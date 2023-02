Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο βγαίνει με μια 19χρονη και το Χόλιγουντ βγήκε από τα ρούχα του - iefimerida.gr

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο βρέθηκε ξανά σε δύσκολη θέση εν μέσω φημών ότι βγαίνει με ένα νεαρό μοντέλο που «θα μπορούσε κυριολεκτικά να είναι η κόρη του».

Ο 48χρονος ηθοποιός δεν έχει βγει ποτέ δημόσια με κάποια άνω των 25 ετών και, ως γνωστόν, χώρισε από τη μακροχρόνια πρώην του μετά τα 25α γενέθλιά της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τότε που χώρισε από την Camila Morrone το περασμένο καλοκαίρι, ο Λεονάρντο ντι Κάπριο έχει συνδεθεί με μια σειρά από νεαρά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής φημολογούμενης σχέσης του, της 19χρονης Eden Polan.

Είναι 29 χρόνια μικρότερη από τον αστέρα του «Τιτανικού», και το αναφερόμενο ειδύλλιο έχει δεχτεί πυρά από τους θαυμαστές - συμπεριλαμβανομένης της δημοφιλούς ραδιοφωνικής παρουσιάστριας Megyn Kelly. Η Megyn υποστήριξε με εντυπωσιακό τρόπο ότι ο Λεονάρντο ντι Κάπριο δεν θα βρει ποτέ κάποια «που να μπορεί να ερωτευτεί βαθιά».

Παρακάτω, ακολουθούν οι σχέσεις του Λεονάρντο ντι Κάπριο οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα τα χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ειδύλλια του Λεονάρντο ντι Κάπριο τη δεκαετία των '90s

Τα πράγματα έμοιαζαν αρκετά φυσιολογικά τη δεκαετία του '90 για τον Leo, ο οποίος έβγαινε με αρκετές γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης μιας φημολογούμενης περιπέτειας με τη Naomi Campbell το '95, μαζί με μια μακρά λίστα μοντέλων.

Σε ηλικία 20 ετών το 1994, πιστεύεται ότι είχε μια σύντομη περιπέτεια με το μοντέλο από τις ΗΠΑ Bridget Hall, η οποία ήταν 17 ετών τότε - δίνοντάς τους μια διαφορά ηλικίας τριών ετών, μία από τις μικρότερες.

Έβγαινε με την Kristen Zang on-and-off για τέσσερα χρόνια, όταν ήταν και οι δύο στις αρχές της δεκαετίας των 20 μεταξύ 1995 και 1999. Η ηθοποιός ζει σήμερα στο Όρεγκον με τον σύζυγό της. Στο παρελθόν τον είχε αποκαλέσει «πολύ γλυκό και καλόκαρδο φίλο».

Leonardo DiCaprio & Kristen Zang / Φωτογραφία: SGranitz/WireImage

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ 1997 και 1998, μετά την επιτυχία του «Τιτανικού», πιστεύεται ότι έβγαινε με το μοντέλο από τη Δανία Helena Christensen, το μοντέλο Amber Valletta και την ηθοποιό Bijou Phillips.

Η κόρη του τραγουδιστή των The Mamas and The Papas, John Phillips, Bijou, ήταν 18 ετών την εποχή του ειδυλλίου τους, ενώ ο Leo ήταν ηλικίας περίπου 24 ετών.

Gisele Bundchen

Ήταν το πρώτο του ειδύλλιο υψηλού προφίλ και ο Leonardo DiCaprio γνώρισε το βραζιλιάνικο σούπερ μόντελ όταν εκείνη ήταν 20 ετών στην αρχή της σχέσης τους, η οποία διήρκεσε από το 2000 έως το 2005.

Ως γνωστόν, παρακολούθησαν μαζί τα Όσκαρ του 2005 και φωτογραφίζονταν πάντα σε αθλητικούς αγώνες, μεταξύ των οποίων και στο μπάσκετ.

Η Gisele ήταν 25 ετών όταν οι δρόμοι του ζευγαριού χώρισαν και ο Leo ήταν 31 ετών. «Απλώς δεν ήταν γραφτό να είμαστε ζευγάρι», είχε πει το μοντέλο τότε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τον σέβομαι πάρα πολύ και του εύχομαι μόνο τα καλύτερα», είχε δηλώσει στο Access Hollywood.

