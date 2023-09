«Καταραμένο» το καστ «Game of Thrones»; Χωρισμοί, θάνατοι, εξαρτήσεις, άγνωστες ιστορίες - iefimerida.gr

Το Game of Thrones μπορεί να είναι γνωστό για τις άγριες πλοκές και τους ιδιαίτερους χαρακτήρες του.

Αλλά από τότε που η σειρά έφτασε στο τέλος της το 2019, αρκετοί από τους πρωταγωνιστές της αντιμετώπισαν τις δικές τους δυσκολίες στην προσωπική τους ζωή.

Ανάμεσά τους και η Sophie Turner, η οποία πρωταγωνίστησε ως Sansa Stark στη σειρά, της οποίας ο σύζυγος Joe Jonas κατέθεσε επίσημα αίτηση διαζυγίου από την Turner μετά από τέσσερα χρόνια γάμου αυτή την εβδομάδα.

Ο ίδιος δήλωσε στα χαρτιά ότι η σχέση τους έχει «διαλυθεί ανεπανόρθωτα» και υπάρχουν αναφορές ότι η Sophie αισθάνεται ότι «η ζωή της έχει μείνει στάσιμη μετά το Game of Thrones».

Ωστόσο, δεν είναι η μόνη πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς που έχει αντιμετωπίσει τραγωδίες τα τελευταία χρόνια.

Αρκετοί από τους συμπρωταγωνιστές της έχουν περάσει δύσκολες στιγμές στις προσωπικές τους σχέσεις, όπως η Maisie Williams, η οποία υποδύθηκε την Arya Stark στη σειρά.

Εν τω μεταξύ, άλλοι αστέρες του προγράμματος έχουν αντιμετωπίσει διαφορετικού είδους μάχες - συμπεριλαμβανομένου του Kit Harington, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα του με την κατάθλιψη και τον αλκοολισμό.

Υπάρχει λοιπόν κατάρα στο Game of Thrones; Παρακάτω ακολουθούν οι δύσκολοι αγώνες που έχουν δώσει οι ηθοποιοί τα τελευταία χρόνια…

Σόφι Τέρνερ, Τζο Τζόνας / Φωτογραφία: AP Photo/Altaf Qadri

Maisie Williams

Η Sophie δεν είναι η μόνη πρωταγωνίστρια του Game of Thrones που έχει αντιμετωπίσει ερωτικά προβλήματα τους τελευταίους μήνες.

Η συμπρωταγωνίστριά της Maisie Williams αποκάλυψε ότι χώρισε από τον επί πέντε χρόνια φίλο της Reuben Selby τον Φεβρουάριο.

Η 25χρονη ηθοποιός, έκανε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού τελευταία φορά είχε φωτογραφηθεί με τον σχεδιαστή, επίσης 25 ετών, στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού τον Οκτώβριο.

«Τέλος εποχής»: Τον Φεβρουάριο, η Maisie ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον χωρισμό της

Κοινοποιώντας ένα στιγμιότυπο του ζευγαριού έγραψε: «Το τέλος μιας εποχής. Ο Reuben και εγώ αποφασίσαμε να τερματίσουμε τη σχέση μας. Από τότε που γνωριστήκαμε πριν από 5 χρόνια, η σχέση μας πάντα επεκτεινόταν βαθιά στις κοινές και ξεχωριστές δημιουργικές μας καριέρες… και θα συνεχίσει να το κάνει. [...]. Υ.Γ. όχι άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ, πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας (το σκύλο μου)».

Το ζευγάρι είχε δώσει τροφή πρόσφατα σε εικασίες για χωρισμό, αφού μοιράστηκαν στιγμιότυπα από ξεχωριστές διακοπές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήταν αχώριστοι από τότε που δημοσιοποίησαν για πρώτη φορά το ειδύλλιό τους στα τέλη του 2019.

Reuben Selby, Maisie Williams / Φωτογραφία: Vianney Le Caer/Invision/AP

Kit Harington

Ο Kit Harington απέκτησε παγκόσμια φήμη με τον ρόλο του ως Jon Snow στο Game of Thrones.

Ωστόσο, μετά το τέλος της σειράς το 2019, πάλεψε με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη.Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στους Sunday Times, ο ηθοποιός δήλωσε ότι «πέρασε μερικά πολύ φρικτά πράγματα» τα χρόνια που ακολούθησαν από το τέλος της δραματικής σειράς φαντασίας το 2019.

