Κατερίνα Στικούδη: Εμφανίστηκε με στενό αποκαλυπτικό φόρεμα στο J2US μόλις 14 μέρες μετά τη γέννα [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ακρως εντυπωσιακή εμφανίστηκε η Κατερίνα Στικούδη στη σκηνή του Just The 2 Of Us λίγες μόνο ημέρες αφότου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον Βαγγέλη Σερίφη.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή του J2US και άφησε άπαντες άναυδους με την σέξι εμφάνισή της, δύο μόλις εβδομάδες αφότου γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι.

Η νέα μαμά επέλεξε να φορέσει ένα εντυπωσιακό φόρεμα που προκάλεσε τα σχόλια του παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη και της κριτικής επιτροπής.

«Μου λείψατε πολύ, σας έβλεπα βέβαια από το σπίτι. Ο μπέμπης είναι πάρα πολύ καλός και έχω γίνει πολύ ευσυγκίνητη» δήλωσε η Κατερίνα Στικούδη στη σκηνή του μουσικού σόου του Alpha. «Πήρα την άδεια του για αν είμαι εδώ. Τον ρώτησα εάν μπορώ να φεύγω μόνο τα Σάββατα για λίγες ώρες και μου απάντησε, μανούλα να πηγαίνεις».