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο και η Ζιζέλ Μπάντχεν παρακολουθούν τις εορταστικές εκδηλώσεις του 2004 NBA All-Star στο Staples Center, στις 14 Φεβρουαρίου 2004, στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία: AP Photo/ Kevork Djansezian

Η Gisele Bundchen και ο Leonardo DiCaprio κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα των Los Angeles Lakers εναντίον των Minnesota Timberwolves το 2004 / Φωτογραφία: AP Photo/Mark J. Terrill

Bar Refaeli

Μετά τον χωρισμό του από τη Ζιζέλ, το σούπερ μοντέλο από το Ισραήλ Bar και ο Leo είχαν σχέση on-off για σχεδόν έξι χρόνια, και τα χάλασαν το 2011, όταν εκείνη έγινε 25 ετών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Leo ήταν 36 ετών όταν χώρισαν. Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά σε ένα πάρτι στο Λας Βέγκας τον Νοέμβριο του 2005, όταν η Bar ήταν μόλις 20 ετών. Τελείωσαν τη σχέση τους λόγω ισχυρισμών ότι «κανένας από τους δύο δεν ήταν έτοιμος να νοικοκυρευτεί».

Ήταν στο μεσοδιάστημα της σχέσης τους που έβγαινε για λίγο με το ρωσοαμερικανικό μοντέλο Anne Vyalitsyna, ενώ έκανε ένα εξάμηνο διάλειμμα από την Bar - η Anne ήταν 23 ετών.

Η Bar Refaeli και ο Leonardo DiCaprio κατά τη διάρκεια της τελετής για το «Cinema for Peace Gala 2010» / Φωτογραφία: AP Photo/Joel Ryan

Blake Lively

Η πρωταγωνίστρια του Gossip Girl, Blake Lively, γνώρισε τον Leo κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2011. Εκείνη ήταν 24 ετών και εκείνος 36 εκείνη την εποχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποιες φήμες αναφέρουν ότι άρχισαν να βγαίνουν μετά την οντισιόν που έκανε η Blake για τον ρόλο της Daisy Buchanan στην ταινία «The Great Gatsby» του 2013.

Παρότι δεν πήρε τον ρόλο -τον πήρε τελικά η Carey Mulligan-, η Blake και ο Leo φαίνεται ότι κατέληξαν να βγαίνουν για περίπου πέντε μήνες.

Τα πράγματα όμως άλλαξαν και πλέον είναι παντρεμένη με τον Ryan Reynolds, έχουν τρία παιδιά και ένα τέταρτο είναι στον... δρόμο.

Blake Lively / Φωτογραφία: Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κανόνας των «25»

Από το 2011 και μετά, τα πράγματα συνέχισαν προς τα... κάτω, με τον Λεονάρντο ντι Κάπριο να ξεκινάει σχέση με το μοντέλο από τις ΗΠΑ Erin Heatherton. Η σχέση τους κράτησε περίπου έναν χρόνο. Εκείνη ήταν 23 ετών και εκείνος 37.

Από το 2013 τα έφτιαξε με το μοντέλο και την ηθοποιό από τη Γερμανία Toni Garrn, που ήταν 21 ετών τότε, και ο Leo ήταν 39. Έβγαιναν για περίπου 18 μήνες και πιστεύεται ότι ο έρωτάς τους αναζωπυρώθηκε το 2017, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν κράτησε πολύ.

Λεονάρντο ντι Κάπριο / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Το 2015 ο Λεονάρντο ντι Κάπριο φέρεται να συνδέθηκε με την τραγουδίστρια Rihanna, αφού εθεάθησαν μαζί αρκετές φορές, κάτι που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν επιβεβαίωσε ποτέ ένα ειδύλλιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλά, αν ήταν μαζί, θα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη γυναίκα με την οποία έχει βγει ραντεβού. Αυτή τη στιγμή η τραγουδίστρια βγαίνει με τον A$AP Rocky και οι δυο τους μοιράζονται έναν γιο.

Περισσότερες «περιπέτειες»

Το 2015 έβγαινε με την 25χρονη Kelly Rohrbach για αρκετούς μήνες, αλλά φέρεται να τα χάλασαν μετά από συγκρούσεις μεταξύ τους λόγω του «έντονου προγράμματος εργασίας».

