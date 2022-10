Πίσω από την «κατάρα του Glee»: Ναρκωτικά, παιδοφιλία, αυτοκτονίες, εκφοβισμοί, τραγικοί θάνατοι - iefimerida.gr

Η σειρά Glee συζητήθηκε πολύ, όχι μόνο για την επιτυχία που σημείωσε αλλά και για τις παρασκηνιακές διαμάχες και τα σκάνδαλα που ξέσπασαν κατά καιρούς.

Τώρα, όλο αυτό το σκοτεινό παρασκήνιο, πρόκειται να διερευνηθούν σε μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ.

Η σειρά που αποτελείται από τρία τμήματα, θα εξετάσει τα αμέτρητα σκάνδαλα μεταξύ των ηθοποιών της σειράς, όπως αυτό με τον Mark Salling, ο οποίος αυτοκτόνησε αφού δήλωσε ένοχος για κατηγορίες παιδικής πορνογραφίας, την υπερβολική δόση ηρωίνης του Cory Monteith, οι κατηγορίες για bullying -εντός του πλατό- από τη Lea Michele και ο σοκαριστικός πνιγμός της Naya Rivera.

Η άτιτλη σειρά των Discovery+ και ID θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με μέλη του καστ και του συνεργείου, τα οποία θα μοιραστούν αναμνήσεις από τη θητεία τους στη σειρά του Fox, καθώς και άγνωστες μέχρι σήμερα μαρτυρίες από συγγενείς και φίλους.

Το Glee έπαιξε για έξι σεζόν από το 2009 έως το 2015 και καθ' όλη τη διάρκεια της προβολής του και τα χρόνια που ακολούθησαν, όλα αυτά τα σκάνδαλα κυριάρχησαν οδηγώντας σε ισχυρισμούς περί «κατάρας του Glee».

Το πρόγραμμα είχε ως επίκεντρο το κλαμπ Glee του λυκείου William McKinley και πρωταγωνιστούσαν οι Lea Michele, Matthew Morrison, Cory, Darren Criss, Chris Colfer, Jane Lynch, Amber Riley, Mark, Heather Morris και Kevin McHale.

Η μοιραία μάχη του Cory Monteith με τα ναρκωτικά και το ποτό

Σε αυτό που αποτέλεσε την απαρχή της παρασκηνιακής κατάρρευσης της σειράς, στις 13 Ιουλίου 2013, ο Cory Monteith, που υποδυόταν τον Finn Hudson, βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία 31 ετών στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Βανκούβερ, αφού πήρε έναν θανατηφόρο συνδυασμό ηρωίνης και αλκοόλ. Τέσσερις μήνες πριν από το θάνατό του είχε ολοκληρώσει μια περίοδο αποτοξίνωσης.

Ο Cory έβγαινε με τη Lea Michele κατά τη στιγμή του θανάτου του. Αφού έγινε γνωστή η είδηση της υπερβολικής δόσης του, αποκαλύφθηκε ότι η Lea τηλεφώνησε στη μητέρα του και ουρλιάζοντας με υστερία, ρώτησε: «Είναι αλήθεια;». Μετά το θάνατό του, εξέδωσε μια δήλωση.

Μέσω του εκπροσώπου της, η ηθοποιός είπε: «Η Lea είναι βαθιά ευγνώμων για όλη την αγάπη και την υποστήριξη που έλαβε από την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές της. Μετά το θάνατο του Cory, η Lea θρηνεί μαζί με την οικογένειά του και κάνει τις κατάλληλες διευθετήσεις μαζί τους. Υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον καθώς υπομένουν μαζί αυτή τη βαθιά απώλεια».

Η Lea, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της Zandy Reich, άρχισε να βγαίνει με τον Cory το 2012 και μετά τον θάνατό του δήλωσε: «Δεν υπήρχε καλύτερος άνθρωπος από τον Cory. Έτσι, για τον χρόνο που περάσαμε μαζί, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό».

Πέντε χρόνια μετά το θάνατό του, η μητέρα του Cory, Ann McGregor, επέμεινε ότι ο γιος της είχε πάρει παυσίπονα μετά από οδοντιατρική εργασία για να καλύψει τα δόντια του τις εβδομάδες πριν από την υπερβολική δόση και ότι «δεν ήθελε ποτέ να πεθάνει».

