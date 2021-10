Η Νταϊάνα έβαζε τον εραστή της στο πορτμπαγκάζ της BMW της για να μπει κρυφά στο παλάτι και άλλες πικάντικες ιστορίες -Οι σωματοφύλακές της αποκαλύπτουν | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η ζωή για τους σωματοφύλακες του πρίγκιπα Καρόλου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δεν ήταν ποτέ εύκολη. Πόσω μάλλον, όταν προσπαθούσαν να τους προστατεύσουν την περίοδο που ο γάμος τους είχε διαλυθεί και ο ένας απατούσε τον άλλον.

Ένα νέο βιβλίο, με τίτλο «The Secret Royals: Spying and the Crown, from Victoria to Diana» επικεντρώνεται στη ζωή των μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και στις σχέσεις που είχαν οι ίδιοι οι royals με το προσωπικό ασφαλείας τους, αλλά και στους κινδύνους που αντιμετώπισαν όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, στο βιβλίο αναφέρεται ότι ο πρίγκιπας Κάρολος λίγο έλειψε να πέσει θύμα απαγωγής στα 20 του, τη δεκαετία του 1960.

Οι απιστίες του Καρόλου και της Νταϊάνα

«Οταν συνόδευα την λαίδη Νταϊάνα στα προσωπικά της ραντεβού, δεν έπρεπε να το μάθει κανείς. Ούτε οι συνάδελφοί μου που ήταν στην υπηρεσία του Καρόλου, ούτε οι άνθρωποι της βασίλισας και του παλατιού, ούτε καν οι ανωτεροί μου, καθώς όλοι γνωρίζαμε ότι ανάμεσά μας βρίσκονταν και «καρφιά» που τα κάρφωναν στα tabloids», θυμάται ένας από τους πρώην σωματοφύλακες της Νταϊάνα.

Όταν ο πρίγκιπας Κάρολος οδηγούσε την Aston Martin του 17 μίλια από το Highgrove, το εξοχικό τους σπίτι στο Gloucestershire, για να επισκεφθεί την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς στο Middlewick House, συνοδευόταν πάντα από τον αξιωματικό του, Κόλιν Τρίμιν.

Από την άλλη, όταν η Νταϊάνα επισκεπτόταν τον αγαπημένο της Τζέιμς Χιούιτ στο εξοχικό της μητέρας του στο West Country, ο αξιωματικός ασφαλείας της κοιμήθηκε στον καναπέ κάτω, ενώ το ζευγάρι ήταν στον επάνω όροφο.

Αρχικά, κάθε φορά που συναντούσε τον Χιούιτ στο Ντέβον, η πριγκίπισσα Νταϊάνα ζητούσε να την αφήσουν για το Σαββατοκύριακο και μετά να εξαφανιστούν. Οι αστυνομικοί της προστασίας της ήταν πιστοί και διακριτικοί, αλλά και τρομοκρατημένοι, αφού ήξεραν ότι αν της συμβεί κάτι, θα βρίσκονταν σε πάρα πολύ δεινή θέση. Ευτυχώς, ο Χιούιτ ήταν πιο λογικός από τη Νταϊάνα. «Ευτυχώς μπορούσαμε να συνεννοηθούμε μαζί του. Ως στρατιωτικός, καταλάβαινε τη σοβαρότητα της κατάστασης» θυμάται ένας από αυτούς.

Όταν ο εραστής της πριγκίπισσας Νταϊάνα είδε την Καμίλα γυμνή

Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι οι κατοικίες στο Λονδίνο του Χιούιτ και της Καμίλα ήταν κυριολεκτικά η μία απέναντι στην άλλη στο Clareville Grove στο South Kensington.

Η Καμίλα είχε μια εκκεντρική συνήθεια. Της άρεσε να κάνει τις δουλειές του σπιτιού της γυμνή και μια μέρα ο Χιούιτ έτυχε και την είδε χωρίς τα ρούχα της. Ο σύζυγός της, Άντριου Πάρκερ Μπόουλς, ήταν ο διοικητής του. Αν και δεν ήταν στενοί φίλοι, χαιρετούσαν τακτικά ο ένας τον άλλον με μια ευγενική «καλημέρα».

