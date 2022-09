Έγινε «σκοτωμός» στον γάμο του μικρού Μπέκαμ: Πώς η πεθερά Βικτόρια κατέστρεψε τη δεξίωση, έκλαιγε η Νίκολα Πελτζ - iefimerida.gr

Οι σχέσεις μεταξύ των σούπερ σταρ Μπέκαμ και των δισεκατομμυριούχων Πελτζ δεν θα μπορούσαν να είναι χειρότερες, με την πεθερά (Βικτόρια) και τη νύφη (Νίκολα) να βρίσκονται στα μαχαίρια.



Ο ψυχρός πόλεμος ξεκίνησε όταν η Νίκολα Πελτζ και η Βικτόρια Μπέκαμ συγκρούστηκαν για το νυφικό της με την ηθοποιό να κατηγορεί την πεθερά της πως τής έκλεψε την παράσταση στο γάμο της. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι Μπέκαμ, σύμφωνα με μια πηγή, αρνήθηκαν να πληρώσουν την πράσινη κάρτα του γιου τους Μπρούκλιν, ενώ πιο πρόσφατα, η Βικτόρια σνόμπαρε το γιο της και τη νύφη της για το νέο της σόου στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, λέει μια άλλη οικογενειακή πηγή.



Παρόλο που το νιόπαντρο ζευγάρι είναι τρελά ερωτευμένο και δεν έχουν μάτια παρά μόνο ο ένας για τον άλλον, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα μεταξύ των δύο οικογενειών.



Μια πηγή που γνωρίζει καλά την Νίκολα λέει ότι το δράμα ξεκίνησε με αφορμή τον γάμο τους με τον Μπρούκλιν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα – και έκτοτε έχει κλιμακωθεί.



Τι λέει η Νίκολα για την κόντρα σχετικά με το νυφικό της και την επιλογή της να μην φορέσει φόρεμα της πεθεράς της

Ως διάσημη σχεδιάστρια, πολλοί στον κόσμο της μόδας υπέθεσαν πως η 48χρονη Βικτόρια Μπέκαμ θα σχεδίαζε το νυφικό της Νίκολα Πελτζ. Αντ’ αυτού όμως, η νύφη εμφανίστηκε με νυφικό υψηλής ραπτικής του Valentino. Η Νίκολα προσπάθησε αργότερα να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, επιμένοντας ότι η απόρριψη της πρότασης της Βικτόριας δεν είχε σκοπό να προσβάλει τη νέα πεθερά της. «Θα το έκανα και το ήθελα πραγματικά, και μετά από μερικούς μήνες κατάλαβε ότι το ατελιέ της δεν μπορούσε να το κάνει, οπότε έπρεπε να διαλέξω ένα άλλο φόρεμα» δήλωσε στο Variety τον περασμένο μήνα.



Αλλά ένας εσωτερικός συνεργάτης λέει πως η 27χρονη ηθοποιός «ποτέ» δεν σκόπευε να φορέσει νυφικό της πεθεράς της στον γάμο της.



«Η Νίκολα δεν σχεδίαζε ποτέ να φορέσει νυφικό της πεθεράς της -Ξέρει καλύτερους σχεδιαστές»

«Σίγουρα θα την άφηνε να σχεδιάσει κάτι. Αλλά ποτέ δεν επρόκειτο να το φορέσει» είπε η πηγή. «Έχει πάρα πολλούς πραγματικά ταλαντούχους φίλους σχεδιαστές. Είναι σαν να έχεις μια πεθερά που λέει ότι φτιάχνει τα καλύτερα κεφτεδάκια, εσύ μισείς τα κεφτεδάκια, αλλά την αφήνεις να τα μαγειρέψει ούτως ή άλλως. Αυτό ακριβώς συνέβη. Δεν επρόκειτο ποτέ, μα ποτέ να το φορέσει».



Μια άλλη πηγή με γνώση της διαμάχης για το φόρεμα οδηγήθηκε να πιστέψει πως η Νίκολα σκεφτόταν πραγματικά να φορέσει το νυφικό της πεθεράς της, αλλά την τελευταία στιγμή ενημερώθηκε πως δε θα προλάβαινε το ατελιέ της.



«Ο Valentino ανησυχούσε πως δεν είχαν αρκετό χρόνο για να φτιάξουν το φόρεμα επειδή η Βικτόρια δεν είπε στους Πελτζ ότι το ατελιέ της δεν μπορούσε να φτιάξει το φόρεμα για τη Νίκολα, παρά μόνο την τελευταία στιγμή» είπε η δεύτερη πηγή.



