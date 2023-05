Όταν όλα πάνε στραβά -Καταστροφικές και αμήχανες στιγμές των σταρ πάνω στη σκηνή [βίντεο] - iefimerida.gr

Όλοι κάνουν λάθη. Ακόμη και μερικοί από τους πιο πετυχημένους τραγουδιστές στον κόσμο.

Από το να «συλλαμβάνονται» να τραγουδούν με playback μέχρι να τραγουδούν απροετοίμαστοι, μερικοί από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ έχουν γίνει viral για καταστροφικές εμφανίσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Πιο πρόσφατα, ο Lionel Richie κατακεραυνώθηκε όταν ανέβηκε στη σκηνή για τη συναυλία στέψης προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου Γ', την περασμένη Κυριακή.

Ενώ ο 73χρονος τραγουδιστής δεν έκανε μεγάλα λάθη, πολλοί χαρακτήρισαν το σόου ως «απογοητευτικό» και «απαίσιο», ενώ άλλοι το συνέκριναν με το «καραόκε στην παμπ» και είπαν ότι η φωνή του ακουγόταν σαν τον Κέρμιτ τον Βάτραχο.

Ο Lionel προστίθεται σε μια μακρά λίστα με πρωτοκλασάτους τραγουδιστές που έχουν δεχθεί σκληρή κριτική για τις ερμηνείες τους, αλλά και τις καταστροφικές ατυχίες που είχαν στη σκηνή.

Το 2016, η Mariah Carey είχε μια οδυνηρή αμήχανη στιγμή όταν εμφανίστηκε στο Rockin' Eve της Πρωτοχρονιάς του Dick Clark -και εκτέθηκε ότι δεν τραγούδησε πραγματικά ζωντανά αφού αντιμετώπισε τεχνικές δυσκολίες.

Και ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει τη στιγμή που η Fergie κατουρήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας των Black Eyed Peas; Η τραγουδίστρια αργότερα εξήγησε ότι είχαν αργήσει τόσο πολύ που δεν είχε χρόνο να χρησιμοποιήσει το μπάνιο πριν από το σόου, ενώ τη χαρακτήρισε ως την πιο «μη ελκυστική στιγμή της ζωής της».

Η Yoko Ono κάποτε ενώθηκε με τον σύζυγό της, John Lennon, και το μουσικό είδωλο Chuck Berry για μια παράσταση -αλλά όταν άρχισε να ουρλιάζει ασυνάρτητα στο μικρόφωνο, τόσο το κοινό όσο και ο Chuck έμειναν εντελώς καταντροπιασμένοι.

Ο τραγουδιστής των Green Day, Billie Joe Armstrong, είχε μια εκρηκτική κατάρρευση στη μέση μιας εμφάνισης στο φεστιβάλ iHeartRadio το 2012, όπου το κοινό τον είδε να σπάει την κιθάρα του και να ουρλιάζει αισχρότητες για σχεδόν ένα λεπτό.

Από τη διαβόητη πλέον συναυλία της Μαράια Κάρεϊ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μέχρι το παράξενο παραλήρημα του Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ, παρακάτω ακολουθούν μερικές από τις μεγαλύτερες συναυλίες όλων των εποχών που κατέληξαν σε ναυάγια.

Mariah Carey

Η Mariah Carey είχε μια οδυνηρά αμήχανη στιγμή όταν ανέβηκε στη σκηνή για να εμφανιστεί στο Rockin' Eve της Πρωτοχρονιάς του Dick Clark το 2016.

Η τραγουδίστρια του All I Want For Christmas Is You, σήμερα 54 ετών, υποτίθεται ότι θα τραγουδούσε τα επιτυχημένα τραγούδια της Emotions και We Belong Together, καθώς και μια διασκευή του κλασικού εορταστικού Auld Lang Syne, κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής ABC -αλλά τα πράγματα πήγαν γρήγορα στραβά.

Όταν ξεκίνησε το δεύτερο τραγούδι, η Mariah φαινόταν να δυσκολεύεται να ακούσει το κομμάτι στο ακουστικό της.

Ξαφνικά σταμάτησε να κινεί το στόμα της, ενώ ο ήχος της φωνής της συνέχιζε να παίζει -αποδεικνύοντας ότι στην πραγματικότητα δεν τραγουδούσε ζωντανά.

Έξαλλη για την καταστροφή που εκτυλισσόταν μπροστά σε εκατομμύρια θεατές, ταραγμένη περπατούσε γύρω από τη σκηνή, χωρίς καν να προσπαθήσει να κάνει να φαίνεται ότι τραγουδούσε.

«Σ*** συμβαίνουν», έγραψε στη συνέχεια στο Twitter. «Καλή χρονιά σε όλους».

Οι εκπρόσωποι της Mariah έσπευσαν να κατηγορήσουν την Dick Clark Productions, ισχυριζόμενοι ότι η εταιρεία γνώριζε ότι υπήρχαν τεχνικά προβλήματα, αλλά σκόπιμα δεν τα διόρθωσε επειδή ήθελε να «αποκτήσει αξιολογήσεις».

«Δεν θα μάθω ποτέ την αλήθεια, αλλά ξέρω ότι τους είπαμε τρεις φορές ότι το μικρόφωνό της δεν λειτουργούσε και ότι ήταν μια καταστροφική παραγωγή», είπε ο μάνατζέρ της.

«Σίγουρα δεν καλώ το FBI για έρευνα. Είναι αυτό που είναι: Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Times Square. Η Μαράια τους έκανε τη χάρη. Ήταν η μεγαλύτερη σταρ εκεί».

Η Dick Clark Productions απάντησε χαρακτηρίζοντας την κατηγορία «συκοφαντική, εξωφρενική και ειλικρινά παράλογη». «Δεν είχαμε καμία ανάμειξη στις προκλήσεις που σχετίζονται με την παράσταση της κυρίας Κάρεϊ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», πρόσθεσε η εταιρεία. «Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, υπάρχουν φυσικά τεχνικά λάθη που μπορεί να συμβούν με τη ζωντανή τηλεόραση».

Σε μια συνέντευξη στο Entertainment Weekly λίγες μέρες αργότερα, η Mariah παραδέχτηκε ότι ήταν «ντροπιασμένη» από το όλο περιστατικό.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Ντικ Κλαρκ ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος και είχα την τύχη να δουλέψω μαζί του όταν ξεκίνησα για πρώτη φορά στη μουσική βιομηχανία», είπε στο Οutlet.

«Είμαι της άποψης ότι ο Ντικ Κλαρκ δεν θα άφηνε έναν καλλιτέχνη να το περάσει αυτό και θα ήταν τόσο στενοχωρημένος όσο εγώ σε πραγματικό χρόνο».

Ashlee Simpson

Η Ashlee Simpson πιάστηκε επίσης να τραγουδά playback όταν άρχισε να παίζει το λάθος τραγούδι κατά την εμφάνισή της στο Saturday Night Live το 2004.

Η 38χρονη σήμερα τραγουδίστρια έπρεπε να ερμηνεύσει το Autobiography, αλλά εκτέθηκε όταν άρχισε να παίζει το φωνητικό κομμάτι ενός εντελώς διαφορετικού τραγουδιού.

Η Άσλεϊ κοίταξε γύρω της μπερδεμένη για μερικά δευτερόλεπτα -προτού προσπαθήσει να αξιοποιήσει στο έπακρο την τεταμένη στιγμή χορεύοντας. Τελικά έφυγε από τη σκηνή στη μέση του τραγουδιού.

Η κακή ερμηνεία έγινε γρήγορα viral εκείνη την εποχή -ειδικά επειδή η Ashlee είχε προηγουμένως κατηγορήσει την πράξη του lip-syncing.

«Είμαι εντελώς αντίθετη και προσβεβλημένη από αυτό», είπε στο MTV. «Θα αφήσω το πραγματικό μου ταλέντο να φανεί, όχι απλώς να στέκομαι εκεί και να χορεύω. Προσωπικά, δεν θα έκανα ποτέ lip-sync. Απλώς δεν είμαι εγώ».

Όταν ρωτήθηκε για την εμφάνιση από το TRL μήνες αργότερα, είπε ότι αναγκάστηκε να πλαστογραφήσει τη ζωντανή εμφάνιση αφού υπέφερε από παλινδρόμηση οξέος και έχασε τη φωνή της.

Green Day - Billie Joe Armstrong

Ο τραγουδιστής των Green Day, Billie Joe Armstrong, είχε μια εκρηκτική κατάρρευση στο φεστιβάλ iHeartRadio του 2012 -που είχε ως αποτέλεσμα να ουρλιάζει αισχρότητες και να σπάσει την κιθάρα του.