«Η Νταϊάνα ήταν σκέτη καταστροφή. Οταν ήθελε να βρεθεί με τον Χιούιτ μόνη της στο Ντέβον μας ζητούσε να την συνοδέψουμε και μετά εξαφανιζόταν για όλο το Σαββατοκύριακο. Ζούσαμε με τον τρόμο μην της συμβεί κάτι. Θα μας αποκεφάλιζαν. Σε ένα Σαββατοκύριακο άσπρισαν τα μαλλιά μας».

Και συνεχίζει: «Το χειρότερο ήταν με το ερωτικό κρυσφύγετο της Νταϊάνα στο Λονδίνο. Το σπίτι που βρήκε, ήταν ακριβώς απέναντι από το σπίτι των Πάρκερ Μπόουλς στο Κλάρβιλ Γκρόουβ στο Νότιο Κένσιγκτον και μάλιστα σχεδόν δίπλα με τα γραφεία της PLO, της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης… Κόλαση. Δεν έπρεπε μόνο να τους κρύβουμε από μεταξύ τους, αλλά και από τις μυστικές υπηρεσίες».

Οι φόβοι της πριγκίπισσας Νταϊάνα ότι τους κατασκοπεύουν

Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα, όταν ο Τύπος άρχισε να «χώνει τη μύτη του» στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, στέλνοντας κατασκόπους. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Κάρολος και η Νταϊάνα έγιναν έντονα μυστικοπαθείς και μερικές φορές προσπάθησαν να αποφύγουν τη δική τους ασφάλεια. Η Νταϊάνα ήταν η χειρότερη. Ακόμα και κατά τα πρώτα χρόνια του γάμου τους, έγινε μάλλον καλή στο να ξεφεύγει από τη δική της ασφάλεια. Αυτό προκάλεσε περιοδικούς πανικούς όταν οι βασιλικοί υπηρέτες κατάλαβαν ότι είχε φύγει για να ψωνίσει στο King's Road, προστατευμένη μόνο από ένα ζευγάρι κομψά γυαλιά ηλίου.

Μετά το χωρισμό του ζευγαριού, ήταν ακόμα πιο απερίσκεπτη. Στο αυστριακό ορεινό θέρετρο Lech, απέφυγε την ομάδα προστασίας της κάνοντας ένα νυχτερινό άλμα σε βαθύ χιόνι από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου στο ξενοδοχείο της και έπειτα πήγε μια βόλτα. Ο αξιωματικός προστασίας της τη ρώτησε αργότερα: «Κυρία, τι σκεφτόσασταν;».

Λίγο αργότερα, η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε μια ειλικρινή συνομιλία με τον Ντέιβιντ Μέινελ, τον ανώτερο αστυνομικό που διοικούσε το SO14, τη μονάδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που ηγείται όλη την προστασία των VIP στη Βρετανία.

Του εξήγησε ότι ενώ «είχε πολλούς εχθρούς», είχε επίσης «πολλούς φίλους, μερικούς σε χώρους γνώσης». Είχε χρησιμοποιήσει αυτές τις επαφές υψηλού επιπέδου για να ερευνήσει τι πραγματικά συνέβαινε και να θέσει ερωτήσεις.

Σύμφωνα με τον Μέινελ, δεν μπορούσε να τους κατονομάσει επειδή θα μπορούσαν να χάσουν τη δουλειά τους, αλλά της είπαν ότι χωρίς καμία αμφιβολία πέντε άτομα από έναν οργανισμό είχαν αναλάβει πλήρη απασχόληση να «επιβλέπουν» τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένης της ακρόασης των ιδιωτικών τηλεφωνικών συνομιλιών της.

Ακόμα και η ΝSA είχε έναν ολόκληρο ογκώδη φάκελο για την πρίγκιπισα της Ουαλίας. Απο ότι όμως φαίνεται οι Αμερικανοί κατέγραφαν τις ακτιβιστικές δραστηριότητές της. Παρόλα αυτά η NSA έχει σήμερα έναν φάκελο με 1.000 σελίδες, πολλές από τις οποίες είναι τηλεφωνικές συνομιλίες της Νταϊάνα. Ο φάκελος παραμένει απόρρητος, 25 χρόνια μετά τον θάνατό της.