Είπε ότι είχε παλέψει από νεαρή ηλικία με τους δαίμονες του, καθώς έπινε και κάπνιζε μαριχουάνα από τα 13 του χρόνια, ενώ μέχρι τα 19 του είχε δύο παραμονές σε κέντρο αποτοξίνωσης. Ενώ κατάφερε να καθαρίσει για ένα διάστημα, ξαναγύρισε στις κακές συνήθειες όταν πήγε στο Χόλιγουντ.

Η Ann, η οποία παραδέχτηκε ότι ο γιος της άρχισε να κάνει ξανά χρήση ναρκωτικών τον Δεκέμβριο του 2012, επτά μήνες πριν από τον θάνατό του, δήλωσε: «Δεν ήταν έτοιμος για τον κόσμο του Χόλιγουντ. Τα ναρκωτικά ήταν ο τρόπος του για να ξεφύγει». Μετά το θάνατό του, είπε: «Ακόμα δεν μπορώ να μαζέψω τα κομμάτια. Ο κόσμος μου σταμάτησε εντελώς. Και είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος από ό,τι ήμουν πριν».

Ο πνιγμός και η σύλληψη της Naya Rivera

Στις 8 Ιουλίου 2020, η ηθοποιός Santana Lopez Naya Rivera πνίγηκε κατά λάθος σε ηλικία 33 ετών, ενώ έκανε βόλτα με βάρκα στη λίμνη Piru της Καλιφόρνιας με τον τετράχρονο γιο της.

Ένας άλλος βαρκάρης σήμανε συναγερμό αφού είδε το σκάφος να παρασύρεται και το παιδί να κοιμάται μέσα στο σκάφος.

Ο γιος της Naya, Josey, δήλωσε στους ερευνητές ότι κατάφερε κι επέστρεψε στο σκάφος αλλά η μητέρα του όχι.

Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι η ηθοποιός πέθανε από πνιγμό και δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ έπαιξαν ρόλο στο θάνατό της.

Η Naya απέκτησε τον γιο της, Josey Hollis, με τον τότε σύζυγό της Ryan Dorsey το 2015. Αποκάλεσε τον μικρό της γιο «τη μεγαλύτερη επιτυχία της» στα απομνημονεύματά της "Sorry Not Sorry" το 2016.

Η Rivera και ο Hollis χώρισαν το 2018, αφού η Rivera είχε υποβάλει αίτηση για να τερματιστεί ο γάμος το 2016, αλλά αρχικά είχαν συμφιλιωθεί.

Το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών του 2017, η Rivera συνελήφθη στη Δυτική Βιρτζίνια ως ύποπτη για ενδοοικογενειακή βία κατά του Dorsey. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Kanawha δήλωσε ότι ο Dorsey ζήτησε αργότερα να μην ασκηθεί δίωξη σε βάρος της Rivera.

Η καταδίκη και ο θάνατος του Mark Salling για παιδική πορνογραφία

Σοκ προκάλεσε η σύλληψη του Mark Salling το 2015 και η επακόλουθη καταδίκη του το 2017 για κατοχή περισσότερων από 50.000 εικόνων και 600 βίντεο που έδειχναν κορίτσια, ορισμένα από τα οποία ήταν μόλις τριών ετών, να βιάζονται. Μάλιστα, περιγράφηκε ως «η χειρότερη συλλογή πορνογραφίας που έχει δει το έθνος».

Ο Salling, ο οποίος υποδυόταν τον Noah "Puck" Puckerman στη σειρά, είχε προσπαθήσει να τα αποκρύψει καλύπτοντας τη διεύθυνση IP του και αποθηκεύοντάς τα σε έναν κρυπτογραφημένο σκληρό δίσκο. Αποκαλύφθηκαν στην αστυνομία από μια πρώην φίλη του στην οποία τα έδειξε. Εκείνη αρρώστησε και ειδοποίησε τις αρχές, ενώ στη συμφωνία ομολογίας του, η έκταση της συλλογής του περιγράφηκε με συγκλονιστικές λεπτομέρειες.

Βρέθηκε νεκρός στις 30 Ιανουαρίου 2018 κοντά στο σπίτι του στο Sunland του Λος Άντζελες. Είχε αυτοκτονήσει με απαγχονισμό Ο θάνατός του επήλθε λίγο πριν από την καταδίκη του, η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα στις 7 Μαρτίου. Είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει το προηγούμενο έτος κόβοντας τις φλέβες του, μετά την οποία υποβλήθηκε σε θεραπεία για ψυχολογικά προβλήματα.