Αφού ανακάλυψε ότι το σετ τους είχε κοπεί λόγω μιας σύγκρουσης προγραμματισμού, ο μουσικός, τώρα 51 ετών, είχε ένα παράξενο ξέσπασμα.

Αφού παρατήρησε ένα ρολόι που μετρά αντίστροφα πόση ώρα τους είχε απομείνει στη σκηνή, ο Billie φώναξε: «Θα μου δώσεις ένα λεπτό; Ένα λεπτό; Είμαι εδώ από το 1988, δεν θα μου δώσεις ένα λεπτό; Δεν είμαι ο γ@@@@@@@ Τζάστιν Μπίμπερ, π@@@@@@@@».

Είπε τη βρισιά που αρχίζει από F περισσότερες από 20 φορές στο μόνο λεπτό που είχε απομείνει πριν οι διοργανωτές τού κλείσουν το μικρόφωνο.

Στη συνέχεια, το συγκρότημα δήλωσε συγγνώμη, δηλώνοντας: «Οι Green Day θέλουν να ζητήσουν συγγνώμη από όσους προσέβαλαν στο iHeartRadio Festival στο Λας Βέγκας. Το συγκρότημα δυστυχώς πρέπει να αναβάλει κάποιες από τις επερχόμενες προωθητικές εμφανίσεις του».

Αναφέρθηκε ότι ο Billie πήγε σε κλινική απεξάρτησης μέρες αργότερα.

Red Hot Chili Peppers - John Frusciante

Ο κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, έπαιζε επίτηδες σε λάθος ρυθμό κατά τη διάρκεια της παράστασης του συγκροτήματος στο Saturday Night Live το 1992 -αφού έμεινε δυσαρεστημένος με το επίπεδο της φήμης τους.

Η ερμηνεία των Red Hot Chili Peppers στο Saturday Night Live του τραγουδιού τους Under the Bridge το 1992 ήταν καταστροφική.

Λέγεται ότι ο κιθαρίστας John Frusciante, τώρα 53 ετών, δεν ήταν ευχαριστημένος με την ξαφνική πρωτιά του συγκροτήματος και σκόπιμα σαμπόταρε την εμφάνιση παίζοντας με λάθος ρυθμό. Κάποια στιγμή άρχισε να ουρλιάζει δυνατά από τη μουσική.

Στην αυτοβιογραφία του, Scar Tissue, ο frontman Anthony Kiedis μίλησε για την περίεργη στιγμή.

«Δεν είχα ιδέα τι τραγούδι έπαιζε ή σε ποιο πλήκτρο ήταν. Έμοιαζε σαν να ήταν σε άλλο κόσμο», θυμάται ο 60χρονος πλέον καλλιτέχνης.

«Ήμασταν σε ζωντανή τηλεόραση μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους και ήταν βασανιστήριο. Άρχισα να τραγουδάω σε αυτό που νόμιζα ότι ήταν το κλειδί, ακόμα κι αν δεν ήταν το κλειδί που έπαιζε. Ένιωθα ότι με μαχαιρώνουν στην πλάτη και με κρεμούσαν για να στεγνώσω μπροστά σε όλη την Αμερική, ενώ αυτός ο τύπος βρισκόταν σε μια γωνία στη σκιά, παίζοντας ένα παράφωνο πείραμα εκτός μελωδίας. Νόμιζα ότι το έκανε επίτηδες, μόνο και μόνο για να με γ@@@@ει».

Yoko Ono

Η Γιόκο Όνο άρχισε να ουρλιάζει ασυνάρτητα στο μικρόφωνο όταν ανέβηκε με τον Τσακ Μπέρι και τον σύζυγό της Τζον Λένον στη σκηνή το 1972, αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Στα μέσα της ερμηνείας τους στο Μέμφις του Τενεσί, η Γιόκο, τώρα 90 ετών, έβγαλε από το πουθενά ένα δυνατό κλάμα.

Ο Τσακ φαίνεται να άνοιξε ξαφνικά τα μάτια του από έκπληξη, πριν συνεχίσει την παράσταση.

Fergie - Black Eyed Peas

Η Fergie κατούρησε το παντελόνι της κατά τη διάρκεια ενός σόου με τους Black Eyed Peas το 2005 και αργότερα την χαρακτήρισε «την πιο μη ελκυστική στιγμή της ζωής της».

