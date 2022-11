Πώς παίρνω τη ζωή στα χέρια μου: Η κορυφαία Life Coach Νάνσυ Μαλλέρου εξηγεί τον τρόπο - iefimerida.gr

«Προπονητής ζωής» ή Life coach, με λίγα λόγια μάς βοηθά να βλέπουμε τα πράγματα ξεκάθαρα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Η Νο1 Coach στην Ελλάδα Νάνσυ Μαλλέρου, ιδρύτρια της Life Clinic Group και βραβευμένη από το Women Economic Forum με το διεθνές βραβείο Iconic Women Creating a Better World for All, διοργανώνει δωρεάν το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 έως και τις 14:00, ένα σεμινάριο για όσους θέλουν μία βοήθεια σε προβλήματα που τους απασχολούν, προσωπικής βελτίωσης ή στα επαγγελματικά τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν τόσο διαδικτυακά, όσο και δια ζώσης στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, παίρνοντας συμπυκνωμένη γνώση και αποτελεσματικά εργαλεία στη φαρέτρα τους για μια πιο επιτυχημένη, ουσιαστική και ευτυχισμένη ζωή.

Ένα δώρο λίγο στον εαυτό μας λίγο πριν ολοκληρωθεί μια πολύ απαιτητική χρονιά για όλους. Το σεμινάριο που έχει βοηθήσει χιλιάδες Έλληνες να χτίσουν «Μια Ζωή που Αξίζει να τη Ζεις» συμπληρώνει μια δεκαετία συνεχούς παρουσίας.

Όπως σημειώνει η δημιουργός του, Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου «Κάτι που ξεκίνησε σαν μια απλή ιδέα συνεισφοράς, έγινε ένας ετήσιος θεσμός που έχει επηρεάσει θετικά τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων. Μετά από 2 χρόνια διαδικτυακής παρουσίας είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε επιτέλους να συναντηθούμε δια ζώσης. Περάσαμε και περνάμε περίεργες εποχές που μας δοκιμάζουν, μας κάνουν να χάνουμε την πίστη ή το κέφι μας, μας φορτώνουν ψυχική κούραση και συχνά μας βάζουν σε μια θέση ανήμπορου θύματος. Φέτος, στη 10η χρονιά του “Καλύτερα Γίνεται” το μήνυμά μας είναι: Πάρε τη ζωή στα χέρια σου».

Η Νάνσυ Μαλλέρου μιλά στο iefimerida για τα οφέλη του Life Coaching στην καθημερινότητά μας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάρε τη ζωή στα χέρια σου»

Γιατί χρειαζόμαστε τόσο το life coaching, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους όπως αυτή;

Όταν υπάρχει τόση αναταραχή, κοινωνική, προσωπική, επαγγελματική, το βασικό πρόβλημα δεν είναι η αβεβαιότητα αλλά το ότι τα «νερά είναι θολά». Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος χάνει τον προσανατολισμό του. Το Coaching Life, δηλαδή για την προσωπική μας ζωή ή Business, για την επαγγελματική μας ζωή βοηθάει στο να μας δώσει διαύγεια αν δεν ξέρουμε που θέλουμε να πάμε είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε.

Τι κάνει πρακτικά ένας «προπονητής ζωής» και τι δεν πρέπει να περιμένουμε από αυτόν;

Το Life Coaching (Προσωπική υποστήριξη) είναι ένας τρόπος να φέρει κανείς πραγματική αλλαγή στη ζωή του. Συχνά οι στόχοι μας αφορούν πράγματα που δεν εστιάζουν σε εμάς τους ίδιους. Σήμερα, αφιερώνουμε τον περισσότερο από τον καλύτερο μας εαυτό σε ένα σωρό πράγματα εκτός από εμάς τους ίδιους. Σκεφτείτε πόση ενέργεια, αγάπη, φαιά ουσία, προσπάθεια και χρόνο παράγετε, διοχετεύετε και ξοδεύετε καθημερινά. Δεν θα ήταν υπέροχα να μπορούσατε να κρατήσετε μέρος όλων αυτών για εσάς και τους δικούς σας στόχους αντί να τα διοχετεύετε στην εκπλήρωση των στόχων κάποιου άλλου;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οπως επισημαίνει η Νάνσυ Μαλλέρου ένας life coach θα βοηθήσει:

Να καταλάβετε τον εαυτό σας και τις ανάγκες σας

Να βάλετε προτεραιότητες στη ζωή σας

Να πραγματοποιήσετε τις αλλαγές που έχετε κατά νου

Να δείτε τις εναλλακτικές σας

Να θέσετε στόχους

Να βάλετε σε εφαρμογή αποτελεσματικές στρατηγικές και πρακτικές για να πραγματοποιήσετε τους στόχους αυτούς

Να κινητοποιηθείτε και

Να παραμείνετε συγκεντρωμένοι στους στόχους σας

Στην πράξη, θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε το κενό ανάμεσα στο σημείο που βρίσκεστε τώρα και σε αυτό που θέλετε να πάτε και θα σας βοηθήσει να το γεφυρώσετε ή να γκρεμίσετε τα εμπόδια που θα συναντήσετε.

Διοργανώνετε για 10η χρονιά το δωρεάν σεμινάριο «Καλύτερα Γίνεται». Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα και σε τι οφείλεται η «μακροημέρευσή» του;

Η ιδέα ξεκίνησε από την ανάγκη μου να προσφέρω στον κόσμο, ιδίως σε όσους δεν έχουν την γεωγραφική, χρονική ή οικονομική δυνατότητα να κάνουν ατομικές συνεδρίες, έμπνευση, παρακίνηση και πρακτικά εργαλεία για μια καλύτερη ζωή. Η επίδραση αυτού του πρώτου σεμιναρίου ήταν τόσο μεγάλη -σε ένταση και διάρκεια- και θετική που ο κόσμος άρχισε να το μοιράζεται με φίλους του προφορικά αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λόγια όπως «μου άλλαξε τη ζωή», «με ξεκλείδωσε», «με έκανε να δω τα πράγματα από άλλη σκοπιά», «με βοήθησε να ξεκολλήσω από χρόνιες καταστάσεις που με πηγαίναν πίσω»… Έτσι, το αγκάλιασαν και τα ΜΜΕ.

Χρονιά με τη χρονιά, το ενδιαφέρον του κόσμου μεγάλωνε και ειδικά μέσα στο lockdown η διαδικτυακή του εκδοχή είχε περίπου 4.000 συμμετοχές! Ούτε κατάλαβα πώς πέρασε μία δεκαετία αλλά φιλοδοξώ να συνεχίσουμε τουλάχιστον για άλλη μία και πάντα να έχουμε τη δυνατότητα να το προσφέρουμε δωρεάν σε όλο και περισσότερους Έλληνες. Το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος το χρειάζεται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σ’ αυτή την δεκαετία έχετε λάβει feedback από τους συμμετέχοντες στα σεμινάριά σας;

Είμαι περήφανη για δεκάδες ιστορίες που έχουν φτάσει στα αυτιά μου. Η πιο πρόσφατη ήταν αυτό το μήνα! ‘Ήμουν προσκεκλημένη ομιλήτρια σε ένα συνέδριο. Στην έξοδό μου είδα μια κυρία να δίνει συνέντευξη σε κάποια τηλεοπτικά κανάλια. Μου έκανε εντύπωση η άνεση και η ευφράδειά της ώστε έκατσα να την ακούσω. Όταν τελείωσε πλησίασα για να τη συγχαρώ. Με το που με είδε έδειξε πολύ ενθουσιασμένη και με αγκάλιασε λέγοντάς μου « Σε εσένα τα χρωστάω όλα. Εγώ που φοβόμουν τον ίσκιο μου εκείνη την ημέρα -πριν 6 χρόνια!- με κατάφερες να ανέβω στην καρέκλα και να φωνάξω τα “θέλω” μου μπροστά σε εκατοντάδες άσχετους ανθρώπους! Ήταν η ημέρα που άλλαξα. Θα σε ευχαριστώ για πάντα»

SAVE THE DATE Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 έως και τις 14:00 Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Πλατείας Αγ. Γεωργίου, Καρύτση 8, Αθήνα & Διαδικτυακά. Εγγραφές ΕΔΩ

Βασική Εισηγήτρια: Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου, Ιδρύτρια & CEO Life Clinic, Master Coach, Ομιλήτρια, Συγγραφέας. Προσκεκλημένοι ομιλητές: Μαλού Λαρσινού, Holistic Health Coach, COO Life Clinic Group, Νικόλας Σμυρνάκης, Συγγραφέας Δηλώσεις συμμετοχής

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