Ο Salling έβγαινε με τη Naya από το 2007 έως το 2010. Στα απομνημονεύματά της το 2016, με τίτλο "Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up" (Συγγνώμη δεν λυπάμαι: Όνειρα, λάθη και ενηλικίωση), η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν εξεπλάγη από τις φρικτές καταδίκες του.

«Δεν μπορώ να πω ότι σοκαρίστηκα εντελώς. Όταν με παράτησε ο Μαρκ, σκέφτηκα ότι ήταν το χειρότερο πράγμα που έγινε ποτέ, αλλά μπορείτε να φανταστείτε αν δεν είχε συμβεί αυτό;...

Πριν από τον θάνατό του, τον Ιανουάριο του 2013, η πρώην φίλη του Salling, Roxanne Gorzela, τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση, καθώς την ανάγκασε να κάνει σεξ χωρίς προφυλάξεις χωρίς τη συγκατάθεσή της. Εκείνος αρνήθηκε τις κατηγορίες και κατέθεσε ανταγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Τον Μάρτιο του 2015, βγήκαν από το δικαστήριο με τους δικαστές να τον διατάζουν να της καταβάλει 2,7 εκατομμύρια δολάρια.

Ο σάλος με τη συμπεριφορά της Lea Michele και οι ισχυρισμοί περί αναλφαβητισμού

Η Lea Michele, η οποία υποδύθηκε τη Rachel Berry στη σειρά, έχει κατηγορηθεί για εκφοβισμό τα τελευταία χρόνια , αφού πολλά μέλη του καστ και του συνεργείου βγήκαν μπροστά και κατηγόρησαν την πρωταγωνίστρια για άθλια συμπεριφορά στα γυρίσματα.

Οι κατηγορίες για bullying στα γυρίσματα ξεκίνησαν με ένα tweet από τη συμπρωταγωνίστρια της Lea, Samantha Ware, το 2020, κατηγορώντας την ότι ήταν αγενής μαζί της στα γυρίσματα και συμπεριφερόταν με «τραυματικές μικροεπιθέσεις».

Στη συνέχεια, άλλοι επιτέθηκαν στην ηθοποιό με δικούς τους ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Heather Morris, Dabier Snell και Yvette Nicole Brown. Στη συνέχεια, τη Lea παράτησε ο χορηγός της, HelloFresh.

Η 35χρονη Morris, η οποία υποδυόταν τη μαζορέτα Brittany S. Pierce στη σειρά του Ryan Murphy, ισχυρίζεται ότι η Michele ήταν «πολύ» δυσάρεστη για να δουλέψει μαζί της, λέγοντας: «Ήταν δυσάρεστη για να δουλέψω μαζί της; Πάρα πολύ- για να φέρεται η Lea στους άλλους με την ασέβεια που έκανε για τόσο καιρό, πιστεύω ότι ΠΡΕΠΕΙ να την ξεμπροστιάσουν».

Η Lea ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε ότι «ποτέ δεν έκρινε τους άλλους από την καταγωγή τους ή το χρώμα του δέρματός τους». Επέμεινε επίσης ότι θα μάθει από τα λάθη που έχει κάνει, ώστε «να μπορέσει να γίνει πραγματικό πρότυπο για το παιδί μου» όταν γεννήσει σε μερικούς μήνες.

Η Naya και η Lea είχαν ως γνωστόν προστριβές στα γυρίσματα, με την πρώτη να γράφει στο βιβλίο της: «Ένας από τους συγγραφείς του Glee είπε κάποτε ότι η Lea και εγώ ήμασταν σαν τις δύο πλευρές της ίδιας μπαταρίας και αυτό μας συνοψίζει. Είμαστε και οι δύο ισχυρογνώμονες και ανταγωνιστικές - όχι μόνο μεταξύ μας αλλά με όλους - και αυτό δεν είναι καλό μείγμα...

Είμαστε όλοι αγχωμένοι, ναι, αλλά όλοι δουλεύουμε για τον ίδιο στόχο, οπότε γελάστε και συνεχίστε. Η Lea ήταν πολύ πιο ευαίσθητη, όμως, και φαινόταν ότι με κατηγορούσε για οτιδήποτε και ό,τι πήγαινε στραβά».

