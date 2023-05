Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ μοιράστηκαν ένα εντυπωσιακό βίντεο από τα παρασκήνια μαζί με τα παιδιά τους φτάνοντας στη συναυλία - iefimerida.gr

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από τα παρασκήνια της συναυλίας μοιράστηκαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Χθες (07/05) Κυριακή πραγματοποιήθηκε στο παλάτι του Ουίσδορη συναυλία για την στέψη του βασιλιά Καρόλου και ο πρίγκιπας με την πριγκίπισσα της Ουαλίας τη χαρακτήρισαν ως «μια αξέχαστη βραδιά».



Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα παρακολούθησαν μαζί με τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας την pop συναυλία με πλήθος αστέρων, όπου εμφανίστηκαν οι Katy Perry, Olly Murs και Take That.



Περίπου 20.000 θεατές παρευρέθηκαν στο λαμπερό σόου μέσα στο βασιλικό κτήμα, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι το παρακολούθησαν μέσω της τηλεόρασης στο σπίτι τους.

Πριν λίγες ώρες ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ μοιράστηκαν πλάνα από τα παρασκήνια, που τους δείχνουν να φτάνουν στη συναυλία με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους, τον εννιάχρονο πρίγκιπα Τζορτζ και την οκτάχρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δημοσίευσαν το backstage βίντεο από την είσοδο τους στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram, όπως είχαν κάνει και στη στέψη του βασιλιά. Στο βίντεο που μοιράστηκε στην επίσημη σελίδα της Ουαλίας στο Instagram, το λαμπερό βασιλικό ζεύγος ακτινοβολούσε καθώς ανέβαινε τις σκάλες για να πάρει τη θέση του.

Ο πρίγκιπας Γεώργιος περπάτησε δίπλα στον πατέρα του, διάδοχο του θρόνου, ενώ η Κέιτ κρατούσε το χέρι της μοναχοκόρης της, η οποία ήταν ενθουσιασμένη. Από τη λαμπερή συναυλία έλειπε ο πρίγκιπας Λούι, ο οποίος έκλεψε για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις σε επίσημη εκδήλωση.



Όπως φαίνεται στο μονταρισμένο βίντεο οι άνθρωποι χόρευαν και ζητωκραύγαζαν γιορτάζοντας την στέψη του βασιλιά. Ανάμεσα στα αποσπάσματα της συναυλίας στο βίντεο βλέπουμε τη συγκινητική στιγμή που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ απέτισε συγκινητικό φόρο τιμής στον πατέρα του, λέγοντάς του: «Μπαμπά, είμαστε όλοι τόσο περήφανοι για σένα»..



Το βίντεο έδειχνε έναν ελαφρώς ανήσυχο Γουίλιαμ να κατεβαίνει τις σκάλες της συναυλίας, ενώ φαινόταν να ελέγχει αν είχε σημειώσεις στη τσέπη του. Στη συνέχεια, μεταπηδάει στον πρίγκιπα που απευθύνει ένα «τεράστιο ευχαριστώ" σε όλους όσοι ήρθαν στη συναυλία» πριν αποτίσει φόρο τιμής στον «βασιλιά, τη χώρα και την Κοινοπολιτεία».

Σε τρελά κέφια Τζορτζ- Σάρλοτ στη συναυλία





Σύμφωνα με την Daily Mail, καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς οι νεαροί βασιλείς πρίγκιπας Γεώργιος και πριγκίπισσα Σάρλοτ οδήγησαν την υπόλοιπη παρέα σε ένα τραγούδι στο φινάλε της παράστασης που ερμήνευσαν οι Take That, μαζί με χορωδούς από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.



Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα εθεάθησαν και οι δύο να σηκώνονται στα πόδια για να χορέψουν όταν ο Lionel Richie ερμήνευσε το πιο αγαπημένο του τραγούδι, All Night Long.

Οι βασιλικοί θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επεσήμαναν γρήγορα ότι η Sophie, η Δούκισσα του Εδιμβούργου, ήταν η βασίλισσα της πίστας, καθώς έλαμπε από χαρά και σήκωσε τα χέρια της στον αέρα καθώς το ποπ είδωλο των 70s τραγουδούσε το Easy Like Sunday Morning.



Μαζί με τα αγαπημένα είδωλα των ποπ σταρ, οι βασιλικοί παρακολούθησαν μια παράσταση Σαίξπηρ, ένα μπαλέτο και μια παράσταση με drone που αντανακλούσε την αγάπη της μονάρχη για το περιβάλλον.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στους νεότερους royals που παρευρίσκονταν, ιδίως όταν η πριγκίπισσα Charlotte προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή του πρίγκιπα George και έδειξε τον πατέρα της, τον πρίγκιπα της Ουαλίας, καθώς ανέβηκε στη σκηνή για να εκφωνήσει ομιλία κατά τη διάρκεια της συναυλίας στέψης.

Στη τρυφερή ομιλία του ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αντανακλούσε ότι η γιαγιά του, η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ, θα κοιτούσε στοργικά από τον ουρανό το Σαββατοκύριακο της στέψης του και θα ήταν μια «πολύ περήφανη μητέρα».