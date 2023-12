Γιατί ο Κάρολος μετέτρεψε τις vintage κουρτίνες του Παλατιού σε πολυτελή και μοδάτα κιμονό [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται πώς έχει πιάσει για τα καλά δουλειά στο Παλάτι με σκοπό να βάλει την δική του πινελιά και να δώσει σάρκα και οστά στις ιδέες και πεποιθήσεις του.

Τώρα, ο Κάρολος φαίνεται πώς εμπνεύστηκε από την κινηματογραφική «Σκάρλετ Ο' Χάρα» στο εμβληματικό «Όσα παίρνει ο άνεμος» που μετέτρεψε τις πράσινες κουρτίνες της σε ένα υπέροχο φόρεμα καθώς αποφάσισε να μετατρέψει τις κουρτίνες της μητέρας του σε μοδάτα και πολυτελή κιμονό που είναι μάλιστα προς πώληση.

Η ιδέα του Καρόλου

Οι εσωτερικοί χώροι στις βασιλικές κατοικίες της Βρετανίας είναι από τους πιο όμορφους και εντυπωσιακούς στον κόσμο, με πολυτελή υφάσματα και εντυπωσιακά μοτίβα. Και τώρα δίνεται στο κοινό η ευκαιρία να φορέσει ένα κομμάτι αυτής της πολυτέλειας, καθώς οι κουρτίνες από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και του Κάστρου του Γουίνδσορ μετατράπηκαν σε στιλάτα κιμονό που θα βγουν σε δημοπρασία.

Κιμονό φτιαγμένο από κουρτίνες του Παλατιού /Φωτογραφία: Instagram

Ήταν ο βασιλιάς Κάρολος αυτός που είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει το πλεονάζον ύφασμα κουρτινών από τις βασιλικές αποθήκες στο Windsor Great Park για να φτιαχτούν fashion κομμάτια ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό.

Τα χρήματα θα διατεθούν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα «The King's Foundation» (που πρόσφατα μετονομάστηκε από «The Prince's Foundation») το οποίο εκπαιδεύει μαθητές σε παραδοσιακές τεχνικές χειροτεχνίας.

Κιμονό φτιαγμένο από κουρτίνες του Παλατιού /Φωτογραφία: Instagram

Ο Κάρολος είναι άλλωστε γνωστός για την αγάπη του για τη βιωσιμότητα, την ανακύκλωση, την eco-friendly πολιτική του και την ενασχόλησή του με το περιβάλλον και το κλίμα.

Επτά μοναδικά fashion κομμάτια είναι προς πώληση στη διαδικτυακή χριστουγεννιάτικη δημοπρασία του βασιλικού ιδρύματος. Τα vintage υφάσματα κουρτινών ήταν από το 1950 έως το 1990, καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλείας της Ελισάβετ Β'.

«Δεν είναι μόνο το να φτιάχνεις μια συλλογή για να πουληθεί», δήλωσε η Jacqueline Farrell, διευθύντρια εκπαίδευσης του King’s Foundation στο Dumfries House.

Κιμονό φτιαγμένο από κουρτίνες του Παλατιού /Φωτογραφία: Instagram

«Ελπίζουμε ότι αυτό το έργο θα δείξει τι μπορεί να γίνει με vintage υλικά όσον αφορά στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Ήταν μια πραγματική πρόκληση σχεδιασμού για τους μαθητές στο πώς να μετατρέψουν τα παραδοσιακά στυλ υφασμάτων σε μοντέρνα, ελκυστικά σχέδια. Έχουν δημιουργήσει μοναδικά ρούχα που είναι πραγματικά ευέλικτα και αντικατοπτρίζουν ένα κομμάτι της ιστορίας».

Σε δημοπρασία μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου θα είναι τέσσερα Delft Blue Floral παλτά-κιμονό, ένα Vintage Rose and Duck Egg Short, ένα Damask Burnt Orange and Teal Short και ένα Bold Denim Blue and Yellow Damask Short. Άλλα αντικείμενα που είναι προς πώληση περιλαμβάνουν διαμονή στο Dumfries House και δείπνο στο Highgrove. Οι τιμές των κιμονό κυμαίνονται ήδη μεταξύ 800 και 1.510 λιρών.

Κιμονό φτιαγμένο από κουρτίνες του Παλατιού /Φωτογραφία: Instagram

Το «Prince’s Foundation» ιδρύθηκε το 1986 και στοχεύει στο να ενθαρρύνει βιώσιμες πρακτικές και την εκτίμηση του φυσικού κόσμου. Βρίσκεται στο Dumfries House στη Σκωτία και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες όπως η έναρξη μιας βιώσιμης σειράς μόδας και μια συνεργασία με τον οίκο Chanel για την εκπαίδευση τεχνιτών. Το Παλάτι ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι το ίδρυμα μετονομάστηκε σε «King's Foundation».