Ο Κιτ αποκάλυψε ότι ενώ τώρα είναι «πολύ ευτυχισμένος» και «ικανοποιημένος», κάποτε πάλευε με σκέψεις αυτοκτονίας.

«Πέρασα κάποια αρκετά φρικτά πράγματα», δήλωσε στους Sunday Times, όταν περιέγραψε τη ζωή του μετά το τέλος του Game of Thrones.

«Πράγματα που μου συνέβησαν μετά το τέλος του Thrones και που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια του Thrones, ήταν αρκετά τραυματικής φύσης και περιλάμβαναν αλκοόλ», αποκάλυψε.

Ο Kit συνέχισε να περιγράφει την εμπειρία του που τον έκανε να φτάσει στον πάτο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μείνει σε κέντρο αποτοξίνωσης στο Privé-Swiss retreat στο Κονέκτικατ, το οποίο κόστιζε 95.000 λίρες το μήνα.

Όταν ρωτήθηκε από το δημοσίευμα αν σκέφτηκε ποτέ να αυτοκτονήσει, ο Kit φέρεται να δίστασε πριν πει: «Η απάντηση είναι ναι. Ναι, φυσικά. Πέρασα περιόδους πραγματικής κατάθλιψης όπου ήθελα να κάνω όλα τα είδη των πραγμάτων».

Ο Kit δήλωσε ότι ελπίζει τα σχόλιά του να βοηθήσουν άλλους που υποφέρουν και παραδέχτηκε ότι ήταν πολύ «μυστικοπαθής» σχετικά με τους εθισμούς του. «Θα πω για τους εθισμούς μου ότι τους κρατούσα πολύ, πολύ μυστικούς και ήμουν απίστευτα μυστικοπαθής και απίστευτα κλειδωμένος μαζί τους», εξομολογήθηκε.

Jason Mamoa

Και δεν είναι μόνο η Maisie και η Sophie των οποίων η ερωτική ζωή έχει ανατραπεί από το τέλος της σειράς.

Πέρυσι, ο Jason Mamoa και η σύζυγός του Lisa Bonet χώρισαν μετά από τέσσερα χρόνια γάμου και 16 χρόνια μαζί. Το ειδύλλιο του Mamoa και της Bonet χρονολογείται από το 2004, όταν γνωρίστηκαν από κοινούς φίλους σε μια παράσταση ενός τζαζ κλαμπ.

Jason Momoa, Lisa Bonet / Φωτογραφία: Jordan Strauss/Invision/AP

Ο 42χρονος πρωταγωνιστής του Game Of Thrones και η 54χρονη ηθοποιός του Cosby Show ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν με κοινή δήλωση που μοιράστηκαν στον λογαριασμό του Jason στο Instagram πέρυσι.

Η δήλωσή τους είχε ως εξής: «Όλοι έχουμε νιώσει τη συμπίεση και τις αλλαγές αυτών των μετασχηματιστικών καιρών… Μια επανάσταση εκτυλίσσεται και η οικογένειά μας δεν αποτελεί εξαίρεση… νιώθουμε και μεγαλώνουμε από τις σεισμικές αλλαγές που συμβαίνουν. Και έτσι μοιραζόμαστε την οικογενειακή μας είδηση ότι οι δρόμοι μας χωρίζουν».

Το ζευγάρι εξήγησε στη δήλωσή του γιατί ανακοίνωναν τον χωρισμό τους

Το ζευγάρι εξήγησε στη δήλωσή του ότι δεν ανακοινώνει τον χωρισμό του «επειδή πιστεύουμε ότι είναι άξιο λόγου, αλλά για να μπορούμε, καθώς συνεχίζουμε τη ζωή μας, να το κάνουμε με αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια».

«Η αγάπη μεταξύ μας συνεχίζεται, εξελίσσεται με τρόπους που επιθυμεί να γνωρίσει και να ζήσει. Απελευθερώνουμε ο ένας τον άλλον για να είμαστε αυτοί που μαθαίνουμε να γινόμαστε. Η αφοσίωσή μας ακλόνητη σε αυτή την ιερή ζωή & στα Παιδιά μας», κατέληξαν. «Διδάσκοντας στα παιδιά μας τι είναι δυνατό. Ζώντας την προσευχή».

«Μακάρι να επικρατήσει η αγάπη», πρόσθεσαν, υπογράφοντας ως «J & L».

Εμίλια Κλαρκ

Η Emilia Clarke, η οποία υποδύθηκε την Daenerys Targaryen στην επιτυχημένη σειρά, είχε μόλις ολοκληρώσει τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν της σειράς του HBO το 2013, όταν υπέστη το πρώτο της εγκεφαλικό ανεύρυσμα, ενώ γυμναζόταν με έναν προσωπικό γυμναστή.

Η πρωταγωνίστρια στάλθηκε γρήγορα για μαγνητική τομογραφία μετά το σοκαριστικό συμβάν, όπου διαγνώστηκε ότι είχε υποαραχνοειδή αιμορραγία.

Αυτός ο τύπος αιμορραγίας είναι μια απειλητική για τη ζωή μορφή εγκεφαλικού επεισοδίου, το οποίο προκαλείται από αιμορραγία γύρω από τον εγκέφαλο και το ένα τρίτο των ασθενών πεθαίνει αμέσως ή σύντομα μετά την πάθησή του.

Emilia Clarke / Φωτογραφία: Jordan Strauss/Invision/AP

Η Emilia δήλωσε στο New Yorker: «Στις χειρότερες στιγμές μου, ήθελα να τραβήξω την πρίζα. Ζήτησα από το ιατρικό προσωπικό να με αφήσουν να πεθάνω. Η δουλειά μου -όλο μου το όνειρο για το πώς θα ήταν η ζωή μου- επικεντρώθηκε στη γλώσσα, στην επικοινωνία. Χωρίς αυτό, ήμουν χαμένη».

Ενώ ανάρρωνε από το πρώτο της ανεύρυσμα, της είπαν ότι είχε και άλλο ένα στην άλλη πλευρά του εγκεφάλου της, το οποίο θα μπορούσε να εκραγεί ανά πάσα στιγμή, ωστόσο μπορεί και να βρίσκεται σε αδράνεια.

Πριν ξαναμπεί στα γυρίσματα, η Emilia έπρεπε να υπομείνει μια περιοδεία τύπου για την πρώτη σεζόν της σειράς και είπε ότι θυμάται ότι ένιωθε ότι θα μπορούσε να πεθάνει ανά πάσα στιγμή και τα κατάφερνε στις συνεντεύξεις πίνοντας μορφίνη.

Η Emilia Clarke ως Daenerys Targaryen στο Game Of Thrones

Παρά το γεγονός ότι της υποσχέθηκαν μια απλή επέμβαση, η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones, είπε ότι ξύπνησε ουρλιάζοντας από τον πόνο μετά την αποτυχημένη επέμβαση και οι γιατροί έπρεπε να την εγχειρήσουν ξανά προκειμένου να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιβίωσής της.

Είπε ότι ενώ περνούσε άλλον ένα μήνα στο νοσοκομείο έχανε μερικές φορές την ελπίδα της και υπέφερε από άγχος και κρίσεις πανικού, προσθέτοντας ότι ένιωθε σαν σκιά του παλιού της εαυτού.

Η ηθοποιός του Me Before You δήλωσε ότι τώρα δυσκολεύεται να ανακαλέσει εκείνες τις σκοτεινές στιγμές επειδή το μυαλό της προσπάθησε να τις αποκλείσει, αλλά θυμάται ότι ήταν πεπεισμένη ότι θα πεθάνει και ότι η ιστορία της θα βγει στη δημοσιότητα.

Diana Rigg

Η ηλικιωμένη ηθοποιός του Game of Thrones Dame, Diana Rigg, πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2020 σε ηλικία 82 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Η Βρετανίδα ηθοποιός έγινε γνωστή από την καλτ τηλεοπτική σειρά του 1961 "The Avengers", προτού πρωταγωνιστήσει ως η μαχαιροβγάλτης μητριάρχης Lady Olenna Tyrell στο "Game of Thrones" του HBO, μια σειρά που αργότερα παραδέχτηκε ότι δεν είχε παρακολουθήσει ποτέ.

Η Diana Rigg στο Game Of Thrones

Το Game Of Thrones απέτισε φόρο τιμής στον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Twitter μετά τον θάνατό της.

Ο συμπρωταγωνιστής της Dame Diana Rigg στο Game Of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau, έγραψε στο Instagram: «Dame Diana Rigg. Πάντα ανέβαζε τον πήχη με το απίστευτο ταλέντο, την ευφυΐα και το πνεύμα της. Απόλυτη χαρά και τιμή να δουλεύεις μαζί της. Είθε η ψυχή της να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Εν τω μεταξύ, ο John Bradley, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο Game of Thrones στο πλευρό της Diana Rigg, δήλωσε ότι η ηθοποιός ήταν «απλά υπέροχη».

Αναρτώντας ένα αφιέρωμα στην ηθοποιό στο Twitter, είπε: «Η Diana Rigg ήταν απλά υπέροχη. Αλλά όλοι το ξέρατε ήδη αυτό. Όλοι το ήξεραν. Πολύ λυπηρά νέα».

Ο ηθοποιός του Afterlife Tony Way έγραψε στο Twitter: 'Ένα πραγματικό είδωλο. Τη συνάντησα μερικές φορές στο Game of Thrones. Έπαιξα τάβλι μαζί της μια φορά. Με αποκάλεσε μ@λ@κα που την κέρδισα. Ήταν φανταστική». Πολλοί άλλοι επίσης ήταν οι συνάδελφοί της στο Game of Thrones, που την αποχαιρέτησαν μέσω των λογαριασμών τους στα social media.

BJ Hogg

Ο ηθοποιός του Game Of Thrones, BJ Hogg, ο οποίος έπαιζε τον Addam Marbrand στην πρώτη σειρά της σειράς, πέθανε σε ηλικία 65 ετών τον Μάιο του 2020.

Ο ηθοποιός, ο οποίος γεννήθηκε στο Λίσμπερν της Βόρειας Ιρλανδίας, ήταν περισσότερο γνωστός για το ρόλο του στο δράμα του HBO ως Addam Marbrand, καθώς και για τους ρόλους του στο The Fall του BBC και τον Big Mervyn στη βορειοϊρλανδική κωμική σειρά του BBC Give My Head Peace.

Η κωμική ομάδα πίσω από το Give My Head Peace, η συμμορία Hole in the Wall, ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Ο BJ είναι μέλος της οικογένειας του Give My Head Peace. Ήταν ένας εξαιρετικός ηθοποιός, σπουδαίος συνάδελφος και αληθινός φίλος. Οι σκέψεις μας είναι με τη σύζυγό του Elish, τον γιο του Nathan και την κόρη του Abigail αυτή τη στιγμή».

Ο ηθοποιός του Game Of Thrones, BJ Hogg

Ο ατζέντης του BJ, Geoff Stanton, δήλωσε στη Mailonline: «Είμαστε όλοι συντετριμμένοι με την είδηση του θανάτου του BJ και εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στη σύζυγό του Elish, τον γιο του Nathan και την κόρη του Abigail.

Ο BJ ήταν ένας εξαιρετικά καλός ηθοποιός με τεράστιο εύρος και χάρισμα στην κωμωδία και τη μουσική. Αλλά περισσότερο από αυτό, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, για τον οποίο δεν ειπώθηκε ποτέ κακή κουβέντα. Ήταν προνόμιο να τον εκπροσωπώ και να τον γνωρίζω. Θα είναι μεγάλη απώλεια για τη βιομηχανία μας και για όσους άγγιξε».

Darren Kent

Εκτός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο Game of Thrones, ως Goatherd από το Slavers Bay, ο γεννημένος στo Essex ηθοποιός Darren Kent ήταν επίσης διάσημος για τους ρόλους του στο EastEnders και στο Snow White and the Huntsman.

Ο Κεντ κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στα βραβεία Van D'or για τον ρόλο του στο Sunnyboy, ενώ έχει εργαστεί και ως σκηνοθέτης.

Ωστόσο, έδωσε επίσης μάχη με την οστεοπόρωση, την αρθρίτιδα και μια εξαιρετικά σπάνια δερματική διαταραχή στην αρχή της καριέρας του.

Υπήρξε ένας πολύ αγαπητός ηθοποιός, και δέχτηκε πολλές αφιερώσεις από φίλους και συγγενείς μετά τον θάνατό του. Έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2023, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα, σε ηλικία 39 ετών.

Sophie Turner

Ένας «δυστυχισμένος» Joe Jonas φέρεται να προσπάθησε να «σώσει» τον τετραετή γάμο του με τη Sophie Turner πριν καταθέσει την Τρίτη αίτηση διαζυγίου ως «έσχατη λύση».

