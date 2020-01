«Καφέ της Χαράς»: Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης ποστάρει το απολυτήριο Δημοτικού του «Φατσέα» [εικόνα]

View this post on Instagram

Εχουμε και τιτλους σπουδων , ενταξει!!!!!!! #tvshow #tvseries #tv #comedy #actors #acting #greekcomedy #greektv #art #happylife #friends #lovemyjob #coworkers #lifestyle #worklife #picoftheday #instagood #trendy #creative #happylife #actor #gerasimosskiadaresis #skiadaresis @fofo_ntemiri @ant1tv @harrygrigo @harisromas @anton_kalomoirakis @joyceevidi #tokafetisxaras #tokafetisharas