J2US: Η εμφάνιση «έκπληξη» της Καλομοίρας -Γιατί δεν υπήρξε αποχώρηση [βίντεο] - iefimerida.gr

Μία νέα coach καλωσόρισε χθες στη σκηνή του Just the 2 Of Us ο Νίκος Κοκλώνης.

Η Λουίζα Πυριόχου μετά την αποχώρηση για επαγγελματικούς λόγους του Biased Beast απέκτησε νέο παρτενέρ. Η secret coach της, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι την Καλομοίρα.

H εντυπωσιακή είσοδος της Καλομοίρας στο J2US:

«Είστε υπέροχες, σπάνια ακτινοβολία. Λουίζα μου είσαι πολύ καλή αλλά σήμερα καλωσορίζω ένα πλάσμα που λείπει. Τι star quality που έχεις. Όταν γύρισες τρίτη από την Eurovision, αντί να πας σε πρωινές εκπομπές γύρισες στη ζωή σου, το θαυμάζω όσο τίποτα. Το σόου είναι η πατρίδα σου, η αγάπη σου», σχολίασε ενθουσιασμένος ο Σταμάτης Φασουλής, ενώ η Δέσποινα Βανδή πρόσθεσε ότι η Καλομοίρα έχει φωτοστέφανο και λάμπει.

Η πρώτη εμφάνιση του ζευγαριού, σημαδεύτηκε και από τέσσερα δεκάρια από πλευράς κριτών.

Just the 2 of us: Γιατί δεν είχαμε αποχώρηση στο χθεσινό επεισόδιο

Χωρίς αποχώρηση έκλεισε χθες 3/6 το Just the 2 of us (J2US) με το Νίκο Κοκλώνη να κάνει την ανατροπή ανακοινώνοντας τη μη αποχώρηση διαγωνιζομένων αλλά τη διπλή έξοδο το ερχόμενο Σάββατο με τις μέχρι τώρα ψήφους να μεταφέρονται στην επόμενη καταμέτρηση.

«Θα κάνω μία πρόταση που αν δεχτείτε εσείς, θα αποφασίσετε εσείς εγώ θα σας ακολουθήσω και θα το κάνω. Λέω σήμερα να μην φύγει κανένα ζευγάρι», είπε αρχικά ο οικοδεσπότης του σόου. Ωστόσο στη συνέχεια αποκάλυψε ότι θα το κάνει για δύο λόγους, αρχικά για την είσοδο της Καλομοίρας και επίσης επειδή είναι και του Αγίου Πνεύματος, όπως είπε: «Ήρθε η Καλομοίρα στο σόου, άρα πιστεύω ότι πρέπει να την τιμήσουμε, να κρατήσουμε την βαθμολογία και να φύγουν δύο ζευγάρια το επόμενο Σάββατο. Θα μετρηθούν όλες οι ψήφοι οι σημερινοί», είπε ο Νίκος Κοκλώνης με τους κριτές να συμφωνούν.

Τη χθεσινή βραδιά όμως σημάδεψε η καυτή εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή που τραγούδησε με τους Kings το Yahabibi, ανεβάζοντας το κέφι στα ύψη και προκαλώντας αναστάτωση ακόμα και στο twitter, που σχολίασε το act της. Επίσης καλεσμένοι του σόου χθες ήταν ο Ματθαίος Γιαννούλης που έβαλε «φωτιά» με τα τραγούδια του όπως και ο Νίκος Απέργης.