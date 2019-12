Joker: Πώς και ο Μπράντλεϊ Κούπερ συμμετείχε στην ταινία της χρονιάς (και πιθανότατα έβγαλε μια περιουσία)

Όσοι έχουν δει την ταινία Joker παραληρούν για έναν συγκλονιστικό Χόακιμ Φίνιξ, που δίνει μια ανατριχιαστική ερμηνεία. Λίγοι ωστόσο είναι εκείνοι που πρόσεξαν ότι σε αυτόν τον Joker, το ένα ταλέντο συναντά το άλλο και ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Ο λόγος για τους Τοντ Φίλιπς -γνωστό κυρίως από τις ταινίες "Road Trip", "Old School", "Starsky & Hutch"- μετά την τριλογία του "The Hangover" και του πιο πρόσφατου "Α star is born", ο οποίος συνεργάζεται εκ νέου με τον Μπράντλεϊ Κούπερ, που επωμίζεται εδώ, στον Joker, καθήκοντα παραγωγού!

Ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και τώρα πια παραγωγός στον Joker κράτησε μάλιστα ένα low profile όλο αυτό το διάστημα και μόλις τώρα αποφάσισε να εξηγήσει - σε συνέντευξή του στο ComikBook.com - πως αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτή τη συνεργασία για το Joker.

«Ο Todd μου τηλεφώνησε και είπε: Έχω αυτήν την τρελή ιδέα για μια εναλλακτική έκδοση με ελάχιστες αναφορές στο σύμπαν της DC, με την ιστορία καταγωγής του Joker. Σκέφτηκα αυτό είναι τόσο τολμηρό», λέει χαρακτηριστικά.

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αποκαλύπτει επίσης ότι ξεκίνησε να δουλεύει με τον Φίλιπς τον Joker πριν από περίπου δυο χρόνια. Μάλιστα ακόμα δεν είχε προταθεί καν στον Χόακιμ Φίνιξ ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Joker, ενώ συμπληρώνει πως ήταν βέβαιος για την επιτυχία της ταινίας και πίστευε πλήρως στο όραμα του Φίλιπς.

Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έβγαλε μια περουσία από τον Joker

«Η προθυμία του να πηγαίνει πάντα τις ιστορίες ένα βήμα παραπέρα και να καταρρίπτει τα όρια είναι αυτά που τον κάνουν να μην υπηρετεί ένα συγκεκριμένο είδος. Δεν είναι τυχαίο ότι το ντεπούτο του Τοντ στον κινηματογράφο ήταν ένα ντοκιμαντέρ για τον GG Allin. Και πιστεύω ότι από το στιγμή που γίνεσαι αξιοσημείωτος ως σκηνοθέτης κωμωδίας, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να σε βλέπουν έτσι. Αλλά εγώ πάντα βλέπω τον Τοντ σαν έναν συγγραφέα».

Ενδεχομένως αυτό το πάθος που έχουν όλοι οι συντελεστές του Joker να συντέλεσε στο γεγονός της σαρωτικής του πορείας. Η ταινία κατάφερε να ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις στο παγκόσμιο box office ενώ αναμένεται να κερδίσει και αρκετές υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ. Και ενώ οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του Κούπερ για τον Joker παραμένουν κρυφές, είναι βέβαιο πως ως παραγωγός κέρδισε αρκετά εκατομμύρια δολάρια.