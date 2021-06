Στην Ελλάδα ο Λάιονελ Ρίτσι μαζί με τα παιδιά του - Σε ποιο νησί κάνουν τις διακοπές τους [εικόνες] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο Λάιονελ Ρίτσι, ο Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής που μεσουράνουσε στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα την δεκαετία του 1980, κάνει διακοπές στην Ελλάδα συνοδευόμενος από τις κόρες, τον γιο και τον γαμπρό του.

Η Νικόλ, η Σοφία, ο Μάιλς Ρίτσι και ο Τζόελ Μέιντεν, σύζυγός της Νικόλ, μαζί με τον Λάιονελ Ρίτσι βρίσκονται στην Πάρο και είναι μαγεμένοι από τις ομορφιές του νησιού. Αυτό μαρτυρούν άλλωστε οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Σοφία Ρίτσι.

Ο δημιουργός των ανεπανάληπτων επιτυχιών Hello, Say You Say Me και All Night Long είχε μάλιστα και τα γενέθλια του πριν λίγες μέρες και μαζί με τα παιδιά, τον γαμπρό και την παρέα τους απόλαυσαν ένα υπέροχο δείπνο στο πολυτελές ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Ο Μάιλς και η Σοφία Ρίτσι είναι τα παιδιά του διάσημου τραγουδιστή Λάιονελ Ρίτσι από τον γάμο του με τη χορεύτρια Ντάιαν Αλεξάντερ. Η Νικόλ Ρίτσι είχε υιοθετηθεί από τον διάσημο τραγουδιστή νωρίτερα όταν ήταν 9 ετών. Οι βιολογικοί γονείς της έκαναν περιοδεία μαζί με τον Λάιονελ Ρίτσι, εκείνος παρατήρησε ότι δεν της συμπεριφέρονταν καλά και πρότεινε να την υιοθετήσει όπως κι έγινε.

Δείτε τις φωτογραφίες από τις διακοπές του Λάιονελ Ρίτσι στην Πάρο:

H εντυπωσιακή τούρτα για τα γενέθλια του Λάιονελ Ρίτσι

Μένουν σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο.

Πατέρας και γιος

