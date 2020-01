«Καφέ της Χαράς»: Η άφιξη της Ζέτας Δούκα φέρνει τα πάνω κάτω -Η γυναίκα με το μυστηριώδες παρελθόν [εικόνα]

View this post on Instagram

Νέα χρονιά , νέα ξεκινήματα! Θα μου πείτε, τα ξεκινήματα είναι εξ ορισμού νέα αλλά ήθελα να δώσω έμφαση λόγω ενθουσιασμού! Το «καφέ της χαράς», που προβάλλει σήμερα στις 20.45 το πρώτο του επεισόδιο στον @ant1tv , μου δίνει την ευκαιρια να συναντήσω υπέροχους ανθρώπους, και -εύχομαι- νέους φίλους! Στην επιτυχία του λοιπόν και τις καταπληκτικές στιγμές που θα ζήσουμε όλοι μαζί! #tokafetisxaras #tvseries #15yearslater #newepisode #today #lovemyjob #blessed #newgoals #newfriends