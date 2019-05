Βικτώρια Καρύδα: Η νέα της ζωή μετά από τη δολοφονία του συζύγου της [εικόνες]

View this post on Instagram

✔️ #New #VK_SwimWear #SS19 #Campaign #SwimWear 👙 WWW.VKChoice.com 👙 🎥💄 @prokopiosmakrilakis #Using @esteelauder @tomfordbeauty 💄 #Model #BikiniGirl #BeachLife #Paradise #Summer2019 #Elegance #Colors #VK_Bags #VK_Dresses #VK_Swim #InstaFashion #DestinationParadise