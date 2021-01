Maggie Baird -Και όμως, η μητέρα της Billie Eilish είναι ηθοποιός και είχε εμφανιστεί στα «Φιλαράκια»

Η Billie Eilish βρίσκεται σε ένα κορυφαίο σημείο της καριέρας της, με τα τραγούδια της να γίνονται επιτυχίες και να κερδίζουν σημαντικά βραβεία.

Η 19χρονη τραγουδίστρια έχει κερδίσει 5 Grammys και 2 Guinness World Records ενώ έχει μεγάλη επιρροή στους νέους φαν της, προωθώντας μια body positive εικόνα. Ωστόσο, ό,τι φαίνεται, δεν είναι η μόνη celebrity στην οικογένεια.

Συγκεκριμένα, η μητέρα της, Maggie Baird, είναι ηθοποιός και έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες και σειρές. Μάλιστα, η Αμερικανίδα ηθοποιός είχε κάνει μια cameo εμφάνιση στη δημοφιλή σειρά «Τα φιλαράκια». Πρόκειται για το επεισόδιο «The One Where Joey Loses His Insurance» της έκτης σεζόν, που μεταδόθηκε το 1999, δύο χρόνια πριν γεννηθεί η Billie.

