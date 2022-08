Τίτλοι τέλους για Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Καμίλα Μορόνε μετά από 4 χρόνια σχέσης - iefimerida.gr

Τέλος στη σχέση τους έβαλαν Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Καμίλα Μορόνε, μετά από τέσσερα χρόνια μαζί, ενώ ο σταρ του Χόλιγουντ εθεάθη φέτος το καλοκαίρι να κάνει μόνος του διακοπές στην Ευρώπη.

Πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο 47χρονος ηθοποιός και το 25χρονο μοντέλο δεν είναι πλέον μαζί, χωρίς να αναφερθεί ο λόγος του χωρισμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O σταρ του «Τιτανικού» και η ηθοποιός του «Death Wish», την τελευταία φορά που εθεάθησαν μαζί ήταν το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια.

Δεν είναι σαφές πότε το ζευγάρι χώρισε επίσημα, αλλά ο Ντι Κάπριο έκανε φέτος μόνος του διακοπές στην Ευρώπη. Ντι Κάπριο και Μορόνε γνωρίστηκαν το 2017 όταν το μοντέλο ήταν μόλις 20 ετών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μοντέλο και ηθοποιός Καμίλα Μορόνε / associated press

Η Καμίλα Μορόνε θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σειρά Daisy Jones & The Six , βασισμένη στο μπεστ σέλερ του Taylor Jenkins Reid για το 2019, ενώ ο Ντι Κάπριο ενώνει τις δυνάμεις του ξανά με τον σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε για την ταινία Killers of the Flower Moon, βασισμένη στο βιβλίο του Ντέιβιντ Γκραν το 2017.

Το μοντέλο και ηθοποιός Καμίλα Μορόνε / associated press

Η αγάπη του Ντι Κάπριο στα μοντέλα είναι γνωστή. Το 2000 έως το 2005 ήταν με τη Ζιζέλ, ενώ από το 2006 έως το 2011 είχε σχέση με την Μπαρ Ραφαέλι. Το 2011 έβγαινε με την ηθοποιό Μπλέικ Λάιβλι. Από το 2013 έως το 2014 ήταν με το μοντέλο και ηθοποιό από την Γερμανία Τόνι Γκαρν. Το 2015 έιχε σχέση με την Κέλι Ρόρμπαχ, ενώ από το 2016 έως το 2017 με την Δανή καλλονή Νίνα Άγκνταλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μοντέλο και ηθοποιός Καμίλα Μορόνε / associated press

Άραγε θα βρεθεί κάποια που θα σπάσει την «κατάρα» των 25 ετών; Είναι γνωστό ότι ο Ντι Κάπριο χωρίζει μόλις η σύντροφός του κλείσει τα 25 της χρόνια!