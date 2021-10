Γέννησε η Κατερίνα Στικούδη -Εγινε μητέρα για πρώτη φορά | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Γέννησε η γνωστή τραγουδίστρια Κατερίνα Στικούδη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Κατερίνα Στικούδη έγινε για πρώτη φορά μαμά και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Μαζί με τον σύζυγό της λοιπόν, Βαγγέλη Σερίφη, γνωστό ως Dj Rico, έγιναν γονείς.

Πριν από τρεις εβδομάδες περίπου, η Κατερίνα Στικούδη ανέβηκε στη σκηνή του Just The 2 Of Us και κέρδισε τις εντυπώσεις φορώντας ένα μακρύ, στενό φόρεμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται πως αν και υπήρχαν φήμες περί εγκυμοσύνης, αρχικά δεν τις είχε επιβεβαιώσει. Επίσης, στην εγκυμοσύνη της Κατερίνας Στικούδη είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, η Νάγια, αποκαλύπτοντας συνάμα και το φύλο του μωρού.