Just the 2 of Us: Ποιος... κλέβει τις περούκες της Δέσπονας Βανδή; [βίντεο] - iefimerida.gr

Οι περούκες της Δέσποινας Βανδή βρέθηκαν για λίγο στο επίκεντρο του Just the 2 of Us το βράδυ του Σαββάτου 6 Μαΐου.

Η Λουίζα Πυριόχου και ο Biased Beast κατάφεραν να κλέψουν ξανά την παράσταση στο μουσικό σόου του Alpha, καθώς πραγματοποίησαν την πλέον διαφορετική τους εμφάνιση ως τώρα. Το διαγωνιζόμενο ζευγάρι αποδέχθηκε την πρόκληση να ερμηνεύσει τα «Καγκέλια» και η σκηνή του J2US πήρε... φωτιά.

Οι κριτές για ακόμη μια φορά έδωσαν τα 10άρια τους στο ζευγάρι που έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τα περισσότερα βλέμματα μέχρι στιγμής στο σόου. Μάλιστα, η Δέσποινα Βανδή θέλησε να πειράξει με χιούμορ τη νεαρή ηθοποιό και χορεύτρια, η οποία αυτήν τη φορά εμφανίστηκε με κατάξανθο μαλλί.

«Είστε πολύ καλοί και ήταν ωραίο που σας είδαμε και σε κάτι διαφορετικό! Μπορείτε να κάνετε τα πάντα! Και εσύ… μη σε ξαναδώ να μπαίνεις στο καμαρίνι μου και να μου κλέβεις τις περούκες, αλίμονο σου», είπε η Δέσποινα Βανδή απευθυνόμενη με χιούμορ στην Λουίζα Πυριόχου.

«Ποιος στο είπε; Ποιος; Είχα πει να μην στο πούνε, ρε Δέσποινα! Αυτή ήταν η τελευταία φορά, συγγνώμη», απάντησε με χαμόγελο η νεαρή διαγωνιζόμενη.

