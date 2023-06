Έκπληξη: Η Κιμ Κάτραλ επιστρέφει στο And Just Like That, παρά την κόντρα της με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ - iefimerida.gr

Ποτέ μη λες ποτέ! Η Κιμ Κάτραλ επιστρέφει ως Σαμάνθα Τζόουνς στη δεύτερη σεζόν του «And Just Like That» - παρά την εκρηκτική διαμάχη της με την πρωταγωνίστρια Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.



Σύμφωνα με το Variety, η Κιμ Κάτραλ θα επιστρέψει για μία και μόνο σκηνή, η οποία γυρίστηκε στις 22 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη, χωρίς όμως να δει ή να μιλήσει με τις πρωταγωνίστριες Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις.



Η Κιμ Κάτραλ

Η εμφάνιση «cameo» της Κιμ Κάτραλ στον νέο κύκλο της σειράς

Σε αυτή τη σκηνή, η οποία στη σειρά έχει μετακομίσει στο Λονδίνο, θα έχει μια τηλεφωνική συνομιλία με την Κάρι Μπράντσο – δηλαδή την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.



Η επιστροφή αυτή της Κιμ Κάτραλ ήταν τόσο μυστική, που σύμφωνα με την New York Post, το όνομά της δεν εμφανίστηκε καν στο «φύλλο κλήσης» για την ημέρα, αφήνοντας τους πάντες έκπληκτους με την παρουσία της. Μια πηγή δήλωσε πως όσοι εργάζονται στη σειρά «σοκαρίστηκαν, αναρωτιόντουσαν πώς θα το γράψουν αυτό μέσα ενώ παράλληλα ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Κι αυτό διότι είχε δηλώσει περίτρανα πως δε θα επέστρεφε ποτέ ξανά».



Υπενθυμίζεται πως η Σαμάνθα εμφανίστηκε στον πρώτο κύκλο της σειράς του «And Just Like That» αλλά μόνο μέσω γραπτού μηνύματος καθώς η Κάρι Μπράντσο της έστειλε επανειλημμένα μηνύματα σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τη φιλία τους. Στο «And Just Like That» η Κάρι ισχυρίστηκε πως η Σαμάνθα την είχε αποκόψει και είχε μετακομίσει στο Λονδίνο – λόγω της οργής της για την απόλυσή της ως μάνατζέρ της.



Η επιστροφή πάντως της Κιμ Κάτραλ στην ταινία αναμφίβολα θα ενθουσιάσει και θα σοκάρει τους θαυμαστές της σειράς «Sex and the City» καθώς η ηθοποιός είχε προηγουμένως αρνηθεί να επαναλάβει το ρόλο της.



Ακόμα και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε υποστηρίξει πως δεν θέλει να επιστρέψει η Κιμ Κάτραλ όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή της στο Variety το 2022. «Δεν νομίζω ότι θα το έκανε, γιατί νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ δημόσιο ιστορικό συναισθημάτων από την πλευρά της που έχει μοιραστεί».



Πώς ξεκίνησε ο δημόσιος καβγάς

Μεταξύ των δύο γυναικών (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Κιμ Κάτραλ) υπήρχαν εντάσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Sex and The City».



Οι πρωταγωνίστριες της σειράς «Sex and the City»

Η βεντέτα όμως κλιμακώθηκε το 2018, όταν η Κιμ Κάτραλ κατακεραύνωσε την Σάρα Τζέσικ Πάρκερ επειδή μίλησε για τον αδερφό της Κιμ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στον Καναδά.



«Η συνεχής επιμονή σου είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση του πόσο σκληρή ήσουν πραγματικά τότε και τώρα. Επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω αυτό ΠΟΛΥ ξεκάθαρα. (Αν δεν το έχω κάνει ήδη). Δεν είσαι η οικογένειά μου. Δεν είσαι φίλη μου. Γι' αυτό σου γράφω για να σου πω για τελευταία φορά να σταματήσεις να εκμεταλλεύεσαι την τραγωδία μας προκειμένου να αποκαταστήσεις την προσωπικότητα του ‘καλού κοριτσιού’ σου»', ανέφερε η Κάτραλ σε ανάρτησή της.



Περιττό να πούμε ότι οι περισσότεροι δεν εξεπλάγησαν όταν η Κάτραλ δεν συμμετείχε στο And Just Like That... με την ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι δεν της ζητήθηκε ποτέ να συμμετάσχει στην εκπομπή.