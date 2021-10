Κατερίνα Στικούδη: Οι ευχές από τον Νίκο Κοκλώνη -«Απολαύστε κάθε μοναδική, ανεπανάληπτη στιγμή!» | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο Νίκος Κοκλώνης θέλησε να ευχηθεί στην Κατερίνα Στικούδη η οποία έγινε, σήμερα Κυριακή, μητέρα για πρώτη φορά.

Με μια ανάρτησή του στο Instagram, ο παρουσιαστής του Just The 2 Of Us ο οποίος από το προηγούμενο βράδυ, κατά τη διάρκεια του live του τηλεοπτικού σόου, ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό ότι ο μπέμπης ήταν καθ’ οδόν, έστειλε τις ευχές του για το νεογέννητο μωρό.

«Κατερίνα μου, Βαγγέλη, να σας ζήσει ο κούκλος σας! 9 μήνες τώρα έχει ακούσει τόσα τραγούδια, τόσες μελωδίες και τόσες πρόβες (ε, τις 3 εβδομάδες στο Just του κάναμε και εκπαίδευση κομάντο) που είμαι σίγουρος πως ήρθε με μεγάλα κέφια να σας κατακτήσει με τη γοητεία του και να βάλει σε άλλους ρυθμούς την καθημερινότητα της οικογένειάς σας, κάνοντας την ακόμα πιο συναρπαστική! Απολαύστε κάθε μοναδική, ανεπανάληπτη στιγμή με το μωράκι σας και μεταδώσετε του την αγάπη σας και τη θετική σας ενέργεια! Ολα τα καλά στον υπέροχο μπέμπη σας, Κατερινιώ μου!», έγραψε στη δημοσίευσή του.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Νίκου Κοκλώνη: