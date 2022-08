House of The Dragon: «Κοντή και χαζή» αποκάλεσε την ηθοποιό Εμίλια Κλαρκ ο CEO καναλιού στην πρεμιέρα της νέας σειράς - iefimerida.gr

O διευθύνων σύμβουλος του συνδρομητικού καναλιού Foxtel της Αυστραλίας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την πρεμιέρα του House of the Dragon, χρησιμοποίησε σκληρά λόγια για την ηθοποιό Εμίλια Κλαρκ.

Το πρίκουελ του Game of Thrones έκανε πρεμιέρα και ο Πάτρικ Ντελάνι παρευρέθηκε στο Entertainment Corner, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τα σχόλια στην άλλοτε πρωταγωνίστρια, Εμίλια Κλαρκ.

«Τι είναι αυτό το σόου με το κοντό, χαζό κορίτσι που “μπαίνει στη φωτιά;», είπε ο Ντελάνι, ο οποίος αναφερόταν σε μια σκηνή από το Game of Thrones στην οποία η Κλαρκ, ως «Νταινέρυς Ταργκάρυεν» μπαίνει μέσα σε έναν φλεγόμενο ναό.

Η Εμίλια Κλαρκ δεν συμμετέχει στη νέα σειρά και γι’ αυτό δεν χρειάστηκε να ακούσει από κοντά την άποψη του CEO του Foxtel για εκείνη ενώ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τους χαρακτηρισμούς του.

Σκηνή από τη νέα σειρά House of the Dragon / ASSOCIATED PRESS

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, δύο από τους παρευρισκομένους, είπαν ότι οι αντιδράσεις στο σχόλιό του ήταν ψυχρές. «Ένιωθε σαν να περίμενε να γελάσουμε μαζί, αλλά οι όλοι στην αίθουσα ήμασταν προφανώς σοκαρισμένοι από αυτό», είπε.

Ύστερα από τον σάλο που δημιουργήθηκε, ο Πάτρικ Ντελάνι απολογήθηκε μέσω τρίτων.

Συνεργάτες του από την εταιρεία της Foxtel, είπαν: «Στόχος ήταν να μεταφέρουμε, ότι για εκείνον το Games of Thrones ήταν κάτι πολύ διαφορετικό για την τηλεόραση του 2011 και ότι η Εμίλια Κλαρκ πήγε από σχετικά άγνωστη σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες και πιο αγαπητές ηθοποιούς στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Εκ μέρους του κ. Ντελάνι, ο Όμιλος Foxtel ζητά συγγνώμη εάν τα σχόλιά του παρεξηγήθηκαν και προκάλεσαν οποιαδήποτε προσβολή».

Σκηνή από τη νέα σειρά House of the Dragon / ASSOCIATED PRESS



Εμίλια Κλαρκ: Τέλος το Game of Thrones για εμένα

Όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότι η HBO ετοιμάζει μία σειρά που θα επικεντρώνεται στον Τζον Σνόου του Κιτ Χάρινγκτον, η ηθοποιός Εμίλια Κλαρκ αποκάλυψε πως δεν θα επιστρέψει στη νέα σειρά και γενικότερα στον κόσμο του Game of Thrones.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη, αν θα ήθελε να επιστρέψει στο franchise, είπε ξεκάθαρα: «Όχι, νομίζω ότι τελείωσα με το Game of Thrones».

To «House of Dragon» θα προβάλλεται από τις 21 Αυγούστου με την πρώτη σεζόν να περιλαμβάνει 10 επεισόδια. Η σειρά μας ταξιδεύει 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, και συγκεκριμένα, στον εμφύλιο πόλεμο των Ταργκάριεν. Η πρίκουελ σειρά βασίζεται στο βιβλίο «Fire & Blood» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και η σκηνοθεσία ανήκει στους Ράιαν Κόνταλ και Μιγκέλ Σάποκνικ.