Η ομιλία του Μαρκ Άντονι στο γάμο τους - Γιατί τα πήρε η Νίκολα Πελτζ

Δεν ήταν μόνο όμως το νυφικό που οδήγησε στη ρήξη μεταξύ νύφης και πεθεράς. Ένα άλλο θέμα που τώρα γίνεται γνωστό, είναι πως η Νίκολα Πελτζ προσβλήθηκε όταν ο στενός φίλος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, ο Μαρκ Άντονι, εκφώνησε ένα διθυραμβικό λόγο στο γάμο της – αλλά για την Βικτόρια και όχι για την ίδια – σύμφωνα με μια πηγή.



«Ήταν απλά μια ωδή στη Βικτόρια και στο πόσο φοβερή είναι .Η Νίκολα λατρεύει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, ειδικά την ημέρα του γάμου της. Οπότε αυτό, πραγματικά την τσάντισε» είπε η πηγή. «Έφυγε στη μέση της γαμήλιας δεξίωσης με την αδερφή της Μπρίτανι και τη μαμά της και έκλαιγε».



Όταν η Βικτόρια κατέστρεψε τον πρώτο χορό του ζευγαριού

Μια άλλη πηγή συμφώνησε ότι η Νίκολα ήταν αναστατωμένη κατά τη διάρκεια της δεξίωσης – αλλά είπε πως ο λόγος δεν ήταν γιατί ο Μαρκ Άντονι έπλεξε το εγκώμιο της Βικτόρια. Σύμφωνα με αυτή την πηγή, η Βικτόρια Μπέκαμ έκλεψε το τραγούδι του πρώτου χορού των νεόνυμφων προκειμένου να τον χορέψει η ίδια με τον γιο της, λίγα λεπτά πριν ο Μπρούκλιν και η Νίκολα θα χόρευαν τον πρώτο τους χορό μπροστά στους καλεσμένους τους.



Το τραγούδι του πρώτου χορού ήταν το «You Sang To Me» του Μαρκ Άντονι. Το ρομαντικό ερωτικό τραγούδι περιλαμβάνει τους στίχους: «Τώρα είμαι τρελός για την αγάπη σου, όταν σου τηλεφώνησα αργά χθες το βράδυ βλέπεις ότι ερωτεύτηκα» και «Κορίτσι μου, ζω για το πώς με κάνεις να νιώθω».



Μια πηγή από το γάμο δήλωσε στην Daily Mail: «Ο Μαρκ ζήτησε από τη Νίκολα και τον Μπρούκλιν να διαλέξουν το αγαπημένο τους τραγούδι για να τους το αφιερώσει και αυτό ήταν το αγαπημένο τους. Η Νίκολα έφυγε από το δωμάτιο επειδή εκείνη και ο Μπρούκλιν νόμιζαν ότι ο Μαρκ θα τους παρουσίαζε και εν συνεχεία θα χόρευαν ένα ερωτικό τραγούδι που είχαν οι ίδιοι επιλέξει» είπε η πηγή.



«Αλλά χωρίς καμία προειδοποίηση και κατόπιν αιτήματος της Βικτόρια, ο Μαρκ το άλλαξε σε χορό μητέρας-γιου χρησιμοποιώντας το ίδιο τραγούδι. Οι περισσότεροι καλεσμένοι κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήταν άβολο για το ζευγάρι που πίστευε ότι θα ήταν μια ξεχωριστή στιγμή γι’ αυτούς».



H Νίκολα Πελτζ με την μητέρα της

Η εν λόγω εσωτερική πηγή ισχυρίστηκε επίσης στην Daily Mail πως ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής, πληρώθηκε ένα σεβαστό ποσό από την οικογένεια Πελτζ για να εμφανιστεί και να παίξει με την μπάντα του, παρά τη στενή φιλιά με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.



Και μια άλλη πηγή κοντά στους Πελτζ, υποστήριξε ότι η Νίκολα ήταν αναστατωμένη για την υποτιθέμενη κλοπή τραγουδιού και όχι για την ομιλία του Μαρκ Άντονι. «Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα γνώριζαν ότι ο Μαρκ Άντονι ήταν κοντά στους Μπέκαμ και φυσικά θα τους συμπεριελάμβανε στην ομιλία του. Αν η Νίκολα ανησυχούσε γι’ αυτό, ο πατέρας της δεν θα πλήρωνε για να εμφανιστεί ο Μαρκ Άντονι και το συγκρότημά του» είπε η πηγή.