Η 48χρονη σήμερα τραγουδίστρια του Big Girls Don't Cry, εθεάθη να τραγουδά με ένα τεράστιο βρεγμένο σημείο στην περιοχή του καβάλου της.

Ενώ σκεφτόταν την «ντροπιαστική» στιγμή κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο Hot 97 το 2014, εξήγησε ότι βιαζόταν να ανέβει στη σκηνή και δεν είχε αρκετό χρόνο για να χρησιμοποιήσει πρώτα την τουαλέτα.

«Αργήσαμε στη σκηνή, οδηγώντας στον αυτοκινητόδρομο, είναι η κίνηση της Παρασκευής», θυμάται. «Φτάνουμε στη σκηνή και πρέπει να ξεκινήσουμε την παράσταση [αμέσως]».

«Τρέχω και κάνω το Let's Get It Started [πρώτα], και τρελαίνομαι. Πηδάω και τρέχω πάνω από τη σκηνή και η αδρεναλίνη μου έπεφτε και θεέ μου…» συνέχισε. «Μακάρι να μην είχε συμβεί. Ήταν τόσο ντροπιαστικό ».

Η Fergie αντιμετώπισε επίσης άλλη μια καταστροφική στιγμή, όταν τραγούδησε τον Εθνικό Ύμνο στον αγώνα All-Star του NBA στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, τον Φεβρουάριο του 2018, και χαρακτηρίστηκε ως η «χειρότερη ποτέ».

Εκείνη την εποχή, πολλοί άνθρωποι πήγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κατακεραυνώσουν την ερμηνεία της στην κλασική μελωδία, με έναν να αστειεύεται ότι ήταν τόσο άσχημη που έκανε τον Colin Kaepernick να σταθεί και να της πει να «μην είναι τόσο ασεβής απέναντι στον Εθνικό Ύμνο».

Led Zeppelin

Μια σειρά από ατυχίες ταλαιπώρησαν την εμφάνιση των Led Zeppelin στο Live Aid το 1985 -συμπεριλαμβανομένου του τραγουδιστή Robert Plant που έχασε τη φωνή του, η κιθάρα τους δεν ήταν συντονισμένη και ο Phil Collins μπήκε ως ντράμερ.

Όταν οι Led Zeppelin ανέβηκαν στη σκηνή στο Live Aid το 1985 και ενώθηκαν ξανά για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του ντράμερ John Bonham πέντε χρόνια πριν, οι θαυμαστές ήταν ενθουσιασμένοι που είδαν το συγκρότημα ξανά μαζί.

Αλλά δυστυχώς, πολλοί έμειναν απογοητευμένοι όταν πολλά πράγματα πήγαν τρομερά στραβά.

Όχι μόνο η φωνή του τραγουδιστή Robert Plant ακουγόταν γρατζουνισμένη και βραχνή, αλλά και το όργανο του κιθαρίστα Jimmy Page ήταν εντελώς εκτός τόνου.

Επιπλέον, ο Phil Collins αποφάσισε να συμμετάσχει ως δεύτερος ντράμερ την τελευταία στιγμή -αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήξερε τα τραγούδια και συνέχιζε να τα κάνει μαντάρα.

«Ήταν φρικτό», είπε ο Ρόμπερτ, τώρα 74 ετών, στο Rolling Stone λίγα χρόνια μετά. «Ήμουν βραχνός. Είχα κάνει τρεις συναυλίες συνεχόμενα πριν φτάσω στο Live Aid. Κάναμε πρόβες το απόγευμα και μέχρι να βγω στη σκηνή, η φωνή μου είχε κλείσει προ πολλού».

Επιπλέον, είπε ότι αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα που τους δυσκόλευαν να ακούσουν τον εαυτό τους μέσα από τα ακουστικά.

Ο Τζίμι Πέιτζ, τώρα 79 ετών, είχε κατηγορήσει στο παρελθόν τον Φιλ για την καταστροφική ερμηνεία του, δηλώνοντας: «Ο Ρόμπερτ μου είπε ότι ο Φιλ Κόλινς ήθελε να παίξει μαζί μας. Του είπα ότι ήταν εντάξει αν ξέρει τους ρυθμούς. Αλλά στο τέλος της ημέρας, δεν ήξερε τίποτα. Παίξαμε το Whole Lotta Love και εκείνος απλά έπαιζε ανίδεα και χαμογελούσε. Νόμιζα ότι ήταν πραγματικά ένα αστείο».