Ο πραγματικός λόγος που η Κιμ Κατράλ επιστρέφει στο «And Just Like That» -Κι ας έλεγε «με τίποτα» - iefimerida.gr

Ενθουσιασμό προκάλεσε στους απανταχού φαν του Sex & the City η συμμετοχή της Κιμ Κατράλ στο «And Just Like That», παρά την κόντρα με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Η εμφάνισή της, ωστόσο, θα είναι σύντομη, καθώς θα επιστρέψει για μία και μόνο σκηνή.

Σύμφωνα με το Variety, η «Σαμάνθα», που έχει μετακομίσει στο Λονδίνο, θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με την «Κάρι».

Πηγή από το περιβάλλον της Κιμ Κατράλ αναφέρει ότι ο δημιουργός της σειράς, Ντάρεν Σταρ, ήταν αυτός που την έπεισε για την επιστροφή.

Η απόφαση της Κιμ να ενταχθεί στο καστ του «And Just Like That», έστω και για ένα πέρασμα, σηματοδοτεί μια μεγάλη στροφή για την ηθοποιό, η οποία προηγουμένως επέμενε ότι δεν είχε καμία επιθυμία να συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στη συνέχεια της σειράς.

Γιατί άλλαξε γνώμη η Κιμ Κατράλ

Τι την έκανε, τελικά, να αλλάξει γνώμη και να το κάνει τώρα;

«Η σχέση της με τον αγαπημένο της φίλο Ντάρεν Σταρ, ο οποίος της ζητούσε συνεχώς να συμμετάσχει στη σειρά, την έπεισε τελικά να το κάνει», δήλωσε πηγή.

«Η Κιμ αποφάσισε ότι αν ήταν ποτέ να ολοκληρώσει τον χαρακτήρα και μετά να μην της ξαναζητηθεί, θα έπρεπε να το κάνει τώρα. Το κάνει πρώτα για τον φίλο της, τον Ντάρεν. Συνειδητοποιεί, επίσης, ότι θα είναι μια ωραία ώθηση στην καριέρα της και μια μεγάλη αμοιβή πάνω απ' όλα. Έφτασε σε συνεννόηση με τον Ντάρεν, ότι χρειαζόταν έναν καταπληκτικό αποχαιρετισμό, και τα βρήκαν», πρόσθεσε.

Η ίδια πηγή σχολίασε, επίσης: «Το ''Sex And The City'' έδωσε στην Κιμ τόσα πολλά, οπότε δίνει το κατάλληλο κύκνειο άσμα και ελπίζει όλοι να είναι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα».

Βέβαια, η επιστροφή της Κιμ Κατράλ δεν αφορά τη σχέση της με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η πηγή αποκάλυψε ότι ενώ οι δύο γυναίκες έχουν έρθει σε «συνεννόηση», είναι πιθανό να μην αλλάξει η σχέση τους στο μέλλον και να έχουν φιλικές σχέσεις.