Η πιο απίστευτη φήμη: Ο Μάικλ Τζάκσον ζει ως Λατόγια Τζάκσον (και καθόλη τη ζωή του είχε διπλή προσωπικότητα)

Οι φήμες, οι θρύλοι και τα κουτσομπολιά γύρω από την ζωή του Μάικλ Τζάκσον είναι τόσα πολλά που θα μπορούσαν να γεμίσουν ολόκληρο βιβλίο.

Από τις μεθόδους που επιστράτευσε προκειμένου να αποκτήσει λευκή επιδερμίδα, στις φήμες που τον ήθελαν να θέλει να αλλάξει το παρουσιαστικό του ώστε να μοιάζει με το είδωλο του, την Νταϊάνα Ρος και βεβαίως τις πολύ πιο σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του για παρενόχληση και κακοποίηση παιδιών κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Παλαιότερη εμφάνιση της Λατόγια Τζάκσον. Η ομοιότητα με τον αδερφό της είναι προφανής / Φωτογραφία: AP Photos

Ενας όμως αστικός θρύλος αποτέλεσε την μεγαλύτερη εμμονή των φανατικών του βασιλιά της Ποπ, αλλά και την πιο εξωφρενική πεποίθηση ορισμένων εξ αυτών. Για χρόνια, αμέσως μετά την τεράστια επιτυχία των άλμπουμ του «Thriller» και «Bad» τη δεκαετία του ‘80, δεκάδες ήταν εκείνοι που πίστευαν πως η μεγαλύτερη αδερφή του Λατόγια δεν ήταν πραγματικό πρόσωπο. Σύμφωνα με τις φήμες, η Λατόγια Τζάκσον ήταν η ντραγκ εκδοχή του Μάικλ Τζάκσον, που κυκλοφορούσε δισκογραφικές δουλειές σαν γυναικεία περσόνα.

Η οικογένεια Τζάκσον και η πορεία της στη μουσική

Η οικογένεια Τζάκσον είναι από μόνη της ένα τεράστιο κεφάλαιο στην μουσική της Αμερικής, ενώ ανάμεσα στα μέλη της θα συναντήσει κανείς πολλά μεγάλα ονόματα, εκτός φυσικά του Μάικλ Τζάκσον. Τα παιδιά της Κάθριν και του Τζόζεφ απέκτησαν φήμη τη δεκαετία του ‘70, όταν βγήκαν στη μουσική βιομηχανία ως Jackson 5. Το γκρουπ ωστόσο δεν περιελάμβανε όλα τα παιδιά της οικογένειας Τζάκσον. Ο Μάικλ Τζάκσον είχε 8 αδέρφια, ανάμεσά τους την διάσημη Τζάνετ και τη Λατόγια, καμία από τις οποίες δεν συμμετείχε στους Jackson 5.

Η Λατόγια γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1956, δηλαδή δυο χρόνια νωρίτερα από τον Μάικλ Τζάκσον. Ωστόσο δεν έγινε διάσημη παρά μετά το 1980, όταν και κυκλοφόρησε τις πρώτες της σόλο δισκογραφικές δουλειές. Για την ακρίβεια, ήταν η Λατόγια που κατάφερε να κερδίσει πρώτη μια διάκριση στη μουσική, με το τραγούδι της Reggae Night που συνυπέγραψε για τον Τζίμι Κλιφ να γίνεται χρυσό.

Ο αστικός μύθος και το βίντεο του Μάικλ Τζάκσον

Καθώς ο Μάικλ Τζάκσον εξελισσόταν στην σημαντικότερη φιγούρα της ποπ μουσικής παγκοσμίως, κυκλοφορώντας δύο άλμπουμ που συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο επιτυχημένων όλων των εποχών, οι φήμες για την ύπαρξη ή μη της Λατόγια ξεκίνησαν. Γρήγορα, μεγάλο μέρος των θαυμαστών του Μάικλ Τζάκσον διατύπωσαν τη θεωρία πως Λατόγια δεν υπάρχει και πρόκειται για το ίδιο άτομο που εμφανίζεται ωστόσο ως γυναίκα.

Η Τζάνετ Τζάκσον στο πλευρό του Μάικλ Τζάκσον κατά τη διάρκεια βράβευσής του στα MTV το 1995 / Φωτογραφία: AP Photo

Τι κι αν το όνομα της Λατόγια εμφανίζεται στα φωνητικά από τους Jackson 5 ακόμη, αλλά και σε φωνητικά για το άλμπουμ Thriller του αδερφού της. Η Λατόγια συμμετέχει και στο τραγούδι We Are The World, το τραγούδι κατά της φτώχειας στην Αφρική, που συνυπογράφει ο αδερφός της με τον Λάιονελ Ρίτσι και στο οποίο τραγουδούν δεκάδες σταρ των ‘80s. Ωστόσο, η φήμη πως εκείνη δεν υπάρχει και είναι απλά η γυναικεία βερσιόν του Μάικλ Τζάκσον παραμένει.

