λικ Μπεσόν: Αθωώθηκε από τις κατηγορίες για βιασμό, κατέπεσαν οι καταγγελίες - iefimerida.gr

Απέρριψε χθες Τετάρτη το ανώτατο εφετείο της Γαλλίας τις κατηγορίες της

ηθοποιού Σαντ Βαν Ρουά για βιασμό, κατά του σκηνοθέτη και παραγωγού Λικ Μπεσόν.

Η Βαμ Ρουά είχε ασκήσει έφεση η οποία όμως απορρίφθηκε από το δικαστήριο του Παρισιού. Η ηθοποιός υποστήριζε στην αρχική αγωγή της ότι είχε υποστεί σεξουαλική επίθεση από τον Μπεσόν το 2021.

Τον Μάιο του 2018, η Βαν Ρουά ισχυρίστηκε ότι είχε βιαστεί από τον Μπεσόν στο πολυτελές ξενοδοχείο «Le Bristol» στο Παρίσι. Η Βελγο-Ολλανδή ηθοποιός είχε μικρούς ρόλους στις ταινίες του διάσημου σκηνοθέτη «Taxi 5» και «Valerian and the City of a Thousand Planets». Διατηρούσε στενή σχέση με τον σκηνοθέτη εδώ και δύο χρόνια.



Απαλλάχτηκε από όλες τις κατηγορίες ο Μπεσόν

Ο δικηγόρος του σκηνοθέτη της ταινίας «Leon: The Professional», Τιερί Μαρεμπέρ, μιλώντας στο «Hollywood Reporter», σημείωσε ότι η απόφαση «θέτει οριστικό τέλος σε αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε το 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Λικ Μπεσόν αθωώθηκε συστηματικά από όλους τους δικαστές που εξέτασαν την υπόθεση».

Ο δικηγόρος χαιρέτισε την «υποδειγματική διαδικασία» της αθωότητας του πελάτη του.



Μετά την αρχική καταγγελία της Βαν Ρουά, οκτώ επιπλέον γυναίκες αποκάλυψαν πως είχαν δεχθεί επίθεση ή παρενόχληση από τον σκηνοθέτη. Ο διάσημος και σπουδαίος σκηνοθέτης απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες.