Cheryl Hines, υποψήφια Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ -Η ηθοποιός που έγινε κυρία Κένεντι - iefimerida.gr

Η Cheryl Hines είναι μια επιτυχημένη ηθοποιός, σκηνοθέτις, παραγωγός και παρουσιάστρια podcast, αλλά η σταρ του Χόλιγουντ μπορεί να ετοιμάζεται να προσθέσει και τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας στη μακρά λίστα με τις ιδιότητές της.

Ο σύζυγος της 57χρονης, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι αμφισβητεί επίσημα τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την υποψηφιότητα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Εάν ο RFK Jr. γίνει όντως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτός και η σύζυγός του θα βρεθούν κάτω από ένα άγριο μικροσκόπιο. Όμως μια ζωή στο προσκήνιο είναι στην πραγματικότητα μια ζωή στην οποία η Cheryl είναι ήδη πολύ συνηθισμένη.

Η Cheryl μεγάλωσε στη Φλόριντα, αλλά μετά το κολέγιο πήγε στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει τα όνειρά της και να γίνει ηθοποιός. Ωστόσο, η μετεγκατάσταση στο Χόλιγουντ με το «τίποτα» δεν ήταν εύκολη για τη σταρ και δυσκολεύτηκε να εισχωρήσει στη βιομηχανία του κινηματογράφου, ενώ έκανε μια σειρά από περίεργες δουλειές.

Το 2000 έγινε γρήγορα σταρ, αφού έλαβε τον ρόλο της συζύγου του Λάρι Ντέιβιντ στο Curb of Enthusiasm, έναν ρόλο που απέκτησε αφότου συνεπήρε εντελώς τον κωμικό κατά τη διάρκεια της οντισιόν της.

Η σειρά Curb ξεκίνησε μια ακμάζουσα καριέρα για τη Cheryl, η οποία έχει προταθεί για δύο Emmy και έχει πρωταγωνιστήσει σε γνωστές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ συνέχισε επίσης τον ρόλο της στην κωμική σειρά του HBO για 11 σεζόν.

Έχει επίσης επεκταθεί στη σκηνοθεσία και την παραγωγή, κυκλοφόρησε το δικό της podcast και είναι μητέρα ενός παιδιού, καθώς έχει μια 19χρονη κόρη από τον πρώτο της γάμο.

Όταν η Cheryl γνώρισε τον RFK Jr. -ο οποίος είναι γιος του αείμνηστου γερουσιαστή Robert F. Kennedy και ανιψιός του προέδρου John F. Kennedy- το 2011, ήταν ήδη μια καθιερωμένη σταρ. Ήταν ο συμπρωταγωνιστής της στο Curb, Λάρι, που τους σύστησε και φαινόταν ότι ήταν ένα ιδανικό ταίριασμα, φτιαγμένο στον κόσμο του Χόλιγουντ.

Ο Robert F. Kennedy Jr. και η Cheryl Hines / Φωτογραφία: Jordan Strauss/Invision/AP

Η ίδια και ο πολιτικός κολάκευαν συχνά ο ένας τον άλλον στο Διαδίκτυο, ωστόσο η Cheryl κατέστησε σαφές το 2022, αφού ο RFK Jr. δέχτηκε σφοδρά πυρά επειδή έκανε μια σειρά από σχόλια κατά των εμβολίων, ότι δεν συμφωνούν σε όλα.

Εκείνη την εποχή ήθελε όλοι να γνωρίζουν ότι οι απόψεις του συζύγου της δεν αντικατοπτρίζουν τις δικές της και ότι οι σκέψεις τους για τα «τρέχοντα ζητήματα» συχνά «διαφέρουν».

Το να είσαι παντρεμένος με έναν Κένεντι έχει σίγουρα πολλά προνόμια -και η Cheryl λατρεύει να επιδεικνύει τον πλούσιο τρόπο ζωής της στο διαδίκτυο. Συχνά δίνει το «παρών» σε λαμπερές αποδράσεις, έχει συγκεντρώσει μια σειρά από διάσημους φίλους και έχει συναναστραφεί με μερικούς από τους κορυφαίους πολιτικούς στον κόσμο. Μάλιστα, κάποτε αποκάλυψε ότι ήπιε λεμονάδα με τον Κουβανό ηγέτη Φιντέλ Κάστρο στο σπίτι του.

Με την κόρη της, Cat / Φωτογραφία: Cheryl Hines / Twitter

Πλέον, με αφορμή την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Jr., στα διεθνή μέσα ενημέρωσης εμφανίζονται περισσότερα δημοσιεύματα για τη σύζυγό του, Cheryl Hines.

Η άνοδος της Cheryl Hines

Μετά το κολέγιο, η Cheryl πήγε στο Χόλιγουντ και αγωνίστηκε σκληρά ώστε να γίνει ηθοποιός, κάνοντας μια σειρά από περίεργες δουλειές, πριν αποκτήσει τον επαναστατικό ρόλο της στο Curb of Enthusiasm.

Η Cheryl μεγάλωσε σε ένα καθολικό σπίτι στο Tallahassee της Φλόριντα και ήξερε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός από νεαρή ηλικία. Έγινε μέλος του Young Actors Theatre κατά τη διάρκεια του Λυκείου και όταν πήγε στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Φλόριντα σπούδασε ραδιοφωνική και τηλεοπτική παραγωγή.

Μετά την αποφοίτησή της, κατευθύνθηκε στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει τα όνειρά της. Ωστόσο, δεν ήταν εύκολο για τη Cheryl να εισχωρήσει στη βιομηχανία του κινηματογράφου και έκανε μια σειρά από περίεργες δουλειές, ενώ αγωνιζόταν να τα καταφέρει ως ηθοποιός.

Cheryl Hines / Φωτογραφία: Chris Pizzello/Invision/AP

Το γεγονός ότι έφτασε στο Χόλιγουντ με σχεδόν «τίποτα», την ώθησε να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά. Η Cheryl εργάστηκε ως σερβιτόρα, τηλεφωνήτρια, τηλεοπτική ρεπόρτερ και προσωπική βοηθός του ηθοποιού Rob Reiner, πριν ξεκινήσει τελικά την επιτυχημένη καριέρα της στην οθόνη.

Ασχολήθηκε επίσης με την κωμωδία και έκανε αυτοσχεδιασμούς στο The Groundlings Theatre στο LA, μαζί με τη Lisa Kudrow.

Ενώ συνομιλούσε στο podcast Here's the Thing, πέρυσι, θυμήθηκε ότι ένα από τα αφεντικά της τής είχε πει ότι θα έπρεπε να «βάλει στήθος», αν ήθελε να γίνει σταρ. «Εκείνη τη στιγμή δεν το είχα καν σκεφτεί και δεν φαινόταν ότι ήταν απαραίτητο», είπε.

«Πήγα σπίτι και άρχισα να σκέφτομαι όλες τις ηθοποιούς που πραγματικά θαύμαζα και αν το μέγεθος του στήθους είχε κάποια σχέση με αυτό. Όπως, ''η Γκόλντι Χόουν δεν έχει μεγάλα''». Τελικά, αποφάσισε: «Δεν νομίζω ότι αυτά είναι τα χωράφια στα οποία θα μπω. Δεν πεθαίνω να είμαι στο Baywatch».

Οι πρώτοι της ρόλοι περιελάμβαναν εμφανίσεις στις εκπομπές Swamp Thing, Unsolved Mysteries, Suddenly Susan και Friends, προτού κατακτήσει το σημαντικό ρόλο της στο Curb of Enthusiasm, ως η σύζυγος του Larry.

Μιλώντας στο NBC News το 2007, ο Larry θυμήθηκε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι ήταν τέλεια για τον ρόλο. Εξήγησε ότι είχε περάσει από οντισιόν με άλλες 15 γυναίκες, αλλά, μόλις συνάντησε τη Cheryl, ήξερε ότι η αναζήτησή του είχε τελειώσει.

Η Cheryl ήταν υποψήφια για δύο Βραβεία Emmy για τον ρόλο της στο Curb of Enthusiasm, καθώς και για δύο Screen Actors Guild Awards.

Μανιώδης παίκτρια πόκερ

Επειτα από αυτό, η καριέρα της Cheryl εκτοξεύτηκε... Συνέχισε να πρωταγωνιστεί στις ταινίες RV (μαζί με τον Robin Williams), Waitress, Labor Pains (στην οποία πρωταγωνίστησε επίσης η Lindsay Lohan), στην κωμική σειρά του ABC In the Motherhood, στη δραματική σειρά Brothers & Sisters, στη σειρά Suburgatory, στο About Fate, στη χριστουγεννιάτικη κωμωδία A Bad Moms Christmas και στη σειρά The Flight Attendant, με την Kaley Cuoco.

Τώρα είναι επίσης επιτυχημένη σκηνοθέτις και παραγωγός. Σκηνοθέτησε την ταινία Serious Moonlight, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Meg Ryan, Timothy Hutton, Kristen Bell και Justin Long.

Έχει επίσης υπάρξει πανελίστρια στην εκπομπή τραγουδιού I Can See Your Voice από το 2020 και είναι οικοδέσποινα ενός podcast, που ονομάζεται Tig and Cheryl: True Story, μαζί με τον κωμικό Tig Notaro.

Η Cheryl παίζει πόκερ μόνο σε τουρνουά που είναι για φιλανθρωπικό σκοπό / Φωτογραφία: Instagram

Εκτός από όλα αυτά, η ηθοποιός είναι επίσης μανιώδης παίκτρια πόκερ και έχει συμμετάσχει σε πολλά τουρνουά διασημοτήτων όλα αυτά τα χρόνια. Όπως είπε στο America's Card Room το 2018, ασχολήθηκε με τα χαρτιά ενώ περίμενε να γεννηθεί η κόρη της, καθώς η εγκυμοσύνη την ανάγκασε να κάνει ένα διάλειμμα από τη δουλειά.

«Για να πω την αλήθεια, όταν ήμουν έγκυος δεν είχα πολλά να κάνω και δεν ένιωθα τόσο καλά, έτσι έμαθα να παίζω πόκερ», εξήγησε. «Έπαιζα πολύ βίντεο πόκερ τότε, γιατί δεν είχα πολλά άλλα να κάνω».

«Μόλις έκανα το μωρό μου, μπορούσα να πάω να παίξω με αληθινούς ανθρώπους. Ήταν πολύ συναρπαστικό. Μόλις ξεκινήσεις να παίζεις πόκερ, συναντάς άλλα άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα και συνδέεσαι μαζί τους. Βρίσκεις τους φίλους σου στο πόκερ».

Ωστόσο, η Cheryl παίζει μόνο σε τουρνουά που είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, αφού είναι παθιασμένη με την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο. Συγκεκριμένα, εστιάζει σε οργανισμούς που συγκεντρώνουν χρήματα για οικογένειες που έχουν πληγεί από εγκεφαλική παράλυση, κάτι που την αγγίζει πολύ, καθώς ο ανιψιός της πάσχει από την πάθηση.

Η Cheryl επικεντρώνεται σε οργανισμούς που συγκεντρώνουν χρήματα για οικογένειες που έχουν πληγεί από εγκεφαλική παράλυση, καθώς ο ανιψιός της πάσχει από την πάθηση / Φωτογραφία: Instagram

Το ειδύλλιο της Cheryl και του Ρόμπερτ Κένεντι Jr.

Η Cheryl παντρεύτηκε μια φορά πριν γνωρίσει τον RFK Jr. Ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης Principato-Young, Paul Young, τον Δεκέμβριο του 2002, και μαζί απέκτησαν μια κόρη, την Catherine Rose Young, στις 8 Μαρτίου 2004. Ωστόσο, χώρισαν το 2010, μετά από οκτώ χρόνια γάμου.

Η κόρη της Cheryl, σήμερα 19 ετών, μένει ως επί το πλείστον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας -οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι όλοι ιδιωτικοί-, αλλά μερικές φορές εμφανίζεται στο feed της μητέρας της και οι δυο τους, όπως φαίνεται, είναι πολύ κοντά.

Η Cheryl και η RFK Jr. ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2011 και γνωρίστηκαν χάρη στον συμπρωταγωνιστή της στο Curb, Λάρι Ντέιβιντ, ο οποίος τους σύστησε όταν βρίσκονταν όλοι στην ίδια εκδήλωση. Αλλά, κατά την εμφάνισή της στο podcast Here's the Thing, η ίδια παραδέχτηκε ότι ο Larry ήταν εντελώς αντίθετος με το ειδύλλιο όταν άρχισαν να βγαίνουν.

«Μας σύστησε μόνο και μόνο επειδή ήμασταν στην ίδια εκδήλωση. Αλλά, αργότερα, είπε "αυτή είναι μια τρομερή ιδέα. Όχι, όχι, όχι, μην εμπλακείς"», θυμάται.

Παρά τις προειδοποιήσεις, η Cheryl και ο RFK Jr. σύντομα ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν, τον Αύγουστο του 2014, στο συγκρότημα των Κένεντι στο Hyannis Port, στη Μασαχουσέτη.

Έναν μήνα πριν από το γάμο, η Cheryl μίλησε στο περιοδικό People για τις δύο οικογένειές τους. «Είναι διασκεδαστικό», είπε. «Είναι πολύ γλυκό. Προέρχομαι από μεγάλη οικογένεια και οι Κένεντι είναι μια μεγάλη οικογένεια. Αισθάνομαι ότι είναι φυσικό. Είναι διασκεδαστικό.

Ωστόσο, παραδέχτηκε προηγουμένως ότι ήταν «εκφοβιστικό» όταν γνώρισε την οικογένεια Κένεντι για πρώτη φορά. Ακόμα κι έτσι, είπε ότι η οικογένεια του συζύγου της ήταν «πολύ πιο φιλόξενη και πιο ευγενική από ό,τι μπορούσε να φανταστεί».

Cheryl Hines και Larry David / Φωτογραφία: Charles Sykes/Invision/AP)

Καθ' όλη τη διάρκεια του εννιάχρονου γάμου τους, η Cheryl και ο RFK Jr. έχουν μιλήσει πολύ γλυκά ο ένας για τον άλλον σε πολλές περιπτώσεις.

Όταν γιόρτασαν την έκτη επέτειο του γάμου τους, το 2020, ο πολιτικός -ο οποίος έχει έξι παιδιά από προηγούμενες σχέσεις του- μοιράστηκε μια ανάρτηση γεμάτη αγάπη για τη σύζυγό του, ενώ την ευχαρίστησε για το «γενναιόδωρο πνεύμα» της και το «ατελείωτο γέλιο» που μοιράζονται μαζί.

Εκείνη την εποχή, η Cheryl τίμησε την επέτειό τους με μια γλυκιά ανάρτηση στο Instagram.

Το ζευγάρι στα βραβεία Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2018 στο New York Hilton Midtown, την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: Andy Kropa/Invision/AP

Ενώ οι δυο τους υποστηρίζουν πολύ ο ένας τον άλλον, η Cheryl αποστασιοποιήθηκε από τον σύζυγό της το 2022, εξαιτίας της στάσης του σχετικά με το εμβόλιο για τον νέο κορωνοϊό.

Τότε, ο RFK Jr. επικρίθηκε ότι συνέκρινε την κατάσταση με το Ολοκαύτωμα κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης κατά των εμβολίων, λέγοντας ότι «ακόμη και στη Γερμανία του Χίτλερ μπορούσες να κρυφτείς στη σοφίτα, όπως έκανε η Άννα Φρανκ».

Η Cheryl εξέφρασε την αντίδρασή της στο Twitter λίγες ημέρες αργότερα, δηλώνοντας: «Οι απόψεις του συζύγου μου δεν αντικατοπτρίζουν τις δικές μου. Ενώ αγαπάμε ο ένας τον άλλον, διαφέρουμε σε πολλά τρέχοντα θέματα».

Η αντίδραση της Cheryl στο Twitter σχετικά με τις δηλώσεις του συζύγου της για τα εμβόλια / Φωτογραφία: Twitter

Η ζωή της ως Κένεντι

Το να είσαι διάσημη ηθοποιός και παντρεμένη με έναν Κένεντι έχει σίγουρα κάποια πλούσια προνόμια.

Η Cheryl επιδεικνύει συχνά τον πολυτελή τρόπο ζωής της στο Instagram, μοιράζοντας φωτογραφίες της να πετάει σε λαμπερές αποδράσεις, να μένει σε θέρετρα πέντε αστέρων, να απολαμβάνει διακοπές στην παραλία, να βρίσκεται σε γιοτ και να τρώει στα κορυφαία εστιατόρια.

Τον Μάιο του 2019, ο John Mulaney και ο Andy Samberg ρώτησαν τη Cheryl για το πώς είναι πραγματικά να είσαι μέλος των Kennedys και εκείνη είπε: «Υπάρχουν πολλά αθλήματα, πολύ ποδόσφαιρο. Πολύ ιστιοπλοΐα, βαρκάδα».

Η λεμονάδα με τον Φιντέλ Κάστρο

Η Cheryl έχει επίσης συγκεντρώσει μια σειρά από διάσημους φίλους στην πορεία και έχει συναναστραφεί με μερικούς από τους πιο ελίτ και γνωστούς ηγέτες και πολιτικούς του κόσμου. Μάλιστα, μια φορά είχε πιει λεμονάδα με τον Φιντέλ Κάστρο στο σπίτι του, στην Κούβα.

«Πήγαμε στην Κούβα, αυτό ήταν μάλλον πριν από 10 χρόνια. Ενώ ήμασταν εκεί, ο σύζυγός μου ήθελε να δει αν μπορούσαμε να επισκεφθούμε τον κύριο Κάστρο», αποκάλυψε στην εκπομπή.

«Όταν φτάσαμε στο ξενοδοχείο, ήταν ένας τύπος με λευκό, λινό κοστούμι, που είπε: “Ο El Presidente θα σας δει”. Ήρθαν και μας πήραν με ένα φορτηγό, ήταν ένα ωραίο φορτηγάκι, είπα, "Ουάου, τι συμβαίνει;". Φτάσαμε στο σπίτι του και φορούσε αθλητική φόρμα. Καθίσαμε μαζί του, και ο σύζυγός μου και εκείνος μίλησαν στα ισπανικά για λίγο. Ήταν γλυκός. Ήταν η καλύτερη λεμονάδα που είχα ποτέ, δεν ξέρω τι περιείχε, αλλά ήταν φανταστική».