Η Lea έχει γίνει και στο παρελθόν στόχος χλευασμού, αφού αρκετοί θαυμαστές της υπαινίχθηκαν ότι δεν μπορούσε να διαβάσει, ενώ η ίδια έχει διαψεύσει τη φήμη αρκετές φορές στο παρελθόν.

Η σταρ στο παρελθόν αστειεύτηκε με την viral θεωρία για την υποτιθέμενη αγραμματοσύνη της με ένα χιουμοριστικό βίντεο που μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο TikTok.

Στο κλιπ, η ηθοποιός χρησιμοποίησε ένα ηχητικό απόσπασμα από το The Kardashians και πρόσθεσε ένα γραφικό κείμενο στην ανάρτησή της που έγραφε: «Καλώ τον Τζόναθαν να μου διαβάσει τα σχόλια στο πρώτο μου TikTok».

Ο θάνατος των μελών του συνεργείου: «Χάσαμε άλλον έναν»

Μεταξύ του 2013 και του 2014, η σειρά γνώρισε τρεις σπαρακτικούς θανάτους. Τρεις μήνες μετά το θάνατο του Cory το 2013, ο βοηθός σκηνοθέτη Jim Fuller έφυγε από τη ζωή στον ύπνο του, από καρδιακή ανεπάρκεια.

Στην τέταρτη σεζόν, έγινε μια διακριτική αναφορά στον Jim, ενώ ο κινηματογραφιστής του Glee, Joaquin Sedillo, έγραψε στο Twitter μετά το θάνατό του: «Αυτά είναι τόσο θλιβερά νέα. Ο Τζιμ ήταν τόσο σπουδαίος τύπος και ήταν πάντα τόσο καλός μαζί μου».

Στη συνέχεια, το 2014, οι ηθοποιοί έμειναν «συντετριμμένοι» από τον θάνατο της βοηθού παραγωγής Nancy Motes, αδελφής της Julia Roberts. Η Nancy πέθανε σε ηλικία 37 ετών, αφού πνίγηκε σε μια μπανιέρα στις 9 Φεβρουαρίου 2014. Βρέθηκε περιτριγυρισμένη από μη συνταγογραφούμενα και συνταγογραφούμενα χάπια, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Στο σημείωμα της αυτοκτονίας της υποστήριξε ότι η ηθοποιός ήταν τόσο σκληρή που «με οδήγησε στην πιο βαθιά κατάθλιψη που είχα ποτέ». Περιέγραψε τη βραβευμένη με Όσκαρ σταρ ως «δήθεν αδελφή» που δεν θα έπρεπε να πάρει τίποτα αν πέθαινε - εκτός από τη μνήμη ότι την έσπρωξε στα άκρα.

Στο χειρόγραφο σημείωμα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο εν μέσω μιας δικαστικής διαμάχης για την περιουσία της, η Νάνσι είπε ότι η κακοποίηση της Ρόμπερτς ήταν τόσο άσχημη που «ξεσπάω σε κλάματα επειδή ξυπνάω».

Μετά τον τραγικό θάνατο της Nancy, η συνάδελφος βοηθός παραγωγής Cristina Lageman μίλησε στη MailOnline για τον θάνατο του Jim, την αυτοκτονία της Nancy και τις ανησυχίες για «κατάρα» στη σειρά.

Η Cristina δήλωσε: «Ήταν τόσο καλή φίλη για μένα. Είναι απλά σοκαριστικό. Ναι, είχε τους δικούς της μικρούς αγώνες, αλλά όταν βρεθήκαμε μαζί, απλά δεθήκαμε και δεν τους άφησε ποτέ να την επηρεάσουν. Είναι τόσο σοκαριστικό, αφού πέθανε πέρυσι ο Cory και μετά πέθανε ένα μέλος του συνεργείου, ο Jim Fuller. Τώρα έχουμε αυτό το χτύπημα και είναι σχεδόν υπερβολικό.

Το Glee ήταν σαν οικογένεια. Περνούσαμε 12 ώρες την ημέρα μαζί. Αναφερόμασταν ο ένας στον άλλον ως “Η οικογένεια Glee”. Οι συνάδελφοι έκαναν αναρτήσεις στο Facebook: “Χάσαμε άλλον έναν”».