Ήταν το 2016 όταν λεγόταν ότι έβγαινε για λίγο με την πρώην παρουσιάστρια του Love Island, Laura Whitmore, αφού εθεάθησαν να έρχονται κοντά στα Βραβεία BAFTA.

Kelly Rohrbach / Φωτογραφία: Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέρεται να εθεάθησαν να ψιθυρίζουν σε ένα after party στο Rosewood Hotel στο Λονδίνο. Εκείνη ήταν 31 ετών τότε, κάτι που την καθιστά τη μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που ο Leo είχε «κυνηγήσει ρομαντικά».

Επίσης, εκείνη τη χρονιά άρχισε να βγαίνει με τη Δανέζα καλλονή Nina Agda - εκείνη ήταν 24 ετών και εκείνος περίπου 42. Σύμφωνα με πληροφορίες, χώρισαν τον Μάιο του 2017.

Camila Morrone

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο γνώρισε την 20χρονη τότε Camila τον Δεκέμβριο του 2017, όταν ήταν 43 ετών. Εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στο Coachella και έκαναν μαζί πολλές διακοπές.

Δημοσιεύματα ανέφεραν μάλιστα ότι ο Leo ήταν «έτοιμος να ζητήσει από τη Morrone να τον παντρευτεί». Έκαναν το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί στα Βραβεία Όσκαρ του 2020. Χώρισαν δύο χρόνια αργότερα, όταν η Morrone ήταν 25 ετών, το 2022.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λεονάρντο ντι Κάπριο, Καμίλα Μορόνε / Splash, ideal news



Η Καμίλα είχε δηλώσει προηγουμένως στους Los Angeles Times: «Υπάρχουν τόσο πολλές σχέσεις στο Χόλιγουντ -και στην ιστορία του κόσμου- όπου οι άνθρωποι έχουν μεγάλο χάσμα ηλικίας. Απλώς πιστεύω ότι ο καθένας θα πρέπει να μπορεί να βγαίνει με όποιον θέλει».

Πρόσφατα ειδύλλια

Ήταν πέρυσι που ο Λεονάρντο ντι Κάπριο φέρεται να συνδέθηκε με το supermodel Gigi Hadid, 27 ετών, αλλά πηγές δήλωσαν ότι δεν ήταν ποτέ «κάτι σοβαρό».

Παρότι το ζευγάρι «συμπαθεί πολύ ο ένας τον άλλον», ένας εσωτερικός συνεργάτης δήλωσε στο Page Six: «Η Τζίτζι δεν έχει την ενέργεια να τρέξει πίσω από τον Ντι Κάπριο. Η ρουτίνα του είναι υπερβολική για εκείνη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 23χρονο μοντέλο Victoria Lamas συνδέθηκε επίσης με τον Leo τον περασμένο Δεκέμβριο, αφού εθεάθησαν να φεύγουν από ένα εστιατόριο στο Λος Άντζελες - εκείνος ήταν ακόμα 48 ετών.

Ο πατέρας της, ο ηθοποιός Lorenzo Lamas, δήλωσε στη New York Post ότι η κόρη του ήταν «ερωτευμένη» με τον Leo, αλλά ήταν απλώς «φίλοι, δεν έχουν σοβαρή σχέση».

Eden Polan

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο φέρεται τώρα να βγαίνει με το 19χρονο μοντέλο Eden Polan, η οποία είναι 29 χρόνια νεότερή του. Ωστόσο, μια πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία αλήθεια» στις φήμες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί να κάθεται ο ένας δίπλα στον άλλον στο πάρτι για την κυκλοφορία του νέου EP της Ebony Riley στο Los Angles τον περασμένο μήνα.

Eden Polan / Φωτογραφία: Instagram

Η ερωτική ζωή του Leo έχει γίνει αντικείμενο πολλών αστείων, με την Amy Schumer να τον κοροϊδεύει ακόμη και στα Όσκαρ πέρυσι. Είπε χαρακτηριστικά: «Έχει κάνει τόσο πολλά για να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και να αφήσει πίσω του έναν καθαρότερο, πιο πράσινο πλανήτη… για τις φίλες του».