Αυτός είναι ο λόγος που χωρίζει τις φίλες του ο Λεονάρντο ντι Κάπριο όταν περνούν τα 25 -Ξεκάθαρα αλλά κυνικά - iefimerida.gr

Οταν ξεκινάει ένα ειδύλλιο το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό ισχύει στην περίπτωση του Λεονάρντο ντι Κάπριο με πηγή από το περιβάλλον του να τονίζει ότι χωρίζει με τις κοπέλες του όταν... μεγαλώνουν ή όταν έρχονται πολύ κοντά.

Ο κανόνας για τον Λεονάρντο ντι Κάπριο επομένως είναι διπλός: Βάζει ηλικιακό όριο τα 25 και δεν θέλει πολλές οικειότητες.

Από το 1999, όταν άρχισε να βγαίνει με την Ζιζέλ η οποία τότε ήταν 18 ετών (χώρισαν όταν εκείνη ήταν 23 ετών), ο ηθοποιός του "Once Upon a Time … In Hollywood" δεν έχει συνδεθεί δημοσίως με γυναίκα άνω των 25 ετών. Μόλις οι σύντροφοί του πατήσουν το... όριο των 25 χωρίζουν και ο Λίο, 47 ετών πλέον, είναι έτοιμος να γίνει πρωτοσέλιδο με την επόμενη ερωμένη του.

Το πιο πρόσφατο θύμα αυτού του αυστηρού μοτίβου είναι η Καμίλα Μορόν, η οποία έκλεισε τα 25 στις 16 Ιουνίου και της οποίας ο χωρισμός με τον ντι Κάπριο ανακοινώθηκε την Τρίτη.

Γιατί χωρίζει όλες τις φίλες του στα 25 ο Λεονάρντο ντι Κάπριο

Πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού μιλώντας στην The Post εξήγησε ότι υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους τερματίζει τις σχέσεις του ο Ντι Κάπριο.

«Οταν οι γυναίκες φθάνουν τα 25, ψάχνουν για περισσότερα - ψάχνουν να παντρευτούν και να νοικοκυρευτούν. Αυτό δεν είναι κάτι που θέλει ο Λίο. Δεν θέλει οικογένεια και δεν θέλει να είναι κοντά σε γυναίκες που μπορεί να τον πιέσουν για κάτι τέτοιο», δήλωσε η πηγή του DiCaprio. «Από τη στιγμή που γνωρίζεται με μια κοπέλα, ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα. Αν περάσει μια ηλικία, θα χωρίσουν. Αν έρθουν πολύ κοντά, θα χωρίσουν. Ο Λίο έχει μεγαλώσει, αλλά το γούστο του δεν έχει αλλάξει».

Εξαλλοι στο Twitter με τον κανόνα των 25 του Λεονάρντο ντι Κάπριο

Το Twitter, εν τω μεταξύ, έχει φριάξει με τον... κανόνα των 25 του ντι Κάπριο.

«Το κορίτσι που θα παρατήσει ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο όταν θα είναι 72 ετών γεννήθηκε σήμερα», σχολίασε κάποιος στα social. Ένας άλλος έγραψε: «Ο Τιτανικός γίνεται 25 φέτος, οπότε υποθέτω ότι ο Λεονάρντο Ντικάπριο δεν θα θέλει πια να παίζει σε αυτόν».

Αφού η σχέση του τελείωσε με την Ζιζέλ το 2004, ο ντι Κάπριο τα έφτιαξε με το μοντέλο του Sports Illustrated Μπαρ Ραφαέλι- λέγεται ότι η απόφασή του να μην παρευρεθεί στον Met Ball μαζί της επιτάχυνε τον χωρισμό τους.

Το 2011, ο Λίο, σε ηλικία 35 ετών, απόλαυσε ένα μονοετές σπριντ σε όλο τον κόσμο παρέα με την 23χρονη τότε Μπλέικ Λάιβλι. Μεταξύ 2013 και 2017, καθώς ο ντι Κάπριο, μέχρι τα 42 του δηλαδή, έβγαινε με το μοντέλο Τόνι Γκαρν, την πρωταγωνίστρια του remake του "Baywatch" Kelly Rohrbach και την εντυπωσιακή Νίνα Αγκντάλ. Ήταν όλες στα 20 τους και, σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα, κάθε χωρισμός ήταν φιλικός.

Ο ντι Κάπριο γνώρισε το μοντέλο που στη συνέχεια έγινε ηθοποιός Καμίλα Μορόν μέσω του Αλ Πατσίνο, ο οποίος είχε σχέση με την μητέρα της νεαρής. Μάλλον ο Πατσίνο είναι παράδειγμα για τον ντι Κάπριο, μιας και οι γυναίκες με τις οποίες συνδέεται είναι όλο και νεότερες. Η πιο πρόσφατη σχέση του 82χρονου είναι η 28χρονη Νουρ Αφαλάχ.

Διχασμός με τον... κανόνα των 25 του Λεονάρντο ντι Κάπριο

Η Heidi Fleiss, η πρώην... μαντάμ του Χόλιγουντ τυχαίνει να γνωρίζει τον ντι Κάπριο από τότε που ήταν μωρό: Ο αείμνηστος παιδίατρος πατέρας της και ο πατέρας του Λίο, συγγραφέας και ενίοτε ηθοποιός Τζορτζ Ντι Κάπριο, ήταν φίλοι.

«Μπράβο του. Είμαι μαζί του», δήλωσε η Fleiss στην εφημερίδα The Post. «Συνδέεται με γυναίκες που είναι νέες και όμορφες. Θέλει ανθρώπους που τον διεγείρουν πνευματικά και σωματικά. Γιατί πρέπει να είναι με κάποια γυναίκα που θέλει απεγνωσμένα να πάρει ό,τι μπορεί από αυτόν και θέλει να τον δεσμεύσει;».

Η Fleiss πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κάτι σεξιστικό: «Κοιτάξτε την Τζέιν Φόντα. Είπε ότι αν ασχοληθεί με κάποιον άλλο άντρα, αυτός θα είναι ένας νεότερος».

Φυσικά υπάρχει και η άλλη άποψη, αυτών που κράζουν τον ντι Κάπριο για το γεγονός ότι θέλει μόνο πολύ νεαρές γυναίκες στο πλάι του, ενώ ο ίδιος δείχνει... γερασμένος.

«Πριν από λίγο καιρό, ένα μοντέλο της Victoria's Secret που ξέρω μου είπε ότι τον συνάντησε σε ένα από τα κλαμπ στο Μανχάταν και έκαναν σεξ. Μου είπε ότι νόμιζε ότι ήταν γέρος», είπε άνθρωπος από το περιβάλλον του ντι Κάπριο. «Τώρα είναι 47 ετών και έχει αρχίσει να γίνεται λίγο ανατριχιαστικό, το να εξακολουθεί να θέλει κορίτσια στις αρχές της δεκαετίας των 20 που δεν είναι απλώς όμορφες αλλά είναι απόκοσμα όμορφες».

Τούτου λεχθέντος, πρόσθεσε η πηγή, ο DiCaprio διατηρεί αυτό που προσελκύει γυναίκες που είναι αρκετά νέες ώστε να είναι κόρες του: «Είναι ακόμα ο Τζακ από τον 'Τιτανικό'. Δεν πειράζει που, αυτές τις μέρες, μοιάζει περισσότερο με τον μπαμπά του Τζακ».