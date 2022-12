Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Τα άγνωστα ειδύλλιά της με τους Κόλιν Φάρελ και Ντέιβιντ Λιντς - iefimerida.gr

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ παντρεύτηκε, ως γνωστόν, οκτώ φορές (με επτά διαφορετικούς άνδρες) και είχε πολλούς θαυμαστές. Μερικοί από αυτούς αποτελούν έκπληξη.

Ένας από αυτούς φέρεται να ήταν ο ηθοποιός Κόλιν Φάρελ, ο οποίος ήταν 44 χρόνια νεότερος από τη θρυλική ηθοποιό του Χόλιγουντ.

Η σχέση της Ελίζαμπεθ Τέιλορ με τον Κόλιν Φάρελ

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο νοσοκομείο Cedars-Sinai στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια το 2009, όταν η Τέιλορ έκανε επέμβαση στην καρδιά και ο Φάρελ ήταν εκεί για τη γέννηση του γιου του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την τυχαία συνάντησή τους, ο πρωταγωνιστής του «The Banshees of Inisherin», ο οποίος σήμερα είναι 46 ετών, τηλεφώνησε στην ατζέντισσά του και ρώτησε αν μπορούσε να κανονίσει μια ιδιωτική επίσκεψη στο σπίτι της Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

«Αυτό ιντρίγκαρε την Ελίζαμπεθ», γράφει η Κέιτ Άντερσεν Μπρούερ στη νέα βιογραφία «Elizabeth Taylor: The Grit & Glamour of an Icon», προσθέτοντας: «Η ιρλανδική του προφορά και η φήμη του ως αντικομφορμιστή τής θύμισαν τον αγαπημένο της Ρίτσαρντ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ ήταν διάσημη, παντρεμένη με τον ουαλικής καταγωγής ηθοποιό Ρίτσαρντ Μπάρτον δύο φορές, από το 1964 έως το 1974 και από το 1975 έως το 1976.

Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Ρίτσαρντ Μπάρτον

Κατά την πρώτη τους συνάντηση στην έπαυλη Bel-Air της Taylor, ο Φάρελ έφερε μαζί του ένα αντίτυπο με ποιήματα του Yeats και της είπε ότι αν ήθελε ποτέ να επιστρέψει και να της διαβάσει ποίηση, θα το έκανε ευχαρίστως.

Στη συνέχεια η Τέιλορ έγραψε στον ηθοποιό: «Τι ευχαρίστηση ήταν να σε γνωρίσω. Και, δόξα τω Θεώ, είσαι πραγματικά ένας αληθινός Κέλτης! Μου θυμίζεις τόσο πολλά καλά πράγματα, τόσο πολλά ευτυχισμένα πράγματα. Σε ευχαριστώ που είσαι τόσο αληθινός».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ερχόταν, ξανά και ξανά, για να της διαβάσει», γράφει η Brewer. «Καθόταν σε μια πολυθρόνα δίπλα στο κρεβάτι της και εκείνη έπαιζε περιστασιακά ηχογραφήσεις του Ρίτσαρντ να διαβάζει ποίηση».

Ελίζαμπεθ Τέιλορ

«Και αυτή ήταν η αρχή δύο χρόνων μιας πραγματικά ωραίας σχέσης», αποκάλυψε ο Κόλιν Φάρελ στο «The Ellen Degeneres Show» το 2013. «Ήταν κατά κάποιον τρόπο -αισθάνομαι στο μυαλό μου, όχι στο δικό της, κάνω προβολή- το τελευταίο είδος ρομαντικής σχέσης που είχα. Η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ».

Οι δύο αστέρες συνέχισαν να έρχονται κοντά για το υπόλοιπο της ζωής της Τέιλορ και αντάλλαξαν πολλά τηλεφωνήματα αργά το βράδυ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Την έπαιρνα τηλέφωνο στις δύο τα ξημερώματα, και η νοσοκόμα απαντούσε στο τηλέφωνο και της έλεγα: "Είναι ξύπνια;"... Και μιλούσαμε για μισή ώρα, μία ώρα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες».

«Ήταν πολύ ωραία. Τη λάτρευα», συνέχισε ο Ιρλανδός ηθοποιός μιλώντας για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. «Ήταν μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα. Ήθελα να γίνω ο σύζυγος νούμερο εννέα, αλλά δεν προχώρησε».

Ο Κόλιν Φάρελ πήγαινε στο σπίτι της Ελίζαμπεθ Τέιλορ και της διάβαζε ποίηση

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Ντέιβιντ Λιντς και τα παθιασμένα φιλιά τους

Η Τέιλορ είχε γοητεύσει επίσης μια άλλη εκπληκτική διασημότητα, τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λιντς, ο οποίος ξετρελάθηκε με το φιλί που μοιράστηκε με την ηθοποιό σε ένα after party για τα Όσκαρ το 1987.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έσκυψα σιγά-σιγά, όλο και πιο κοντά στα χείλη της, υπνωτισμένος από αυτά τα βιολετί μάτια», θυμάται, «και πλησίαζα όλο και πιο κοντά, και πολύ σύντομα τα χείλη μου άγγιζαν τα δικά της.

Και βυθίζονταν όλο και πιο βαθιά σε αυτά τα μαξιλαρένια χείλη... Είδα αυτά τα μάτια να κλείνουν καθώς φιλιόμασταν και μετά τα δικά μου να κλείνουν, και πέσαμε σε ένα όνειρο και δεν θα το ξεχάσω ποτέ» περιέγραφε.

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Ντέιβιντ Λιντς, η Σάρον Στόουν και ο Έλτον Τζον / Φωτογραφία: J. Vespa/WireImage

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σκηνοθέτης του «Twin Peaks» ισχυρίζεται ότι φιλήθηκαν άλλες τρεις φορές με την πάροδο των χρόνων και λέει ότι η θρυλική σταρ «δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει ότι μπορούσε να έχει όποιον άντρα ήθελε, ανεξαρτήτως ηλικίας».

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ πέθανε από καρδιακή συμφόρηση σε ηλικία 79 ετών.