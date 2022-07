Τα Οσκαρ της Εστίασης: Αυτά είναι τα 50 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο, στην Κοπεγχάγη το Νο 1 - iefimerida.gr

Για άλλη μια φορά -δεύτερη συνεχόμενη - η Κοπεγχάγη βρέθηκε στην κορυφή των λεγόμενων «Όσκαρ της εστίασης» αφού για δεύτερη συνεχή χρονιά στην κορυφή των 50 καλύτερων εστιατορίων του κόσμου βρέθηκε ένα ρεστοράν της πρωτεύουσας της Δανίας.

Ο λόγος για το Geranium, που άνοιξε μεσούσης της οικονομικής κρίσης το 2010 στο ασυνήθιστο περιβάλλον του όγδοου ορόφου του εθνικού ποδοσφαιρικού γηπέδου της Δανίας.

Το εστιατόριο που ειδικεύεται στην εποχική σκανδιναβική κουζίνα και σερβίρει δημιουργίες χωρίς κρέας προσφέρει μοναδική θέα στο περιβάλλον πάρκο και πήρε τη σκυτάλη στη σχετική λίστα από το Noma των τριών αστέρων Michelin του σεφ René Redzepi, που έχει βρεθεί μέχρι τώρα πέντε φορές στην κορυφή.

Το εν λόγω εστιατόριο λειτουργεί μόνον τέσσερις μέρες την εβδομάδα, όπως αποφάσισαν οι επικεφαλής σεφ του, Ράσουμς Κόφοεντ και ο συνιδιοκτήτης Σόρεν Λέντετ για να διατηρούν μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Οι δύο φίλοι αγκαλιάστηκαν πανευτυχείς πανηγυρίζοντας για την κατάκτηση της πρωτιάς σε μια εντυπωσιακή τελετή απονομής των βραβείων των καλύτερων εστιατορίων του κόσμου, που διεξήχθη χθες το βράδυ μεσούντος του καύσωνα στη Βρετανία στο Old Billingsgate του Λονδίνου, ένα κτίριο της βικτωριανής εποχής, που φιλοξενούσε άλλοτε τη μεγαλύτερη ιχθυαγορά του πλανήτη. «Όλες οι πιθανότητες ήταν εναντίον μας», δήλωσε ο Κόφοεντ στον επινίκιο λόγο του.

Τα εστιατόρια επιτρέπεται να λάβουν το πρώτο βραβείο μόνο μία φορά, μετά την οποία μπαίνουν στην ειδική κατηγορία "Best of the Best". Μέλη αυτής της ελίτ ομάδας περιλαμβάνουν το Noma της Κοπεγχάγης, το Eleven Madison Park της Νέας Υόρκης, το The Fat Duck κοντά στο Λονδίνο, το Osteria Francescana στη Μόντενα της Ιταλίας και το Mirazur στο Μαντόν της γαλλικής Ριβιέρας.

Στα 20 χρόνια που απονέμονται τα βραβεία, κανένα εστιατόριο εκτός Ευρώπης ή Βόρειας Αμερικής δεν κέρδισε ποτέ την πρωτιά στη λίστα με τα 50 Καλύτερα του κόσμου. Όλοι οι νικητές μέχρι σήμερα προέρχονται από την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, την Ιταλία και τη Γαλλία.

