Τα «καρφιά» της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στον Alpha μετά τη μεταγραφή της στον ΣΚΑΪ - iefimerida.gr

Το τιμόνι της παρουσίασης του Love Island του ΣΚΑΪ θα βρίσκεται την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του καναλιού, μετά τη λήξη της συνεργασίας της με τον Alpha.

Την επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας ο τηλεοπτικός σταθμός του Φαλήρου με δελτίο Τύπου ενώ λίγη ώρα αργότερα έκανε και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram με ευφάνταστο τρόπο.

Κρατώντας ένα πλακάτ στα χέρια της στο οποίο αναγράφεται «Alpha females always look upon the SKAI» η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε τη μεταγραφή της. Μάλιστα στο κείμενο που συνόδεψε τη φωτογραφία δεν λείπουν τα καρφιά προς τον Αlpha.

«Στη ζωή θα βρεις μπροστά σου πολλές κλειστές πόρτες και θα ακούσεις πολλά όχι. Θα βρεις όμως και ανθρώπους που πιστεύουν σε σένα, σε στηρίζουν και σου δίνουν την ευκαιρία. Κρατάω αυτή την όμορφη εκκίνηση που μου χάρισαν οι άνθρωποι του @alphatv , την πίστη και την αγάπη τους. Και τους ευχαριστώ. Τώρα δίνω με χαρά τη σκυτάλη στο όραμα της νέας μου τηλεοπτικής οικογένειας στον @skaitv.gr .

Από μένα λοιπόν είναι όχι σε όλα τα όχι που άκουσα και σε συμπεριφορές που δεν κατανόησα ποτέ, thank you tho, με μάθατε τόσα πολλά. Για πάντα ευγνώμων.

ΝΑΙ λέω πάντα και για πάντα μόνο σε εσάς και σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου χαρίσατε μια νέα ζωή. Χρωματιστή, γεμάτη προκλήσεις και απέραντη αγάπη. ❤️».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο τρόπος που επέλεξε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου να ανακοινώσει τη μεταγραφή της δεν είναι τυχαίος. Το 2020 όταν ήρθε το οριστικό τέλος στη συμμετοχή της στο GNTM και το ξεκίνημα στον Αlpha με το Pop Up, o τηλεοπτικός σταθμός επέλεξε να επισημοποιήσει τη συνεργασία του με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου μέσω μιας φωτογραφίας. Στην εν λόγω φωτογραφία, το μοντέλο κρατούσε πάλι ένα πλακάτ στο οποίο έγραφε «The time has come», αλλά το «a» είχε αντικατασταθεί με το «A» του λογοτύπου του σταθμού.

Το γνωστό μοντέλο πάντως δείχνει να είναι πανέτοιμο να δουλέψει σκληρά προκειμένου το τηλεοπτικό κοινό να αγαπήσει το Love Island.

Δείτε την φωτογραφία που δημοσίευσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου