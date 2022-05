Κιμ Καρντάσιαν: Πώς είναι όταν ξυπνά, άβαφη και χωρίς φίλτρα [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Κιμ Καρντάσιαν έδωσε στους θαυμαστές της μια σπάνια ευκαιρία να τη δουν πώς είναι άβαφη και χωρίς φίλτρα.

Στο έκτο επεισόδιο της σειράς The Kardashians του Hulu βλέπουμε πως, ενώ το σπίτι της Κλόε Καρντάσιαν χτίζεται ακόμα, η Κιμ αφήνει την Κλόε και τον Τρίσταν Τόμπσον να γυμνάζονται στο γυμναστήριό της.

Η Κιμ Καρντάσιαν κατέβηκε για να τους συναντήσει το πρωί με ένα ασυνήθιστα μη κολακευτικό ντύσιμο - μια σούπερ φουσκωμένη ολόσωμη λευκή ρόμπα χωρίς μακιγιάζ, ενώ τα μαλλιά της τα έχει πιασμένα πίσω σε αλογοουρά.

Η σκηνή ήταν μια σπάνια ματιά σε μια Κιμ χωρίς μακιγιάζ, αν και εθεάθη χωρίς λάμψη και μακιγιάζ μερικές άλλες φορές στο επεισόδιο με τίτλο This Is A Life Or Death Situation.

Η Κιμ Καρντάσιαν άβαφη και χωρίς φίλτρο

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει το πρωινό της look όταν κατεβαίνει για να συναντήσει την Κλόε και τον Τρίσταν στο γυμναστήριο με τα μικρότερα παιδιά της, Psalm και Chicago, με τον Kanye West να είναι εκεί για να τα πάει στο σχολείο.

Τότε η Κιμ αποφασίζει να κάνει μια φάρσα στον Τρίσταν. Η ίδια κρατάει ένα μικρό ξύλινο κουτί και το δίνει στον Τρίσταν, αλλά εκείνος είναι αμέσως επιφυλακτικός και κάνει πίσω.

«Είναι κάτι ζωντανό εκεί μέσα;» ρωτάει ο Τρίσταν, ενώ η Κιμ Καρντάσιαν γελάει και λέει: 'Όχι, τι παράξενος που είσαι', πριν του δώσει το κουτί, αλλά ακόμα εκείνος δεν έχει πειστεί. «Τρέμει!» της λέει ο Τρίσταν και της δίνει πίσω το κουτί, λέγοντάς της να το ανοίξει. Όμως η Κιμ του απαντά «Ορκίζομαι, δεν υπάρχει τίποτα ζωντανό εκεί μέσα. Θεέ μου, γιατί να σου δώσω κάτι ζωντανό;».

Ελαφρώς καθησυχασμένος, ο Τρίσταν παίρνει πίσω το κουτί, καθώς η Κιμ Καρντάσιαν τον προτρέπει να το ανοίξει, πράγμα που τελικά κάνει. Τότε, μια ψεύτικη αράχνη πετάγεται έξω και τρομάζει τον Τρίσταν, με την Κιμ να αρχίζει να γελάει. «Το ήξερα ότι ήταν κάτι! Με έπιασες», της απαντά εκείνος γελώντας.