Μοντέλο, socialite, μέλος της «βασιλικής» οικογένειας των ΗΠΑ: Ποια είναι η Κίρα, κόρη του Ρόμπερτ Κένεντι jr - iefimerida.gr

Μέλος της «βασιλικής» οικογένειας των Κένεντι στις ΗΠΑ, με τον πατέρα της Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές, ωστόσο ελάχιστα είναι γνωστά για την Κίρα Κένεντι.



Το 28χρονο μοντέλο και socialite κινείται άνετα ανάμεσα σε πολιτικούς αλλά και σε επιδείξεις μόδας και αποτελεί μία από τις πιο αξιοθαύμαστες παρουσίες της «βασιλικής» οικογένειας των Κένεντι.



Ποια είναι η Κίρα Κένεντι - Η αυτοκτονία της μητέρας της



Η Κίρα Κένεντι γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1995. Είναι το δεύτερο παιδί του Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, ανιψιού του JFK και της δεύτερης συζύγου του Μαίρη Ρίτσαρντσον.



Ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ

Το περιοδικό People ανέφερε πως ο Κένεντι και η Ρίτσαρντσον άρχισαν να βγαίνουν πριν οριστικοποιηθεί το διαζύγιό του από την πρώτη του σύζυγο, Έμιλι Ρουθ Μπλακ, το 1994. Ο Κένεντι παντρεύτηκε τελικά την Ρίτσαρντσον την ίδια χρονιά και παρέμειναν μαζί μέχρι την αυτοκτονία της στις 16 Μαΐου 2012, αν και είχαν απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον κατά τη στιγμή του θανάτου της, σύμφωνα με τον Guardian.

Τα παιδιά του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ



Ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ έχει δύο παιδιά με την πρώτη του σύζυγο: τον 39χρονος Ρόμπερτ (Μπόμπι) Κένεντι και την 36χρονη Κάθλιν Αλεξάνδρα Κένεντι, αναφέρει το People.



Με την δεύτερη σύζυγό του απέκτησε άλλα τέσσερα παιδιά: τον 29χρονο Κόνορ Ρίτσαρντσον Κένεντι, την 28χρονη Κίρα Κένεντι, τον 27χρονο Γουίλιαμ (Φιν) Κένεντι και τον 23χρονο Έινταν Κάομαν Κένεντι.

Μετά τον θάνατο της δεύτερης συζύγου του, ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ παντρεύτηκε ξανά, την ηθοποιό Τσέριλ Χάινς το 2014. Δεν έχουν αποκτήσει παιδιά, αν και εκείνη έχει μία κόρη από προηγούμενο γάμο της.

Έκανε το ντεμπούτο της στην κοινωνία σε έναν χορό ντεμπιτάντ στο Παρίσι

Το Harper’s Bazaar ανέφερε ότι η 21χρονη τότε Κίρα ήταν «η τελευταία Κένεντι που έκανε πρωτοσέλιδα», μετά το επίσημο ντεμπούτο της στην κοινωνία σε έναν χορό ντεμπιτάντ το 2013 στο Παρίσι.



Η εκδήλωση, γνωστή ως «Le Bal», πραγματοποιήθηκε στο Automobile Club de France στο Παρίσι και όλοι οι παρευρισκόμενοι φορούσαν υψηλή ραπτική. Όπως αναφέρει το Harper's Bazaar, η Κένεντι φόρεσε Dior, στον οποίο είχε ήδη κάνει πρακτική άσκηση όταν έκανε το ντεμπούτο της.



Το Vanity Fair ανέφερε ότι άλλες πρωτοεμφανιζόμενες εκείνη τη χρονιά ήταν η κόρη του Larry David, Romy, και η λαίδη Αμέλια Γουίνδσορ, μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.



Φοίτησε στο στο Fashion Institute of Technology στη Νέα Υόρκη



Η Κίρα Κένεντι λατρεύει τη μόδα και γι’ αυτό φοίτησε στο Fashion Institute of Technology στη Νέα Υόρκη. Πέρα όμως από αυτό, έκανε πρακτική άσκηση στους Kenneth Cole και Dior, ανέφερε το Harper’s Bazaar.

Ήταν μέλος του «Snap Pack» - Μαζί με την Τίφανι Τραμπ



Οι New York Times επινόησαν τον όρο «Snap Pack» το 2016. Η ομάδα αποτελούνταν από πάμπλουτους νέους που ζούσαν και διασκέδαζαν στο Μανχάταν και οι οποίοι κατέγραφαν τη ζωή τους για τους πολλούς αφοσιωμένους οπαδούς τους στο Snapchat και το Instagram.



Στον κοινωνικό κύκλο της Κένεντι ανήκαν επίσης άτομα όπως η Γαία Ματίς, η δισέγγονη του καλλιτέχνη Ανρί Ματίς, η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Τίφανι και ο ανερχόμενος σχεδιαστής μόδας Άντριου Γουόρεν.



Όταν ο πατέρας της της απαγόρευσε τη χρήση των social media μετά από ένα διαδικτυακό επεισόδιο με δημοσιογράφο



Το 2016, το Page Six ανέφερε ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ απαγόρευσε στην κόρη του τη χρήση των social media μετά την αναφερόμενη εμπλοκή της σε ένα σκάνδαλο «διαδικτυακού εκφοβισμού».



Σύμφωνα με το περιοδικό, η Κίρα Κένεντι, τότε 20 ετών, είχε χρησιμοποιήσει την σελίδα της στα social για να γράψει κακά σχόλια σε μια σελίδα στο Instagram που ανήκε στην Άλι Τζόουνς, μια συγγραφέα από την Νέα Υόρκη, η οποία είχε γράψει μια ανάρτηση σχετικά με το άρθρο «Snap Pack» των New York Times για το The Cut, μια θυγατρική του New York Magazine. Αργότερα, διέγραψε τα σχόλια, σύμφωνα με το Page Six.



Η δημοσιογράφος αφηγήθηκε την εμπειρία της σε ένα άλλο άρθρο για το The Cut με τίτλο «Με εκφοβίζει στο Instagram μια Κένεντι».

«Ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ μίλησε με την κόρη του και την ενημέρωσε πως η οικογένειά του δεν εκφοβίζει ανθρώπους. Της έδωσε εντολή να κλείσει αμέσως όλους τους λογαριασμούς της στα social media» δήλωσε τότε εκπρόσωπος του πολιτικού στο Page Six.

Ωστόσο, η απαγόρευση δεν κράτησε για πάντα, καθώς η Daily Mail ανέφερε τον Σεπτέμβριο του 2019 ότι η Κένεντι άρχισε ξανά να χρησιμοποιεί τις σελίδες της στα social.



Η ενασχόληση με το μόντελινγκ



Τον Μάιο του 2016, η Κίρα Κένεντι έκανε το ντεμπούτο της στο μόντελινγκ ποζάροντας για τη σειρά ρούχων του φίλου της και μέλους του Snap Pack Andrew Warren κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, όπως αναφέρει το Harper's Bazaar.

Και σύμφωνα με το Instagram της, παρευρίσκεται συχνά σε pop-ups εμπορικών σημάτων, επιδείξεις μόδας και εκδηλώσεις της Εβδομάδας Μόδας που διοργανώνονται από μεγάλα brands από Gucci μέχρι Tod's και Louis Vuitton.

Η Κίρα Κένεντι έχει πλέον σχεδόν 30.000 followers στο Instagram, όπου καταγράφει τα ρούχα της, τον λαμπερό τρόπο ζωής της και τα ταξίδια της.

Κρίνοντας από τη σελίδα της, έχει ακόμα πολλούς διάσημους φίλους, συμπεριλαμβανομένης της κόρης του κωμικού Larry David, Cazzie.