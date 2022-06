Κέιτλιν Τζένερ: Σωστά απέκλεισαν τις τρανς αθλήτριες από τους γυναικείους αγώνες κολύμβησης - iefimerida.gr

Συμφωνεί απόλυτα με την πρόσφατη απαγόρευση στις τρανς γυναίκες να αγωνίζονται σε κορυφαίους αγώνες κολύμβησης γυναικών, η Κέιτλιν Τζένερ, δηλώνοντας ότι αυτό είναι το δίκαιο.



Η πρώην ολυμπιονίκης και τηλεπερσόνα της σειράς «Keeping Up with the Kardashian» , η οποία είναι και η ίδια τρανς γυναίκα, κατέφυγε στο Twitter για να εκφράσει την υποστήριξή της, μετά την ανακοίνωση της FINA, του παγκόσμιου οργανισμού του αθλήματος, πως οι τρανς γυναίκες δεν θα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε μεγάλους αγώνες γυναικών από τη Δευτέρα 20 Ιουνίου.

Η Κέιτλιν Τζένερ στηρίζει την απόφαση

«Πέτυχε! Δέχτηκα πολλά πυρά, αλλά ό,τι είναι δίκαιο, είναι δίκαιο» έγραψε η Κέιτλιν Τζένερ στο Twitter. «Αν περνάς από ανδρική εφηβεία, δεν πρέπει να μπορείς να παίρνεις μετάλλια από τις γυναίκες. Τελεία και παύλα» συνέχισε.



Oι αντιδράσεις για τη νίκη της τρανς αθλήτριας σε γυναικείους αγώνες

Οι νέοι αυτοί περιορισμοί εισήχθησαν κατά τη διάρκεια έκτακτης γενικής συνέλευσης κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου πρωταθλήματος στη Βουδαπέστη. Η απόφαση επιβλήθηκε από τον επαγγελματικό οργανισμό κολύμβησης ως απάντηση στις νίκες-ρεκόρ της τρανς κολυμβήτριας Λία Τόμας, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις πως η τρανς αθλήτρια είχε μεγάλο πλεονέκτημα καθώς ήταν άνδρας.



Η τρανς αθλήτρια κολύμβησης Λία Τόμας

Η Λία Τόμας απάντησε στους επικριτές της πριν μερικές ημέρες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου, για να είναι ο εαυτός της κι όχι για να απειλήσει τις συναθλήτριές της. «Οι τρανς γυναίκες δεν αποτελούν απειλή για τα γυναικεία αθλήματα», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να κολυμπάει.

Τι προβλέπει η νέα απόφαση για τις τρανς αθλήτριες

Η νέα πολιτική δεν αποκλείει εντελώς τις τρανς γυναίκες από τη συμμετοχή σε γυναικεία αθλήματα. Οι τρανς αγωνιζόμενες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη μετάβασή τους μέχρι την ηλικία των 12 ετών για να μπορούν να λάβουν μέρος εάν θέλουν.



«Αυτό δε σημαίνει ότι οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να κάνουν μετάβαση από την ηλικία των 12 ετών. Είναι αυτό που λένε οι επιστήμονες, ότι εάν κάνεις μετάβαση μετά την έναρξη της εφηβείας, έχεις κάποιο πλεονέκτημα, το οποίο είναι άδικο για τις υπόλοιπες» δήλωσε στο Associated Press ο εκπρόσωπος της FINA, Τζέιμς Πιρς. «Δεν λένε ότι όλοι πρέπει να κάνουν μετάβαση από την ηλικία των 11 ετών- αυτό είναι γελοίο. Βασικά, αυτό που λένε είναι πως δεν είναι εφικτό για τα άτομα που έχουν κάνει μετάβαση να αγωνίζονται χωρίς να έχουν πλεονέκτημα».

Υπενθυμίζεται πως η Κέιτλιν Τζένερ, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο δέκαθλο ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 στο Μόντρεαλ ως, Μπρους Τζένερ. Το 2015, η Τζένερ, αποκάλυψε δημόσια πως είναι τρανς γυναίκα σε ένα άρθρο του Vanity Fair με τίτλο «Να με φωνάζετε Κέιτλιν».



Ο Μπρους Τζένερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ το 1976

Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τα συναισθήματά της σχετικά με τις τρανς γυναίκες που αγωνίζονται ενάντια σε άλλες γυναίκες. Τον Μάρτιο του 2022, η Τζένερ είχε δηλώσει στην Daily Mail: «Σέβομαι το δικαίωμά της να κάνει τη μετάβαση και ελπίζω να έχει μια υπέροχη ζωή. Αλλά μεγάλωσε ως βιολογικό αγόρι και δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να αγωνίζεται σε γυναικεία αθλήματα. Τρία χρόνια νωρίτερα ήταν στην ομάδα των ανδρών στην 462η θέση – τώρα είναι το νούμερο 1 στο ίδιο αγώνισμα για τις γυναίκες; Προφανώς, δεν είναι δίκαιο».