Και στη μέση... ο Μπρούκλιν που δεν ξέρει ποιανού το μέρος να πάρει

Την ίδια ώρα, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, αισθάνεται ότι βρίσκεται σε διασταυρούμενα πυρά. «Ο Μπρούκλιν ένιωσε πραγματικά άσχημα επειδή η μητέρα του απλά δεν έδινε δεκάρα. Η Βικτόρια νομίζει ότι η Νίκολα είναι ένα κακομαθημένο πλουσιόπαιδο. Κι έτσι ο Μπρούκλιν ένιωθε υπεύθυνος» είπε η πηγή. «Είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα όσον αφορά την οικογένεια Πελτζ. Ο Μπρούκλιν ζει στην ιδιοκτησία τους. Ζουν από τα λεφτά του πατέρα της. Και να που η κόρη του Νέλσον Πελτζ είναι εντελώς τσαντισμένη και αναστατωμένη την ημέρα του γάμου της, και γι’αυτό φταίνε οι γονείς του».



Η Νίκολα Πελτζ με τον πατέρα της Νέλσον

Μάλιστα, ο Μπρούκλιν βασίζεται ακόμη και στα χρήματα των Πελτζ για τη χρηματοδότηση της αίτησης για την αμερικανική πράσινη κάρτα, αφού οι γονείς του αρνήθηκαν να πληρώσουν, σύμφωνα με την πηγή.



«Ο Νέλσον πληρώνει την βίζα του Μπρούκλιν και όλα τα νομικά του έξοδα. Οι Μπέκαμ δεν θα το έκαναν» υποστηρίζει η πηγή, η οποία προσθέτει ότι ένα απόγευμα συνάντησε την κόρη του και τον Μπρούκλιν – με τις πιτζάμες του ακόμη- στην έπαυλη του όπου πάντα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, «μπορούσες να καταλάβεις ότι ο Νέλσον ήταν λίγο τσαντισμένος. «Έλεγε: ‘Μπρούκλιν τι έκανες σήμερα; Μίλησες με το δικηγόρο σου; Ο δικηγόρος σου με ρωτούσε για τα γραφειοκρατικά θέματα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σηκώσεις το τηλέφωνο. Εγώ πληρώνω τα υπόλοιπα’ με την κόρη του να απαντά: ‘Μπαμπά, άφησε τον ήσυχο’».



Μια άλλη οικογενειακή πηγή βέβαια, δήλωσε στην Daily Mail πως ο Νέλσον είναι στην πραγματικότητα «ιδιαίτερα αγαπητός» με τον Μπρούκλιν και «του φέρεται σαν να είναι δικός του γιος», προσθέτοντας ότι ποτέ δεν θα τον επέπληττε.



«Όποιος μπαίνει στην οικογένεια Πελτζ, χάνει τη δική του»

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η πρώτη πηγή, η γενναιοδωρία της οικογένειας Πελτζ και το δράμα τους έχει μπει σφήνα ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τους γονείς του. «Πάντα ήξερα ότι ο Μπρούκλιν θα έπρεπε να απομακρυνθεί από την οικογένειά του γιατί αυτό συμβαίνει με τους Πελτζ. Αν γίνεις ένας από τους Πελτζ, πρέπει να αφήσεις πίσω σου όλη την οικογένειά σου. Τίποτα δεν υπήρχε πριν τους γνωρίσεις. Σε ρουφάνε μέσα τους».



Το σνομπάρισμα της Βικτόρια Μπέκαμ - Δεν τους κάλεσε στην επίδειξη μόδας της στο Παρίσι

Μια άλλη πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού αποκάλυψε ακόμα περισσότερες αναταραχές. Σύμφωνα με αυτόν τον οικογενειακό φίλο, ο Μπρούκλιν και η νέα του σύζυγος αισθάνονται ότι τους σνομπάρουν, από τη στιγμή που ανακάλυψαν πως η Βικτόρια διοργάνωσε επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, μέσα από ένα άρθρο σε περιοδικό.



«Η Βικτόρια δεν τηλεφώνησε στον Μπρούκλιν και δεν του είπε: ‘ε, κάνω αυτό το σόου, θα θέλαμε πολύ να σε έχουμε εκεί’. Το ανακάλυψαν από το Women’s Wear Daily» είπε η πηγή. «Η Νίκολα και ο Μπρούκλιν έχουν πάει σε κάθε επίδειξη Μόδας στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, από τότε που είναι μαζί. Η Βικτόρια ξέρει ότι η Νίκολα θα είναι εκεί. Ξέρει ότι ο γιος της θα είναι εκεί. Όλα τα σόου της Βικτόρια ήταν πάντα μια οικογενειακή υπόθεση. Η Νίκολα και ο Μπτρούκλιν αιφνιδιάστηκαν και δεν το περίμεναν αυτό. Άνθρωποι από το περιβάλλον της Νίκολα είπαν ότι πιστεύουν πως η Βικτόρια το έκανε αυτό, επειδή ανησυχεί πως όλη η προσοχή θα είναι στραμμένη στο ζευγάρι και πως θα κλέψουν τη δόξα του σόου».