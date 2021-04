Κι όμως άλλος ηθοποιός προοριζόταν για τον Τζακ στον Τιτανικό -Από ποιον παραλίγο να χάσει το ρόλο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο ρόλος του Τζακ Ντόσον στην ταινία «Τιτανικός» του 1997 είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς στην καριέρα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Όμως, όπως έχει γίνει γνωστό, ο σταρ του Χόλιγουντ παραλίγο να μην πρωταγωνιστήσει στη διάσημη ταινία, η οποία αποτελεί μια από τις πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών!

Όπως αποκάλυψε ο Χάρισον Τσενγκ, πρώην δημοσιογράφος που συνεργάστηκε με τον 47χρονο ηθοποιό Κρίστιαν Μπέιλ για μια δεκαετία, στη βιογραφία του για τον ηθοποιό, «Christian Bale: The Inside Story of the Darkest Batman», αυτός που προοριζόταν για τον ρόλο ήταν ο Μπέιλ, αλλά τελικά απορρίφθηκε και τη θέση του πήρε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

«Ο Κρίστιαν ήταν να αναλάβει τον ρόλο του Τζακ Ντόσον στον "Τιτανικό", αλλά του είπαν ότι ο Τζέιμς Κάμερον δεν ήθελε δύο Βρετανούς ηθοποιούς (η άλλη ηθοποιός ήταν η Κέιτ Γουίνσλετ) να παίξουν τους δύο πρωταγωνιστές που έπρεπε να είναι Αμερικανοί», έγραψε ο Cheung στη δημοσίευσή του.

Επειδή οι δύο ηθοποιοί είναι τόσο κοντά ηλικιακά, ανταγωνίζονταν συχνά ρόλους και τις περισσότερες φορές τη «μάχη» κέρδιζε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ο Κρίστιαν Μπέιλ έχασε πολλούς ρόλους από τον σταρ του «Τιτανικού».

«Ντι Κάπριο. Το όνομα έκαιγε τον Κρίστιαν σαν πυρωμένο σίδερο», ισχυρίστηκε ο Τσενγκ στο βιβλίο του.

Κρίστιαν Μπέιλ / Φωτογραφία: AP Photo/Dan Steinberg

Σύμφωνα με τον Τσενγκ, ο «Τιτανικός» δεν ήταν ο μόνος ρόλος που έχασε ο Κρίστιαν Μπέιλ από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Στην πραγματικότητα, υπήρξε μια σειρά από αρκετές απώλειες ρόλων εξαιτίας του συναδέλφου του που σύμφωνα με πληροφορίες οδήγησαν τον Μπέιλ να γίνει πικρός απέναντί του.

«Με την πάροδο των ετών, ο Κρίστιαν έχασε τους ρόλους στις ταινίες This Boy's Life και What's Eating Gilbert Grape από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Επίσης, είχε προετοιμαστεί για τον ρόλο του Mercutio στο Romeo & Juliet, αλλά του είπαν ότι είχαν αποφασίσει να τον δώσουν σε έναν Αφροαμερικανό», ανέφερε ο Cheung.

Οι δύο άνδρες ανταγωνίστηκαν επίσης ο ένας τον άλλον για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο American Psycho, ο οποίος τελικά δόθηκε στον Κρίστιαν Μπέιλ, αφού λέγεται ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο τον απέρριψε μετά από προτροπή της φεμινίστριας Gloria Steinem.

«Πιστεύω ότι είμαι αυτή που ξεκίνησε αυτή τη φήμη», δήλωσε στο Vice η Γκουίνεβιρ Τέρνερ, η οποία συνέγραψε το σενάριο. «Θέλω να πω, δεν ξέρω αν είναι φήμη. Ο φίλος μου, ο οποίος μόλις μίλησε με τη Gloria Steinem, είπε ότι η Gloria Steinem πήρε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε ένα παιχνίδι των Yankees, πιστεύω, και του είπε: "Σε παρακαλώ μην κάνεις αυτή την ταινία… Ερχόμενος από τον "Τιτανικό", υπάρχει ένας ολόκληρος πλανήτης γεμάτος 13χρονα κορίτσια που περιμένουν να δουν τι θα κάνεις στη συνέχεια, και πρόκειται να είναι μια ταινία που έχει τρομερή βία κατά των γυναικών"».

Όπως και να έχει, και οι δυο τους είναι από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς της γενιάς τους, με μια μεγάλη γκάμα ρόλων και συγκλονιστικές ερμηνείες, που αφήνουν το δικό τους στίγμα.