Για την ακρίβεια, οι απόψεις διίστανται από ένα σημείο και έπειτα. Ορισμένοι υποστηρίζουν πως η Λα Τόγια υπάρχει και είναι αδερφή του Μάικλ, αλλά εκείνη που δεν είναι πραγματικό πρόσωπο είναι η Τζάνετ Τζάκσον. Το 1993 μάλιστα, ο ίδιος ο Μάικλ Τζάκσον καθώς παραλάμβανε το βραβείο Γκράμι για τη συνολική του προσφορά στη μουσική βιομηχανία, τράβηξε την αδερφή του Τζάνετ πλάι του και είπε: «Θα καταρρίψω έναν ακόμη μύθο. Εγώ και η Τζάνετ είμαστε δύο διαφορετικά πρόσωπα».

Η επίθεση της Λατόγια κατά του Μάικλ Τζάκσον

Το 1993, έπειτα από χρόνια προστριβών με την οικογένειά της, η Λατόγια θα βγει δημόσια και θα αφήσει υπόνοιες για τον Μάικλ Τζάκσον και τις σχέσεις του με ανήλικα παιδιά. Η 37 ετών τότε τραγουδίστρια, που αποκάλυψε ότι ήταν θύμα κακοποίησης και η ίδια από τον πατέρα της Τζόζεφ θα πει σε συνέντευξή της στο MTV: «Ο Μάικλ είναι αδερφός μου, τον αγαπώ πολύ αλλά δεν μπορώ, δεν θα το κάνω, να παραμείνω σιωπηλή συνεργός στα εγκλήματά του απέναντι σε μικρά, αθώα παιδιά».

«Αν παραμείνω σιωπηλή αυτό θα σημαίνει πως θα γεμίσω ενοχές και ντροπή τα παιδιά αυτά και νομίζω πως αυτό είναι μεγάλο λάθος» συνέχιζε η Λατόγια προκαλώντας την οργή της οικογένειάς της. Οι δηλώσεις αυτές της Λατόγια επανήλθαν στη δημοσιότητα 26 χρόνια μετά και στα πλαίσια του ντοκιμαντέρ «Αφήνοντας τη Χώρα του Ποτέ» που παρουσίαζε τις μαρτυρίες δύο ανδρών που ισχυρίζονται πως έπεσαν θύματα κακοποίησης του Μάικλ Τζάκσον.

«Στάσου για μια στιγμή και πες μου, τι κάνει ένας 35χρονος (τότε) με ένα μικρό αγόρι που μένει μαζί του επί 30 ημέρες;» αναρωτήθηκε η Λατόγια και πρόσθεσε: «Πόσοι από εσάς εκεί έξω είστε 35 ετών; Πόσοι θα παίρνατε μικρά παιδιά και θα κάνατε κάτι τέτοιο; Παιδιά 9, 10, 11 χρονών; Τον αγαπώ τον αδερφό μου, αλλά αυτό είναι λάθος. Δεν θέλω να δω τα παιδιά αυτά να πληγώνονται».

Η απόσταση από την οικογένειά της και η αναζωπύρωση του μύθου

Την περίοδο εκείνη, η οικογένειά της της γύρισε την πλάτη. Την κατηγόρησαν πως βγήκε δημόσια εναντίον του Μαίκλ Τζάκσον για τη δόξα και τα χρήματα. Αργότερα, η Λατόγια θα επανέλθει σε εκείνες τις δηλώσεις της, ισχυριζόμενη πως ήταν αποτέλεσμα της επιρροής του τότε συζύγου της, Τζακ Γκόρντον που την είχε πείσει να αποκηρύξει τον αδερφό της.

Φαίνεται πως ο Γκόρντον που ανέλαβε χρέη μάνατζερ της εκείνη την περίοδο την απομάκρυνε από την οικογένειά της. Η Λατόγια Τζάκσον ισχυρίστηκε χρόνια αργότερα πως παντρεύτηκε τον Γκόρντον, τον οποίο προσέλαβε ως μάνατζερ ο πατέρας της, δια της βίας και παρά τη θέλησή της.

Η Τζάνετ Τζάκσον (δεξιά) και η Λατόγια Τζάκσον στην κηδεία του αδερφού τους Μάικλ το καλοκαίρι του 2009 / Φωτογραφία: AP Photos

Σε κάθε περίπτωση, ο αστικός μύθος επανήλθε στο προσκήνιο μετά τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον και αναπαράχθηκε μάλιστα και από δημοσίευμα της The Sun. Οι υποστηρικτές του αναφέρουν πως Λατόγια και Μάικλ είναι το ίδιο πρόσωπο, με τον βασιλιά της Ποπ να αποφασίζει να «σκοτώσει» τον εαυτό του προκειμένου να ζήσει το υπόλοιπο της ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Ο Μάικλ σας βλέπει» δήλωνε η Λατόγια Τζάκσον στην κηδεία του αδερφού της, μια δήλωση που φούντωνε τις φήμες πως ο Μάικλ ήταν ζωντανός.