«Η Νταϊάνα σχεδόν καθημερινά σκαρφιζόταν και κάτι για να μας κοροϊδέψει, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Οταν είχε την σχέση με τον Πακιστανό γιατρό, τον έβαζε στο παλάτι του Κένσιγκτον κρυμμένο στο πορπαγκάζ της BMW της. Δεν ήξερε ότι η ράμπα στην είσοδο είχε ζυγαριά. Οταν βλέπαμε 198 pounds βαρύτερο το αμάξι να επιστρέφει από όταν έφυγε, καταλαβαίναμε ότι είχε κρυφό συνεπιβάτη. Κάναμε πως δεν καταλαβαίναμε. Μια φορά όμως δεν άντεξα. Μόλις είδα την μέτρηση 220 pounds έξτρα, της είπα ότι ο "κρυφός συνοδός της πάχυνε και θα έπρεπε να κάνει δίαιτα". Από τότε δεν ξαναμετρήσαμε υπέρβαρο στο αυτοκινητό της. Τον συναντούσε εκτός παλατιού»…

O πρίγκιπας Κάρολος παραλίγο να πέσει θύμα απαγωγής

«Σχεδίαζαν να τον απαγάγουν κατά την διάρκεια ενός πάρτι στο κολέγιο, όπου όλοι θα ήταν ντυμένοι με αποκριάτικα κοστούμια. Ηταν τραγικό και αστείο ταυτόχρονα. Ντυμένοι με αποκριάτικες στολές κυνηγούσαμε τις αμαζόνες στο πάρτι».

Οταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, στην τελετή ανακήρυξης του ως Πρίγκιπα της Ουαλίας βρέθηκε και «ελεύθερος σκοπευτής που άνηκε σε εξτρεμιστική ομάδα για την απελευθέρωση της Ουαλίας αλλά ανακαλυψαμε και βόμβα στον χώρο της τελετής. Kαι μάλιστα με δραματικό τρόπο. Ένας 10χρονος νόμιζε ότι βρήκε μια μπάλα και την κλώτσισε. Η βόμβα έσκασε και ο μικρός έμεινε ανάπηρος».

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι συγγραφείς Richard Aldrich and Rory Cormac, εξηγούν ότι όταν ο πρίγκιπας Κάρολος σπούδαζε στο Κέιμπριτζ, προτίμησε να κάνει ποδήλατο στην πανεπιστημιούπολη και οι φύλακες του θα τον ακολουθούσαν σε αξιοσέβαστη απόσταση σε ένα Land Rover.

Φαίνεται ότι παρά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας, ο πρίγκιπας σχεδόν απήχθη από μια ομάδα νεαρών γυναικών κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ραγκ του 1968. Η Εβδομάδα Ραγκ είναι μια ετήσια εκδήλωση όπου οι φοιτητές μεταμφιέζονται και κάνουν φάρσες όλα στο όνομα της φιλανθρωπικής συγκέντρωσης χρημάτων.

Ο Μάικλ Βάρνεϊ, ο προσωπικός σωματοφύλακας του πρίγκιπα Καρόλου, ενημερώθηκε από αστυνομικές πληροφορίες ότι μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, σχεδίαζαν να απαγάγουν τον πρίγκιπα Κάρολο και να τον κρατήσουν μέχρι να πάρουν λύτρα.

Παρόλο που κάτι τέτοιο δεν πέτυχε, οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι πρόκειται για ένα καλά προετοιμασμένο σχέδιο, που ήταν σχεδόν επαγγελματικό. Η ομάδα, η οποία χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία ως «ομάδα των Αμαζόνων», ήταν «προετοιμασμένη να μεταφέρει τον πρίγκιπα Κάρολο» και είχε ετοιμάσει ένα αυτοκίνητο απόδρασης και ένα ασφαλές σπίτι για τον πρίγκιπα.

Ο Μάικλ είπε ότι υποψιάζεται ότι ο Κάρολος μπορεί να συμμεριζόταν τον σκοπό τους. Ωστόσο, ο σωματοφύλακας είχε οδυνηρή επίγνωση ότι, «θα ήταν το κεφάλι μου που θα βρισκόταν στο καλάθι», εάν η πλοκή της απαγωγής είχε επιτυχία.

Ο Μάικλ φέρεται επίσης να μίλησε με τον αρχηγό της ομάδας απαγωγής πρόσωπο με πρόσωπο και της είπε ότι η αστυνομία ήξερε τα πάντα και αν το σχέδιο εκτελεστεί, θα υπάρξει νομικό πρόβλημα για όλους τους εμπλεκόμενους. Μετά από αυτό, η απαγωγή «ματαιώθηκε».

Το βιβλίο «Secret Royals: Spying and the Crown, from Victoria to Diana», πρόκειται να εκδοθεί από τον οίκο Atlantic την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021.