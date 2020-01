Joaquin Phoenix: Η παραίτηση συνεργάτη του από το Joker, εξαιτίας της συμπεριφοράς του

Την ώρα που ο «Joker» οδεύει προς τα Οσκαρ, νέες λεπτομέρειες σχετικά με τα γυρίσματα της ταινίας έρχονται στο φως. Και τη συμπεριφορά του Joaquin Phoenix.



Κατά τη διάρκεια παρουσίασης πριν από την μεγάλη βραδιά των Χρυσών Σφαιρών, που ο Joaquin Phoenix κέρδισε το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου για την ταινία Joker, στο επίκεντρο βρέθηκε το πόσο δύσκολο είναι να εργάζεσαι με τον ηθοποιό. Οπως σημειώνει ο Independent, ο Will Mavit, συμπαρουσιαστής του Next Best Picture, τιτίβισε ότι ο Phoenix στα γυρίσματα της ταινίας Joker «προσπαθούσε και έκανε το μέικ απ μόνο του καθώς δεν ήθελαν να τον αγγίζουν».

Τι συνέβη με τον Joaquin Phoenix

Λέγεται ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Joker ο Joaquin Phoenix γινόταν τόσο σκληρός προκειμένου το μέικ απ του να δείχνει σωστό κάθε φορά, με αποτέλεσμα μέλος της μόδας επιφορτισμένο για τη διατήρηση του μακιγιάζ του, να παραιτηθεί. Αυτό που υποστηρίζει ο Joaquin Phoenix είναι ότι η συμπεριφορά του ήταν απόρροια της πείνας και της δίαιτας, στην οποία υποβλήθηκε για να υποδυθεί τον Joker. Ο Phoenix χρειάστηκε να χάσει 23 κιλά προκειμένου να έχει την λιπόσαρκη εικόνα που είδαν οι θεατές στην ταινία, αλλά και μέσω φωτογραφιών που δημοσιεύτηκαν μετέπειτα.



Ο Independent επικοινώνησε με τον εκπρόσωπο του Joaquin Phoenix για να σχολιάσει το ζήτημα, ωστόσο, δεν έλαβε απάντηση.