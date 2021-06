Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέλους, το παραδέχτηκε: Έκανα πλαστική στη μύτη | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Μετά από μήνες εικασιών και σχολίων για το αλλαγμένο πρόσωπό της, η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε την αλήθεια λέγοντας σε ποιες επεμβάσεις έχει υποβληθεί.



Μιλώντας στον Άντι Κοέν στο τελευταίο μέρος του ριάλιτι που την έκανε διάσημη, «Keeping Up With The Kardashians», το οποίο έριξε αυλαία, θέλησε να αποκαλύψει την αλήθεια σχετικά με τις αλλαγές που έχει κάνει. «Έκανα μία πλαστική επέμβαση στην μύτη – από τον Δρ. Ραζ Κανόντια» είπε προτού συνεχίσει λέγοντας ότι έκανε επίσης «ενέσεις» και «όχι πραγματικό μπότοξ».



Η Κλόε Καρντάσιαν σε παλαιότερη εμφάνισή της (2016) πριν την πλαστική επέμβαση στη μύτη

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο Άντι Κοέν την ρώτησε εάν ένιωσε κάποια στιγμή πως οι αδερφές της Κιμ και Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έλαβαν «καλύτερη μεταχείριση λόγω της εμφάνισής τους» με την Κλόε Καρντάσιαν να απαντά: «Ω, 100%». «Κάναμε τόσες πολλές φωτογραφήσεις όπου εκείνες λάμβαναν άπειρα ρούχα ενώ εμένα οι στιλίστες μου έδιναν δύο ή τρία κομμάτια μόνο, αυτό μόνο, λέγοντάς μου να ‘μην ανησυχώ γιατί θα ήμουν στο παρασκήνιο ούτως ή άλλως’».

«Δεν τέθηκε ποτέ ερώτημα, ήταν ένα γεγονός και ήταν πολύ σκληρό» είπε η Κλόε Καρντάσιαν καθώς μίλησε για τα μακροχρόνια ζητήματα με το σώμα της, προτού η συζήτηση μετατοπιστεί στο πρόσωπό της. Πάντως, η τηλεπερσόνα δεν διευκρίνισε πότε υποβλήθηκε στην πλαστική επέμβαση.



Η Κλόε Καρντάσιαν σήμερα

Mετά από μήνες εικασιών σχετικά με το αλλαγμένο πρόσωπό της, τελικά, η Κλόε ομολόγησε ότι έκανε πλαστική - κάτι που

- αλλά προς υπεράσπισή της είπε ότι κανείς δημοσιογράφος ή οικοδεσπότης εκπομπής δεν την «ρώτησε ποτέ» τίποτα σχετικό με αυτό το θέμα.



Τι είπε για την ρινοπλαστική και τα μπότοξ

«Υπάρχει κάτι που έχει γραφτεί για σένα ή να έχει ειπωθεί που να πεις ότι δεν είναι αλήθεια;» ρώτησε ο Άντι Κοέν, με την διάσημη τηλεπερσόνα να απαντά: «Λοιπόν, όλοι λένε για μένα: ‘Ω Θεέ μου, έκανε την τρίτη μεταμόσχευση στο πρόσωπό της – έκανα μία πλαστική επέμβαση στη μύτη – με τον Δρ. Ραζ Κανόντια» είπε. «Και όλοι εκνευρίζονται γιατί δε μιλάω γι’ αυτό. Κανείς δεν με ρώτησε ποτέ. Είστε ο πρώτος σε μια συνέντευξη που με ρωτά εάν έκανα κάτι στη μύτη μου. Έχω κάνει, σίγουρα, ενέσεις. Όχι κανονικό μπότοξ. Αντέδρασα τρομακτικά στο μπότοξ» συνέχισε η Κλόε Καρντάσιαν

Πριν την παραδοχή της, η τηλεπερσόνα είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής και πολλών φημών σχετικά με το photoshop μετά από μία αρετουσάριστη φωτογραφία της με ένα λεοπάρ μπικίνι που έκανε το γύρο του διαδικτύου. Και σε δήλωση που εξέδωσε λίγες ημέρες αργότερα, είπε ότι η πίεση για να είναι «τέλεια» ήταν «πολύ μεγάλη για να την διαχειριστεί» τονίζοντας πως πάντα την χαρακτήριζαν ως την «χοντρή αδερφή». Συνεχίζοντας είπε πως τα «ελαττώματα» και οι «ατέλειές» της έχουν αναλυθεί υπερβολικά και υποστήριξε πως έχει «κάθε δικαίωμα» να ελέγχει αυτό που θέλει να μοιραστεί στο Instagram. Τέλος, ομολόγησε ότι αγαπάει «ένα καλό φίλτρο, τον καλό φωτισμό και μια επεξεργασία».