Η Sophie είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν ότι νοσταλγούσε το Ηνωμένο Βασίλειο και ήθελε να μετακομίσει πίσω για την «ψυχική της υγεία», αλλά δεν μπόρεσε να πείσει τον Joe να φύγει από τις ΗΠΑ.

Ο 34χρονος τραγουδιστής των Jonas Brothers, και η 27χρονη πρωταγωνίστρια του Game of Thrones « δυσκολεύονταν φέτος» σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι τα υποτιθέμενα «πάρτι» της Turner προκάλεσαν ρήξη στο γάμο τους.



Joe Jonas, Sophie Turner

«Το διαζύγιο ήταν η έσχατη λύση για τον Joe. Δεν ήθελε ποτέ να διαλύσει την οικογένειά του, αλλά έπρεπε να πάρει αυτό που ένιωθε ότι ήταν η καλύτερη λύση για τα κορίτσια του», πρόσθεσε η πηγή.

Ωστόσο, κατέθεσε τα χαρτιά για να τερματίσει το γάμο του σε δικαστήριο της κομητείας Miami Dade - λίγες ώρες αφότου αποκαλύφθηκε ότι είχε προσλάβει δικηγόρο διαζυγίου.

Παρά τον διαφορετικό τρόπο ζωής τους, το εν διαστάσει ζευγάρι πιθανότατα δεν θα τσακωθεί για τα χρήματα εν μέσω του διαζυγίου του, καθώς έχουν ένα «σιδερένιο προγαμιαίο συμβόλαιο σε ισχύ», σύμφωνα με το The Blast.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει την τρίχρονη κόρη τους, Willa και μια κόρη ενός έτους, το όνομα της οποίας δεν έχουν αποκαλύψει, αλλά αναγράφεται ως D.J. στην αίτηση διαζυγίου.

Η πηγή συνέχισε: «Ένα δυστυχισμένο σπίτι δεν είναι σπίτι και η αλήθεια είναι ότι αυτός και η Sophie το περνούσαν φέτος. Υπάρχει πολύς θόρυβος εκεί έξω, αλλά δεν ήταν μια κατάσταση που ξεχείλισε το ποτήρι, όπως αναφέρεται».

Ο Joe Jonas και η Σόφι Τέρνερ χώρισαν μετά από τέσσερα χρόνια γάμου

«Η κατάσταση συνέχιζε να συσσωρεύεται και ο Joe έφτασε τελικά σε ένα σημείο όπου ένιωσε ότι είχε εξαντλήσει όλες τις επιλογές για να σώσει το γάμο του.

Έρχεται μετά από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο τρόπος ζωής της Sophie ήταν αυτός που έκανε τον εν διαστάσει σύζυγό της να καταθέσει αίτηση διαζυγίου.

Η ηθοποιός φέρεται να «γουστάρει να διασκεδάζει», γεγονός που προκάλεσε σύγκρουση με τον μουσικό, ο οποίος είναι περισσότερο σπιτόγατος. «Της αρέσει να διασκεδάζει- του αρέσει να μένει στο σπίτι. Έχουν πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής», αποκάλυψε μια πηγή στο TMZ.

Εν τω μεταξύ, ένας άλλος άνθρωπος κοντά στο ζευγάρι μοιράστηκε ότι η κατάθεση του Joe δεν ήταν «έκπληξη» για τους ανθρώπους γύρω τους και ότι το δίδυμο πέρασε «όλο το καλοκαίρι χωριστά», όπως αναφέρει το People.

«Δεν είχαν χωρίσει, αλλά ζούσαν ξεχωριστή ζωή για μήνες», υποστήριξε ο κοντινός τους άνθρωπος. «Όσον αφορά την κηδεμονία, όλα αυτά κυριολεκτικά μόλις συνέβησαν, οπότε τα βρίσκουν σε πραγματικό χρόνο», συνέχισε η πηγή, μοιραζόμενη ότι το ζευγάρι «είχε την έδρα του στη Φλόριντα».

«Τα παιδιά ήταν μαζί του τους τελευταίους μήνες, ταξίδευαν μαζί του με την οικογένειά του, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία. Η Sophie δούλευε στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο Jonas θα κρατήσει όλα τα πνευματικά του δικαιώματα από τη μουσική, ενώ η Turner θα κρατήσει τα χρήματα που έβγαλε από την καριέρα της ως ηθοποιός.