Προεκλογικός ελιγμός -Μετά τον Τραμπ και η Μελάνια εμφανίστηκε δημοσίως με μάσκα [βίντεο]

Mέχρι πρόσφατα ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ φαίνονταν να αγνοούν τις συστάσεις των ειδικών για τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό.

Αλλά τώρα το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ φαίνεται πως αλλάζει στάση με τον Τραμπ να εμφανίζεται προ ημερών με μάσκα για πρώτη φορά δημοσίως και την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να ακολουθεί το παράδειγμά του.

Η Μελάνια φόρεσε μάσκα κατά την επίσκεψή της στο Mary Elizabeth House, μια κοινωνική οργάνωση για μητέρες και παιδιά και στη συνέχεια έσπευσε να αναρτήσει το σχετικό βίντεο στο λογαριασμό της στο Twitter με τη λεζάντα: «Χαίρομαι γνωρίζοντας ότι το Mary Elizabeth House συνεισφέρει στην ενίσχυση των οικογενειών, των γυναικών που χρήζουν προστασίας και των παιδιών τους. #BeBest».

Οι ΗΠΑ συγκαταλέγονται στις χώρες που έχουν πληγεί σφοδρότερα από την πανδημία του κορωνοϊού Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τοποθετηθεί πολλές φορές κατά των περιοριστικών μέτρων στις ΗΠΑ, αγνόησε κατ’ επανάληψη τις συστάσεις των ειδικών με αποτέλεσμα να δεχθεί σφοδρή κριτική για το παράδειγμα που δίνει ως Πρόεδρος της χώρας στους συμπατριώτες του.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η αιφνίδια αλλαγή στάσης του ίδιου και της γυναίκας του – που είχε πάντως ποζάρει με μάσκα σε selfie της τον περασμένο Απρίλιο - πιθανότατα σχετίζεται με τις επικείμενες προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Μένει να φανεί αν πρόκειται για μία και μοναδική κίνηση εντυπωσιασμού ή αν το προεδρικό ζεύγος θα εμφανίζεται πλέον δημοσίως με μάσκα…

